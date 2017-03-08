Эпилепсия это системная дисфункция организма, а не болезнь. Что такое эпилепсия в широком, общеупотребительном смысле – состояние, когда человек испытывает эпилептические припадки. Каким образом современная медицина безуспешно пытается лечить эпилепсию – путём устранения приступов.

Так вот, эпилептические припадки – это защитная реакция организма на процессы, происходящие в нем, это естественный механизм тела по снятию гипернапряжений, которые могут привести к гибели человека. Механизм защитный, и соответственно полезный. Благодаря приступам эпилепсии человек остаётся жив, не будь их, человек может погибнуть. Эти приступы не благо, но спасают жизнь.

7 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Что такое эпилепсия и как лечиться». Автор-соведущий: Захар Белинский (Арирадъ)