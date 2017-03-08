Наталье Гончаровой

«У сердца есть своя стыдливость».



Н.Н.Гончарова

«Словом, я огончарован».



А.С.Пушкин

Наталья Николаевна, простите,



Я потревожу Вас на пять минут.



Надеюсь, что в рифмованной сюите



Меня за дерзость люди не распнут.



Считают Вас виновной в смерти Саши,



Мол, были Вы к Поэту холодны,



Мол, взоры беззастенчивые Ваши



Дантесу были в срам посвящены.



Но это же не так! Мы оба знаем,



Что Александр Сергеевич один



Был Вашим сердцем нежно обожаем



И только он ему был господин.



Он говорил, что Вами очарован,



И новым словом мир обогатил,



Сказав, что Вами весь огончарован;



И Вашу честь дуэлью защитил.



Я не пойму людей: ведь всем известно -



Красавица всегда к себе влечет -



Будь то супруга, дева иль невеста,



Для казанов лишь страсть идет в расчет.



И если Бог Вас наградил небесной,



Сразившей Александра, красотой,



То вправе ли хулою легковесной



Вас кто-то порицать за дар святой?



Не утихают споры и о Вашем



Замужестве: считается, что Вы



Стать не имели права генеральшей,



Предав Поэта с ног до головы.



Но я скажу: Вы поступили верно,



Детей Поэта вырвав из нужды,



Иначе б жизнь для них сложилась скверно



В эпоху зла, насмешек и вражды.



Вас ненавидел свет – пустой и грубый,



А маргиналы Вам проклятья шлют,



И только Пушкин Вас любил и любит,



А это значит, Вы – его приют.



Пришлось Вам многое переосмыслить



И вытерпеть во мнении людском.



Не мог тогда себя я в Питер выслать,



Чтоб поддержать во всем Вас целиком.



Вы не были ни «мраморной», ни «клушкой»,



Вы были как роса на лепестках.



И если Вас любил великий Пушкин,



То значит, Вы достойны жить в веках.



Я чувствую к хулителям гадливость.



Им не понять, что в том и красота,



Когда у сердца есть своя стыдливость,



А у души - любовь и чистота.

Бахтиёр Ирмухамедов