Новости Украины и Новороссии 08 марта 2017
- 07:52 В Одесской области Украины построят новый ракетный полигон.
- 07:30 Ветеран «Беркута», поставивший на место «правосеков», уехал из Одессы в Россию и нуждается в помощи (ВИДЕО 18+).
- 03:18 Подготовленные США «Морские котики» ВСУ отразили атаки России на Донбассе, — Климкин.
- 01:30 «Депутаты, вы уху ели?» — на украинском ТВ высмеяли предложение отменить 8-ое марта.
- Вчера 23:48 Гройсман рассказал о миллиардных убытках от блокады Донбасса.
- Вчера 23:34 Украина хочет вернуть себе статус ядерной державы.
- Вчера 22:42 На двух стульях.
В Одесской области Украины построят новый ракетный полигон
Вопрос обустройства нового полигона для испытаний вооружения и военной техники рассматривался на служебном заседании в Одесской ОГА, сообщила пресс-служба.
Вначале рассматривался вариант его размещения около населённого пункта Тузлы Татарбунарского района, но затем было принято решение разместить его в другом месте этого района, где он будет меньше угрожать экологии региона.
«Никакого полигона в заповеднике не будет и не может быть», — процитировала пресс-служба главу ОГА Максима Степанова.
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Ветеран «Беркута», поставивший на место «правосеков», уехал из Одессы в Россию и нуждается в помощи (ВИДЕО 18+)
Ветеран «Беркута», подполковник Олег Ефимов, который дал отпор праворадикалам у генконсульства РФ в Одессе, переехал в Россию.
Как сообщала ранее «Русская Весна», в начале января 2017 года ветеран спецподразделения «Беркут», не смотря на скопление праворадикалов-провокаторов, собравшихся у здания российского генконсульства в Одессе, пришел, чтобы передать сотрудникам диппредставительства цветы в знак памяти о россиянах, погибших в авиакатастрофе над Черными морем. Там Олег Николаевичу даже пришлось применить физическую силу против самого наглого провокатора.
После этого нацисты начали травлю офицера и его семьи. В соцсетях и по телефону советскому офицеру угрожали расправой.
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В итоге Олег Николаевич с женой Людмилой были вынуждены временно переехать в Россию.
«Сейчас они живут у друзей, решают вопросы с легализацией на период жизни здесь, а также вопрос с трудоустройством, — пишет на своей странице в соцсети человек, знакомый с ситуацией. — Очень хочется надеяться, что намерения поддержать эту семью были не просто словами».
У Олега Николаевича ряд серьёзных хронических заболеваний, инвалидность, полученная в результате ранения и контузии в горячей точке, инсулинозависимый сахарный диабет.
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Сейчас состояние здоровья начало понемногу стабилизироваться, но проблема трудоустройства на сегодня самая важная.
«Навыки самые широкие, ответственность, порядочность, офицерская честь. Жена Люда — медсестра с огромным опытом и стажем. Могут приезжать на работу в Москву или МО», — пишет друг семьи в сообщении, где также приводятся реквизиты для тех, кто готов оказать помощь бесстрашному человеку.
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Подготовленные США «Морские котики» ВСУ отразили атаки России на Донбассе, — Климкин
Министр иностранных дел Украины на слушаниях в сенате США снова решил рассказать сказки своим заокеанским кураторам и заявил, что батальон «Морских котиков» 73-й бригады ВСУ, подготовленный американскими инструкторами, «был одним из наиболее эффективных в отражении российских атак под Авдеевкой».
Украинские военные подразделения, подготовленные инструкторами из США, якобы показали очень высокую эффективность в боях на Донбассе и помогли отразить «российские атаки» в Авдеевке. В связи с этим Киев рассчитывает на продолжение помощи Пентагона и в дальнейшем. Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в Вашингтоне.
«Такая поддержка уже показала свою эффективность. Батальон 73-й бригады (73-й морской центр специальных операций ВМС Украины, – прим. «Русской Весны»), подготовленный инструкторами США, был одним из наиболее эффективных в отражении российских атак под Авдеевкой. Подразделения, подготовленные инструкторами США, были очень эффективны на передовой», — подчеркнул Климкин на последних слушаниях в американском сенате.
Украинский министр выразил большую надежду, что подобная поддержка со стороны Вооруженных сил США будет продолжена, и попросил американских сенаторов включить соответствующие положения в новый бюджет Пентагона и в другие необходимые законопроекты.
Судя по всему, Климкин рассчитывает, что сказки о победах над Россией окажут стимулирующее влияние на принятие решений американскими должностными лицами.
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«Депутаты, вы уху ели?» — на украинском ТВ высмеяли предложение отменить 8-ое марта
На одном из украинских каналов в телешоу высмеяли предложение ряда украинских чиновников отменить празднование 8 марта.
Напомним, ранее один из ярых сторонников декоммунизации, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что «не стоит делать государственным и праздничным днем 8 Марта».
Как ранее сообщала «Русская Весна», «отличился» и советник президента Украины Юрий Бирюков, назвавший Международный женский день «днем чекистских проституток».
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Гройсман рассказал о миллиардных убытках от блокады Донбасса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал про убытки от блокады Донбасса, которые, по его словам, составляют от 2 до 4 млрд гривен ежемесячно.
