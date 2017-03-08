Поздравление с 8 марта — солнечным днём весны, радости и счастья
13:20. 8 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Милые женщины, с праздником вас. Хочу поблагодарить вас за вашу любовь, нежность, преданность и доброту, которую вы дарите своим близким. Вы вносите в наш мир краски эмоций, чувств и непосредственности, создавая великолепные картины.
Желаю вам творческих успехов, терпения и сил, для преодоления всех трудностей. Пусть будет в вашем доме мир, любовь, радость, взаимопонимание и поддержка и все ваши светлые мечты воплотятся в жизнь. Счастья вам и любви.
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Спасибо,brahman,за тёплое поздравление,идущее от твоего большого и искреннего сердца!
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….и за великолепные открытки!