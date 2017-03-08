Медведева выводят под удар

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев стараниями Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным, стал настоящей звездой интернет-сервиса Youtube. Фильм о «тайной империи» премьера «Он вам не Димон» за четыре дня просмотрели пять с половиной миллионов человек. Алексей Навальный считает фильм серьезной победой в борьбе с коррупционерами самого высокого ранга, а журналистское расследование, положенное в его основу — самым масштабным в истории Фонда.

Глава премьерской пресс-службы Наталья Тимакова публично объявила все показанное в фильме «пропагандистскими выпадами». Возникает вопрос: может, фильм Навального — обычный политический «заказ»? Кстати, за последние полгода это уже второй крупный «наезд» на ДАМ со стороны Фонда по борьбе с коррупцией.

Сам Навальный поимел с этого расследования серьезный политический профит. Выход фильма подогрел в обществе интерес к деятельности Фонда и к личности его бессменного руководителя, настолько, что количество подписантов за выдвижение Навального в кандидаты в президенты выросло за эти дни разом на 30 тысяч. Теперь, заявил руководитель предвыборного штаба Леонид Волков, у Навального есть уже более половины необходимых для регистрации подписей. Напомню, что свою кандидатуру на участие в выборах Навальный выдвинул в декабре прошлого года, и за прошедшее время открыл 7, из 77 запланированных, предвыборных штабов в крупнейших городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге, Самаре, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде.

О том, что стоит за видеороликом Навального, в качестве корреспондента издания «Московский монитор» я расспросил депутата Госдумы Ольгу Алимову. По ее мнению, «расследование» известного оппозиционера стало частью большой политической игры, санкционированной «в верхах».

— Мне почему-то кажется, что этот фильм является не только и не столько плодом политической смелости Алексея Навального. Во-первых, такое масштабное расследование вряд ли можно было провести силами одного только Фонда борьбы с коррупцией, а во-вторых — даже у Алексея Анатольевича, при всей его оппозиционности, не хватило бы пороху для столь скандального откровения. По-моему, очевидно, что за этим расследованием стоит кто-то, кто помогает Навальному, подсказывает ему и, самое главное — разрешает ему бороться с коррупцией в верхних эшелонах, делая столь резонансные выпады.

Конечно, хорошо, что борьба с коррупцией у нас все-таки ведется, хотя бы и с высочайшего соизволения. А еще возникает законный вопрос: почему, собственно, Алексей Навальный получил своего рода карт-бланш на проведение своего скандального расследования? На мой взгляд, не в последнюю очередь потому, что, если его по-настоящему притянуть к ответственности за эти злостные «пропагандистские выпады», то еще неизвестно, какой компромат он выдаст, обороняясь.

Конечно, фильм вызывает настоящий шок, и весь ты просто кипишь от гражданского негодования: как же так, ведь в любой другой стране такой премьер со свистом ушел бы в отставку уже к концу первого дня публикации подобного фильма! Тем более, что Дмитрий Медведев и до того давал немало поводов для инициирования подобного расследования (впрочем, не он один).

Лично мне кажется, что, позволяя Навальному опубликовать результаты расследования, высшее руководство страны в преддверии президентской гонки подготавливает почву, в которой намерен посеять уверенность россиян в том, что борется с коррупцией и воровать не даст даже самому проверенному и доверенному человеку. При таком раскладе я лично не удивлюсь, если чуть позже, накануне выборов, последует и отставка Дмитрия Анатольевича, чтобы добрая воля Кремля стала более очевидной.

Впрочем, и участие западных сил в организации и проведении этого расследования я бы также не стала полностью отрицать. Вполне возможно, что «большой босс» дал отмашку, а западные партнеры Навального с упоением кинулись отыскивать и собирать компромат на Медведева. Но в том, что деятельность бойкого премьера ни в коей мере не является секретом для главы государства, я лично ни секунды не сомневаюсь.

Причем, я думаю, Навальный «навалится» не только на Медведева. От него нам следует ожидать и других громких разоблачений в отношении политической элиты страны. Тем более что поле для этого практически не паханое. А с приближением срока выборов политический пафос «пахаря» будет становиться все громче.