Новости Украины и Новороссии 08 марта 2017

Ветеран «Беркута», подполковник Олег Ефимов, который дал отпор праворадикалам у генконсульства РФ в Одессе, переехал в Россию.

Как сообщала ранее «Русская Весна», в начале января 2017 года ветеран спецподразделения «Беркут», не смотря на скопление праворадикалов-провокаторов, собравшихся у здания российского генконсульства в Одессе, пришел, чтобы передать сотрудникам диппредставительства цветы в знак памяти о россиянах, погибших в авиакатастрофе над Черными морем. Там Олег Николаевичу даже пришлось применить физическую силу против самого наглого провокатора.

После этого нацисты начали травлю офицера и его семьи. В соцсетях и по телефону советскому офицеру угрожали расправой.

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В итоге Олег Николаевич с женой Людмилой были вынуждены временно переехать в Россию.

«Сейчас они живут у друзей, решают вопросы с легализацией на период жизни здесь, а также вопрос с трудоустройством, — пишет на своей странице в соцсети человек, знакомый с ситуацией. — Очень хочется надеяться, что намерения поддержать эту семью были не просто словами».

У Олега Николаевича ряд серьёзных хронических заболеваний, инвалидность, полученная в результате ранения и контузии в горячей точке, инсулинозависимый сахарный диабет.

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Сейчас состояние здоровья начало понемногу стабилизироваться, но проблема трудоустройства на сегодня самая важная.