Истерика о вреде хлеба. Современный миф

Афанасьева О.И.

Истерика о вреде хлеба

Эссе. Пищевая технология.



Мне в жизни повезло.

Свою профессию я выбрала рано, правильно и была ей верна всю жизнь: технология хлебопечения.

Поэтому я хорошо представляю, что и для чего написано в ГОСТе на дрожжи, которым размахивают сейчас в истерике перед телекамерами люди совершенно не понимающие ни технологии хлеба и дрожжей, ни смысла терминов, из которых хотят сделать ужастики, ни просто смысла стандарта. Увидев названия химикатов, которыми разрешается пользоваться при исследовании образцов в лаборатории для определения качества продукта, его влажности, кислотности, количества жира, а так же моющих средств, кислот и хлорки, которые надо применять для регулярной обработки оборудования, эти борцы за справедливость во всю кричат, что нас травят химикатами, кислотой и хлоркой, которых, ясное дело, нет и не может быть в дрожжах, как нет их в мясе, крупе или кефире.



Начала писать рассказ о легендах и обрядах, связанных с хлебом, и с изумлением обнаружила в интернете обилие статей о вреде хлеба, дрожжей. Изобрели совершенно дикие по безграмотности термины "термофильные дрожжи", "закваски без дрожжей", технологии обработки хлеба для так называемой борьбы с дрожжевыми клетками.

Придется немного процитировать информацию из Интернета.



Уже появилось несколько форумов, где всерьез обсуждается, как спастись от термофильных дрожжей. Это было бы смешно, если не было бы так грустно: "Не нравятся термофильные дрожжи? Проварите их в воде на сковородке 3 – 5 минут и слегка прижарьте. Не нравится на сковородке, купите себе электропечку, и подсушенный в холодильнике хлеб прожарьте около 5 минут".

Даже если бы меня заставляли, я бы не смогла придумать для юмористического журнала большей чуши! Особенно если учесть, что термофильных дрожжей не существует, живых дрожжей в хлебе нет, они полностью погибают при выпечке, а споры разных дрожжей мы вообще вдыхаем и едим каждый день с другими продуктами.



Ладно. Один технолог – не борец с создаваемым общественным мнением. Послушаем других признанных в этой области специалистов.

Вот текст одной из бесед с И.В.Матвеевой, с мнением которой я полностью согласна.

– О нападках, пошедших на хлеб, с удивлением услышали все специалисты нашего института, – сказала Ирина Викторовна Матвеева, доктор технических наук, профессор кафедры технологии хлебопекарного и макаронного производств Московского государственного университета пищевых производств; она преподает уже четверть века.

В антихлебных статьях много говорится о пользе бездрожжевого хлеба, сделанного по старинным рецептам – на закваске, особенно хмелевой. Уважают авторы хлебных ужастиков и ржаной хлеб – его издревле ели на Руси, и в нем, по мнению авторов названных публикаций, нет искусственных дрожжей.

В хлебопекарной промышленности используются два вида биологического разрыхлителя. Это спиртовое брожение, которое вызывается дрожжами. Для ржаных и ржано-пшеничных изделий используются закваски из молочнокислых бактерий и дрожжей. Это традиционная технология. Человечество ест хлеб уже 50 тысяч лет, а пять тысяч лет ест хлеб разрыхленный, то есть дрожжевой.

Термофильные молочнокислые бактерии (мезофильные), применянмые при производстве ржаного хлеба, очень полезны. Но в ржаном хлебе, даже если их не добавлять, все равно размножаются дрожжевые клетки, потому что они содержатся в муке и проявят активность уже через два часа. А через двое суток их там будет полным-полно. Вообще невозможно приготовить закваску, чтобы в ней не было дрожжей! Разрыхленное тесто, конечно, намного вкуснее и полезнее пресных лепешек, мацы и лапши.

Хмель и закваска из него не подменяет дрожжи или молочнокислые бактерии. Это только улучшитель питания дрожжей, вкуса и аромата хлеба, замедлитель плесневения поверхности хлеба.

Не понятно, что такое "мертвая мука". Любая мука – это живой продукт, который дышит, расходуя кислород, содержит белок зерна, витамины, живые клетки дрожжей и молочно-кислых бактерий. Мука продается в бумажных пакетах не зря. Если ее герметически закрыть, она задохнется, приобретет неприятный запах разложения органических веществ. Сейчас в хлебопечении используется до 15 видов муки: не только высшего сорта, не содержащая частичек отрубей. Хлеб из нее по этому менее полезный, чем темные сорта хлеба из обойной муки или второго сорта. В муке грубого помола витаминов и минеральных веществ гораздо больше. Производители подстраиваются под спрос: чего больше берут, того больше и производят. К тому же круассаны и сдобную булочку из муки второго сорта не слепишь, она будет темная и плотная.

Есть хлеб из цельного зерна нужно в меру, один-два кусочка в день, потому что оболочечные частицы могут раздражать кишечник, так и до колитов с гастритами недалеко. А в среднем человеку нужно 250-300 граммов обычного хлеба в сутки.

Некоторые производители делают хлеб на закваске и пишут для потребителя, что он бездрожжевой. У нас и на упаковках с растительным маслом пишут "не содержит холестерина", хотя это просто смешно – в растительном масле холестерина вообще нет, было модно – без холестерина, и на растительном масле стали писать, хотя там его вообще быть не может. Хлеб сделан на закваске, но это не значит, что там нет дрожжей. Жанна Бичевская не биотехнолог, лучше бы она песни пела.