«Блокада происходит исключительно, на мой взгляд, в интересах Российской Федерации», — заявил премьер, добавив, что тот факт, что Украина брала украинский уголь и использовала его в украинских целях и использовала для своих интересов, является неопровержимым.
По его словам, цену за блокаду заплатит каждый украинец.
Также глава правительства вновь подчеркнул тот факт, что без антрацитового угля технологически Украина не выживет и напомнил, что в сложившейся ситуации Украина может покупать уголь только у России или США. Однако, как отметил Гройсман, первый вариант является «торговлей со страной-врагом», а второй — слишком затратным.
Блокада Донбасса, по его мнению — очередной шаг давления на экономику Украины, которая только-только стала «вставать с колен».
«Я против любой торговли на крови, но когда речь идет о том, что все операции происходили в гривне, все счета шахтеров, которые получали заработную плату — в украинских банках, они безналично получали эти средства, фактически, блокада привела к серьезным последствиям, которые в среднесрочной перспективе могут оказать негативное влияние на жизнь каждого украинца», — подчеркнул премьер-министр.
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Украина хочет вернуть себе статус ядерной державы
Украина выступает за пересмотр Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году и закрепившего неядерный статус страны, заявил глава МИД Павел Климкин. Сообщает Русская Весна.
«Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум», — заявил Климкин во вторник, выступая на слушания в сенате США.
После распада Советского Союза на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерных вооружений, присоединившись к Будапештскому соглашению. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.
После 2014 года на Украине неоднократно заявляли о намерении вернуть стране статус ядерной державы.
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На двух стульях
Ляшко, Аваков и Национальный Банк Украины пригрозили санкциями украинской "дочке" Сбербанка, если он на практике начнет работать с документами ДНР и ЛНР, как было официально объявлено сегодня http://colonelcassad.livejournal.com/328
После заявления российского "Сбербанка" про начало обслуживания клиентов с паспортами ДНР и ЛНР, требуем запретить деятельность российских банков на Украине. В этих условиях за деньги украинцев финансируется война на Донбассе. За наши деньги убивают наших детей. Так же Рада должна немедленно утвердить наш законопроект про национализацию имущества "российского агрессора" на Украине. Предыдущие 3 попытки принять этот закон были провалены силами Блока Петра Порошенко и Оппозиционного Блока.
https://www.facebook.com/O.Liashko – цинк
Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Сбербанк России с гордостью рапортует: "С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка"
Вопрос – сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине???
Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!
Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине!Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР.
Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом – признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий – не может вести работу в Украине!
Сбербанк России будет принимать в залоги украденное у Украинского государства и частных лиц собственность в дэнээре, выдавать за это кредиты??? И при этом работать и в Украине?!
Банк, по сути обслуживающий и поддерживающий незаконные режимы боевиков – по сути их финансирующий – будет и дальше оперировать с деньгами украинцев, зарабатывать прибыль на нас и.. инвестировать в боевиков днр/лнр???!!
Нафиг с пляжа!
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1 – цинк
В качестве ответа на информацию про готовность Сбербанка Российской Федерации осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, что распространяется в СМИ.
Национальный банк Украины информирует:
В случае подтверждения этой информации, НБУ инициирует перед СНБО вопрос о применении санкций в отношении дочернего банка Сбербанка России на Украине – ПАТ "Сбербанк".
Напоминаем, что в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях", решение о применении санкций к любым юридическим лицам принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/a
Ситуация прямо скажем интригующая – Сбербанк всеми силами отбивался от работы в Крыму, упирая на то, что в этом случае его "дочки" попадут под санкции на Украине. А тут возникла прямая угроза получить санкции за Донбасс, причем не исключено, что вслед за "дочкой", может под санкции попасть и сам Сбербанк, если США захотят расширить санкции против РФ.
С одной стороны, Порошенко и "Оппозицоинный блок" могут в очередной раз задробить вопрос и тему как обычно замнут, а сидение на двух стульях продолжится. С другой стороны, если тема санкций против "дочки" Сбербанка будет переведена в практическое русло, то Сбербанк будет поставлен перед выбором – соблюдать российское законодательство, обязывающее его обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР или украинское законодательство, которое ему это воспрещает. Как и в случае с Ахметовым, усидеть на двух стульях тут не получится. В принципе, ясность в этом вопросе можно только приветствовать.
Развитие ситуации по жесткому варианту с прекращением деятельности Сбербанка на территории Украины, может иметь один позитивный эффект, возможно (но не обязательно, так как официальная мотивировка Сбербанка заключалась в том, что в Крыму банк начнет работу лишь после смягчения санкций), он наконец начнет работать в Крыму.
UPD:
В Газпромбанке заявили, что принимают клиентов с паспортами ДНР и ЛНР
Газпромбанк принимает клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), как и с паспортами любых других иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Газпромбанк принимает паспорта ДНР и ЛНР к рассмотрению, как и паспорта любых других граждан иностранных государств. Стать клиентом Газпромбанка может любой иностранный гражданин после прохождения необходимых по российскому законодательству и внутренним регламентам Банка процедур, которые действуют в отношении любых физических лиц, подающих заявку на обслуживание", — сообщили в Газпромбанке.
https://ria.ru/economy/20170307/14895082
PS. Достаточно смелое заявление, с учетом того, что официально, граждане ДНР и ЛНР продолжают числиться гражданами Украины.
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