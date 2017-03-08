Лекция студентам о Феврале 1917 и не только

Все в России особенно: люди, природа, культура и история. Особенно даже время. Поэтому Февральский государственный переворот 1917 года, по новому стилю должен бы называться мартовским. Но оставили ему название по старому стилю.



Между тем, волнения в Петрограде начались 23 февраля 1917 года. По новому стилю – это 8 марта.

Во время поездки в Тульскую область, меня пригласили прочитать лекцию студентам Тульского педагогического Университета.

Говорили мы о предательстве. И Феврале 1917 года. Ведь это слова синонимы: Февраль семнадцатого и предательство.

Для русской истории это, увы, именно так. Сто лет назад предали Государя, страну, народ. Все предали.

Вопросы аудитории были очень интересными. Вообще уровень преподавания истории в этом Университете видимо на высоте, что не может не радовать.

Хронометраж:

3:15 – Вступительное слово. История февральского переворота 1917 года.

35:00 – По каким причинам вы считаете членов временного правительства предателями?

47:08 – Как вы объясните недовольство царским режимом со стороны крупной буржуазии, если вы утверждаете, что переворот был произведён на деньги английской разведки?

51:22 – Ваше отношение касательно размещения военной базы в Сирии.

56:22 – По каким причинам различные политические организации начала девятнадцатого века можно считать предательскими?

01:07:17 – В чем выгода Англии в уничтожении своего союзника, повлекшее за собой свободное наступление Германии на восточном фронте?

01:13:00 – Не считаете ли вы, что изменение статей конституции РФ в сегодняшнее время может привести к нестабильности в стране?

01:19:36 – В чем причина деградации партий, находящихся долгое время в составе государственной думы?

01:29:11 – Как началось социально ориентированное движение Партии Великое Отечество?

01:32:35 – На какие средства Партия Великое Отечество планирует выполнять социально ориентированные пункты её программы?

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P.S. Тульское СМИ об этой встрече

«Мне хотелось бы, чтобы молодёжь понимала, что только бережное отношение к государству – эволюционный путь решения проблем, которые есть и у нас, и в любой стране, — сказал Стариков. — Мы не должны поддаваться на красивые призывы решить всё очень просто и силовым методом. Те, кто поддаются на это, оказываются в очень сложной ситуации, как наши деды после февраля 1917 года и как нынешний граждане Украины после февраля 2014 года, который привёл Украинское государство к гражданской войне, хаосу».http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=130448&cid=7

Источник: nstarikov.ru