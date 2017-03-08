О движении суфражисток.

Сам праздник 8 марта имеет политическое происхождение – в этот день в 1857 году работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке провели демонстрацию против ужасных условий труда и низкой заработной платы. Непосредственное отношение к политике имели и суфражистки.Основным требованием движения суфражисток, которое появилось в конце 19 века, было предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав (собственно, само название движения происходит от англ. suffragettes – избирательное право). Помимо этого суфражистки требовали, чтобы в целом в обществе, в политической и экономической жизни их не дискриминировали по отношению к мужчинам.Подборка фотографий и плакатов, отражающих борьбу суфражисток за свои права.Эмелина Панкхёрст была активной участницей выступлений суфражисток. Вот что 7 марта 1912 года писала газета "Россия" о демонстрации суфражисток в Лондоне:Надпись на плакате гласит:Кстати, первым регионом в Европе, где было введено женское избирательное право, стала Финляндия в 1906 году, входившая тогда в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили это право весной 1917 года, после Февральской революции – раньше, чем в большинстве других стран мира.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com