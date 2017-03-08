В прошедшем эфире мы рассмотрели наш мир, который объединяет в себе мир инстинктов и мир Божественной Прави, и совести.

Все преступления человечеством совершаются из-за того, что личность не может справиться с проявлением инстинктов. Чем ниже уровень человека, тем больше власть низменного над ним преобладает.

Культура же была дана нам, чтобы привить в нас божественные качества, установив связь с миром Прави.

8 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Двойственность мира – инстинкты и Правь». Автор-сказитель Дарислав Стариков