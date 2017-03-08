О движении суфражисток.
10:35. 8 марта 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сам праздник 8 марта имеет политическое происхождение – в этот день в 1857 году работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке провели демонстрацию против ужасных условий труда и низкой заработной платы. Непосредственное отношение к политике имели и суфражистки.
Основным требованием движения суфражисток, которое появилось в конце 19 века, было предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав (собственно, само название движения происходит от англ. suffragettes – избирательное право). Помимо этого суфражистки требовали, чтобы в целом в обществе, в политической и экономической жизни их не дискриминировали по отношению к мужчинам.
Подборка фотографий и плакатов, отражающих борьбу суфражисток за свои права.
1910-е г. Требование – право голоса для женщин
1 января 1910 г. (место съёмки не указывается, вероятно США). Суфражистка клеит плакат. На нём можно прочитать – "Голоса для женщин"
В 1911 году в Великобритании проводилась перепись населения. В знак бойкота суфражистки покинули на одну ночь свои дома и устроили пикник. Лозунгом мероприятия было – "If women don't count, neither shall they be counted" (если женщины не принимаются в расчёт, то их не надо считать)
Демонстрация суфражисток в Лондоне в марте 1910 г. Плакат гласит – "От тюрьмы – к гражданству". Каждая из стрел, которые несут суфражистки (всего их на демонстрации было 617) означает осуждение существующих порядков
На этом плакате изображён британский министр обороны (с 1905 по 1912 г.) Ричард Халден. Подпись гласит – "Ах, если бы у меня были мужчины, которые также могли бы идти вперёд!"
1913 г. Эмелина Панкхерст (15 июля 1858 – 14 июня 1928) – лидер британских суфражисток. В 1889 г. она основала Women's Franchise League (лига за право голоса женщинам) – эта организация ставила целью добиться права голоса женщинам в Великобритании на местных выборах. В октябре 1903 она стала одной из основательниц Women's Social and Political Union (WSPU) – Женского общественного и политического союза – именно его члены впервые стали назваться "суфражистками"
Эмелина Панкхёрст была активной участницей выступлений суфражисток. Вот что 7 марта 1912 года писала газета "Россия" о демонстрации суфражисток в Лондоне:
Сообщаем подробности необычайного выступления лондонских суфражисток за свои права, сопровождавшегося битьем стекол в магазинах и частных квартирах. План, похоже, был тщательно обдуман, и набег был произведен поразительно внезапно, хотя полицию предупреждали, что на днях состоится демонстрация.
Женщины оказались вооруженными камнями, палками, молотками и бутылками, завернутыми в бумагу. Подлежавшие битью стекла на Риджент–стрит, Оксфорд — стрит, Бонд–стрит, Пикадилли–стрит, Геймаркете, Кокспур–стрит и на Странде были строго распределены между отдельными женщинами. Нанесенный ими убыток определяется в 40 тысяч рублей. На Даунинг–стрит, где помещаются Министерство иностранных дел и резиденция первого министра, суфражистки прибыли на автомобиле с завешанными стеклами и остановились у резиденции лорда Асквита.
Из экипажа выскочили три женщины и немедленно приступили к метанию камней в стекла. Таковых было разбито четыре — по два с каждой стороны подъезда. Подоспевшие полицейские арестовали женщин, из которых одна оказалась хорошо известной в Лондоне госпожой Панкхерст. Когда ее проводили мимо министерства, она освободила руку и бросила камнем в одно из окон. Ее товаркой выбить два окна в ведомстве местного управления. Почти одновременно начали действовать дамы и на других улицах. Менее чем в четверть часа сотни окон были превращены в осколки. Внезапность нападения ошеломила владельцев магазинов, ресторанов, контор и иных мест. Там совершенно не подготовились к нападению.
Бригада, действовавшая на Пикадилли, Бонд–стрит, Риджент–стрит и по соседству, состояла более чем из сотни прекрасных половин.
Молотки и камни были спрятаны в муфтах. Одна из женщин заявила, что намеревалась выбить стекла во всех ювелирных магазинах от Пикадилли–соркоса до Оксфорд–соркоса. Многие из ювелиров действительно пострадали. Около семи вечера были арестованы до 60 женщин и препровождены в полицейские участки. Особенно большие убытки нанесены на Оксфорд–стрит и Бонд–стрит. На первой из улиц ущерб определен в 10 тысяч рублей. Там, где не было железных завес, пришлось на ночь баррикадировать окна. На Бонд–стрит лишь немногие магазины остались нетронутыми; между прочим, на этой улице разбито огромное стекло цветочного магазина.
