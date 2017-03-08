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Наталье Гончаровой

10:12. 8 марта 2017 Просмотров - 88 Один комментарий Опубликовал:

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                                         «У сердца есть своя стыдливость».

                                                                             Н.Н.Гончарова

                                         «Словом, я огончарован».

                                                                 А.С.Пушкин

Наталья Николаевна, простите,

Я потревожу Вас на пять минут.

Надеюсь, что в рифмованной сюите

Меня за дерзость люди не распнут.

Считают Вас виновной в смерти Саши,

Мол, были Вы к Поэту холодны,

Мол, взоры беззастенчивые Ваши

Дантесу были в срам посвящены.

Но это же не так! Мы оба знаем,

Что Александр Сергеевич один

Был Вашим сердцем нежно обожаем

И только он ему был господин.

Он говорил, что Вами очарован,

И новым словом мир обогатил,

Сказав, что Вами весь огончарован;

И Вашу честь дуэлью защитил.

Я не пойму людей: ведь всем известно -

Красавица всегда к себе влечет -

Будь то супруга, дева иль невеста,

Для казанов лишь страсть идет в расчет.

И если Бог Вас наградил небесной,

Сразившей Александра, красотой,

То вправе ли хулою легковесной

Вас кто-то порицать за дар святой?

Не утихают споры и о Вашем

Замужестве: считается, что Вы

Стать не имели права генеральшей,

Предав Поэта с ног до головы.

Но я скажу: Вы поступили верно,

Детей Поэта вырвав из нужды,

Иначе б жизнь для них сложилась скверно

В эпоху зла, насмешек и вражды.

Вас ненавидел свет – пустой и грубый, 

А маргиналы Вам проклятья шлют,

И только Пушкин Вас любил и любит,

А это значит, Вы – его приют.

Пришлось Вам многое переосмыслить

И вытерпеть во мнении людском.

Не мог тогда себя я в Питер выслать,

Чтоб поддержать во всем Вас целиком.

Вы не были ни «мраморной», ни «клушкой»,

Вы были как роса на лепестках.

И если Вас любил великий Пушкин,

То значит, Вы достойны жить в веках.

Я чувствую к хулителям гадливость.

Им не понять, что в том и красота,

Когда у сердца есть своя стыдливость,

А у души - любовь и чистота.

 

Бахтиёр Ирмухамедов

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