- Я только приехала с выставки по хлебопечению, самой крупной в мире, – говорит Матвеева. – С российской стороны было больше тысячи представителей. На выставке были представлены 40 стран, и все едят дрожжевой хлеб. Я не считаю страны, где население традиционно питается рисом. Десять огромных павильонов, вы даже не можете себе представить! И все завалено дрожжевым хлебом, и все его с радостью едят. Я много читаю зарубежной литературы, но вопрос о вреде дрожжевого хлеба стал подниматься только у нас.



Объективности ради информация о новоявленном "убивающем факторе", о дрожжах, еще из одного источника.

- Дрожжи – одни из самых безобидных микроорганизмов, – объясняет член-корреспондент Российской академии наук Иван Чернов, профессор кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ. – Но проблема в том, что в последнее время действительно увеличилось количество грибковых заболеваний. Может быть, именно этим вызвана волна публикаций в прессе о дрожжевом хлебе? Вот только одно с другим никак не связано…

Дрожжи, по словам Ивана Юрьевича, не образуют токсичных веществ. Но сами дрожжи (не пекарские; вообще-то их около 40 видов) попадают в организм и могут поражать его, как это происходит с болезнетворными микроорганизмами.

- Я имею в виду кандидозы и очень опасные системные микозы, которые поражают внутренние органы, – говорит профессор. – Внутри нас начинают расти дрожжи. Происходит это не из-за патогенности самих дрожжей, а в результате ослабления иммунитета после приема антибиотиков и иммунодепрессантов. В научной литературе зафиксирован случай, когда у ослабленного человека грибковое заболевание было вызвано самыми обычными штаммами дрожжей.

Грибковые заболевания опасны для людей после длительного лечения антибиотиками, когда угнетается нормальная микрофлора, либо пациентам после пересадки тканей или онкологического лечения, когда специальными препаратами угнетают иммунитет, либо больным ВИЧ.

Но хлеб здесь ни при чем! Пекарские дрожжи в живом виде в выпеченном хлебе не содержатся. Это те же дрожжи, что используются в пивоварении, при изготовлении вина. Они самые обычные, не патогенные. Таких организмов в природе огромное количество, они живут на листьях, в воздухе, в пыли. Мы вдыхаем споры грибов. Дрожжей особенно много там, где есть сахаристые выделения,например, в цветочном нектаре.

Напоследок Иван Юрьевич сказал, что сам он ел и будет есть дрожжевой хлеб, особенно он любит "Бородинский"…



Само выражение "термофильные дрожжи" – это грубая ошибка! Термофильных дрожжей в природе вообще не существует!

- В статье "Дрожжи-убийцы" упоминаются некие "бактериальные клетки дрожжей", – продолжает Ирина Викторовна. – Так нельзя сказать, это тоже грубая ошибка. Дрожжи – это грибы, а не бактерии! По своему химическому составу они обладают ценнейшими компонентами. У нас пивные дрожжи продают в аптеках, чтобы нормализовать формулу крови и улучшить обмен веществ. А хлебопекарные и пивные дрожжи – это одно семейство – сахаромицетов.

Размножаются обычные хлебопекарные дрожжи при 25, а бродят при 27-30 градусах, гибельна для них температура такая же, как и для любого живого существа, как для нас с вами, более 40 градусов. При 50 градусах уже все дрожжи погибают, а в мякише хлеба больше 95 градусов, в печи от 150 до 200 градусов и ни одна дрожжевая клетка в хлебе не выживет, а останется только инактивированная биомасса дрожжей, как вареное яйцо, обладающая ценнейшим составом: белки, липиды, витамины, минеральные компоненты. Живых дрожжевых клеток в хлебе нет! Пусть авторы публикаций о вреде дрожжевого хлеба и Жанна Бичевская покажут мне "термофильные дрожжи" и скажут, какой это штамм, какая раса, какой завод их производит. Повторяю: не существует термофильных дрожжей!

Но в сущности это и не важно, потому что живые дрожжи попадают в желудок вовсе не с хлебом! Микробиологический видовой состав содержимого желудка у человека, который, предположим, полностью откажется от дрожжевого хлеба, все равно будет содержать 20 – 30 видов дрожжей-сахаромицетов. Авторы антихлебных ужастиков, напомню, пугают нас искусственным происхождением пекарских дрожжей – якобы созданием рук человеческих. Однако дрожжи-сахаромицеты создал не человек. Дрожжи попадают в желудок с пищей, действительно живут на поверхности овощей, фруктов, в йогурте, кефире, ряженке. Простым мытьем под холодной водой дрожжи не уничтожаются.

Хлеб – это ценнейший продукт. А люди болеют потому, что ухудшилось состояние окружающей среды, неправильный образ жизни.

Хлеб действительно может быть вреден для одной сотой доли от всего населения – для больных целеакией. Есть такие люди, которые не переносят пшеничные белки – глютен (он для них – аллерген). Это единственная категория людей, которые должны потреблять безглютеновые продукты, например, из гречихи.

Но дрожжи тут совершенно ни при чем.



Просто удивительно, как современные информационные системы помогают распространяться слухам, по невежеству равных средневековым заблуждениям.

Почему внезапно начались такие нападки на дрожжевой хлеб? По мнению Матвеевой, авторы антихлебных статей не вникли в суть дела в погоне за сенсационностью. Но главная причина, по ее мнению, в том, что некоторые производители начали "раскручивать" новые, нетрадиционные для нашего народа бренды: вафельный хлеб, взорванные хлопья.

И дрожжи, и хлеб из дрожжевого теста – прекрасный продукт, природный, полезный, тысячелетиями используемый людьми.





17.03.2013

Ст-петербург

Источник: http://www.proza.ru/2013/03/17/1864