Арест Эмелины Панкхерст. Неизвестно правда, после вышеописанной демонстрации или после другой
Обратите внимание на сумочку женщины – на ней написано "голоса" и "женское избирательное право". Женщина говорит представителю английской консервативной партии (тори) – "загляните за дверь суфражизма, и вы увидите столько голосов, сколько не видели никогда ранее"
Акция суфражисток в Бостоне (США). Плакат призывает не к избирательному праву для женщин, а к равной оплате труда с мужчинами ("Equal pay for equal work" – равная оплата за равный труд)
А эта карикатура 1875 г. направлена против суфражизма – "Женское избирательное право – мужское страдание". Мужчина на карикатуре думает – "Вряд ли для женщин, которые и так не закрывают рот, необходимо давать права голоса по общественным вопросам"
Британские женщины старше 30 лет были допущены к выборам в 1918 году, что отражает этот рисунок
Демонстрация суфражисток против американского президента (1913-1921) Вудро Вильсона, который был против предоставления женщинам избирательных прав. Американские женщины, в тех штатах, где ранее не имели права голосовать, получили его только в 1920 году.
После Февральской революции в России союзники по Антанте опасались, что наша страна заключит сепаратный мир с Германией. Чтобы этого избежать, Вудро Вильсон направил 15 мая 1917 г. во главе с сенатором Элиа Рутом дипломатическую миссию в Россию.
Надпись на плакате гласит:
ПОСЛАМ РОССИИ
Президент Уилсон и посланник Рут обманывают Россию. Они говорят: "Мы – демократия. Помогите нам выиграть войну, чтобы демократические государства могли выжить". Мы, женщины Америки, говорим вам, что Америка не демократия. Двадцати миллионам американских женщин отказывают в праве голосовать. Президент Вильсон – основной противник предоставления им избирательных прав. Помогите нам сделать эту страну действительно свободной. Скажите нашему правительству, что оно должно освободить своих людей прежде, чем оно будет требовать помощи от России.
Кстати, первым регионом в Европе, где было введено женское избирательное право, стала Финляндия в 1906 году, входившая тогда в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили это право весной 1917 года, после Февральской революции – раньше, чем в большинстве других стран мира.
Основным требованием движения суфражисток, которое появилось в конце 19 века, было предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав (собственно, само название движения происходит от англ. suffragettes – избирательное право). Помимо этого суфражистки требовали, чтобы в целом в обществе, в политической и экономической жизни их не дискриминировали по отношению к мужчинам.
Подборка фотографий и плакатов, отражающих борьбу суфражисток за свои права.
1910-е г. Требование – право голоса для женщин
1 января 1910 г. (место съёмки не указывается, вероятно США). Суфражистка клеит плакат. На нём можно прочитать – "Голоса для женщин"
В 1911 году в Великобритании проводилась перепись населения. В знак бойкота суфражистки покинули на одну ночь свои дома и устроили пикник. Лозунгом мероприятия было – "If women don't count, neither shall they be counted" (если женщины не принимаются в расчёт, то их не надо считать)
Демонстрация суфражисток в Лондоне в марте 1910 г. Плакат гласит – "От тюрьмы – к гражданству". Каждая из стрел, которые несут суфражистки (всего их на демонстрации было 617) означает осуждение существующих порядков
На этом плакате изображён британский министр обороны (с 1905 по 1912 г.) Ричард Халден. Подпись гласит – "Ах, если бы у меня были мужчины, которые также могли бы идти вперёд!"
1913 г. Эмелина Панкхерст (15 июля 1858 – 14 июня 1928) – лидер британских суфражисток. В 1889 г. она основала Women's Franchise League (лига за право голоса женщинам) – эта организация ставила целью добиться права голоса женщинам в Великобритании на местных выборах. В октябре 1903 она стала одной из основательниц Women's Social and Political Union (WSPU) – Женского общественного и политического союза – именно его члены впервые стали назваться "суфражистками"
Эмелина Панкхёрст была активной участницей выступлений суфражисток. Вот что 7 марта 1912 года писала газета "Россия" о демонстрации суфражисток в Лондоне:
Сообщаем подробности необычайного выступления лондонских суфражисток за свои права, сопровождавшегося битьем стекол в магазинах и частных квартирах. План, похоже, был тщательно обдуман, и набег был произведен поразительно внезапно, хотя полицию предупреждали, что на днях состоится демонстрация.
Женщины оказались вооруженными камнями, палками, молотками и бутылками, завернутыми в бумагу. Подлежавшие битью стекла на Риджент–стрит, Оксфорд — стрит, Бонд–стрит, Пикадилли–стрит, Геймаркете, Кокспур–стрит и на Странде были строго распределены между отдельными женщинами. Нанесенный ими убыток определяется в 40 тысяч рублей. На Даунинг–стрит, где помещаются Министерство иностранных дел и резиденция первого министра, суфражистки прибыли на автомобиле с завешанными стеклами и остановились у резиденции лорда Асквита.
Из экипажа выскочили три женщины и немедленно приступили к метанию камней в стекла. Таковых было разбито четыре — по два с каждой стороны подъезда. Подоспевшие полицейские арестовали женщин, из которых одна оказалась хорошо известной в Лондоне госпожой Панкхерст. Когда ее проводили мимо министерства, она освободила руку и бросила камнем в одно из окон. Ее товаркой выбить два окна в ведомстве местного управления. Почти одновременно начали действовать дамы и на других улицах. Менее чем в четверть часа сотни окон были превращены в осколки. Внезапность нападения ошеломила владельцев магазинов, ресторанов, контор и иных мест. Там совершенно не подготовились к нападению.
Бригада, действовавшая на Пикадилли, Бонд–стрит, Риджент–стрит и по соседству, состояла более чем из сотни прекрасных половин.
Молотки и камни были спрятаны в муфтах. Одна из женщин заявила, что намеревалась выбить стекла во всех ювелирных магазинах от Пикадилли–соркоса до Оксфорд–соркоса. Многие из ювелиров действительно пострадали. Около семи вечера были арестованы до 60 женщин и препровождены в полицейские участки. Особенно большие убытки нанесены на Оксфорд–стрит и Бонд–стрит. На первой из улиц ущерб определен в 10 тысяч рублей. Там, где не было железных завес, пришлось на ночь баррикадировать окна. На Бонд–стрит лишь немногие магазины остались нетронутыми; между прочим, на этой улице разбито огромное стекло цветочного магазина.
Арест Эмелины Панкхерст. Неизвестно правда, после вышеописанной демонстрации или после другой
Обратите внимание на сумочку женщины – на ней написано "голоса" и "женское избирательное право". Женщина говорит представителю английской консервативной партии (тори) – "загляните за дверь суфражизма, и вы увидите столько голосов, сколько не видели никогда ранее"
Акция суфражисток в Бостоне (США). Плакат призывает не к избирательному праву для женщин, а к равной оплате труда с мужчинами ("Equal pay for equal work" – равная оплата за равный труд)
А эта карикатура 1875 г. направлена против суфражизма – "Женское избирательное право – мужское страдание". Мужчина на карикатуре думает – "Вряд ли для женщин, которые и так не закрывают рот, необходимо давать права голоса по общественным вопросам"
Британские женщины старше 30 лет были допущены к выборам в 1918 году, что отражает этот рисунок
Демонстрация суфражисток против американского президента (1913-1921) Вудро Вильсона, который был против предоставления женщинам избирательных прав. Американские женщины, в тех штатах, где ранее не имели права голосовать, получили его только в 1920 году.
После Февральской революции в России союзники по Антанте опасались, что наша страна заключит сепаратный мир с Германией. Чтобы этого избежать, Вудро Вильсон направил 15 мая 1917 г. во главе с сенатором Элиа Рутом дипломатическую миссию в Россию.
Надпись на плакате гласит:
ПОСЛАМ РОССИИ
Президент Уилсон и посланник Рут обманывают Россию. Они говорят: "Мы – демократия. Помогите нам выиграть войну, чтобы демократические государства могли выжить". Мы, женщины Америки, говорим вам, что Америка не демократия. Двадцати миллионам американских женщин отказывают в праве голосовать. Президент Вильсон – основной противник предоставления им избирательных прав. Помогите нам сделать эту страну действительно свободной. Скажите нашему правительству, что оно должно освободить своих людей прежде, чем оно будет требовать помощи от России.
Кстати, первым регионом в Европе, где было введено женское избирательное право, стала Финляндия в 1906 году, входившая тогда в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили это право весной 1917 года, после Февральской революции – раньше, чем в большинстве других стран мира.
(link)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com