Время делить «незалежную»

Украина кончает жизнь экономическим самоубийством. И главными ударными отрядами выступают добровольческие батальоны, те самые новые бандеровцы. Они устроили экономическую блокаду Донбасса, и нанесли тем самым ассиметричный ответ по самой Украине. В этой связи Москве стоило бы задуматься о новом шансе «привести в чувство» потеряышую адекватность соседку. Причем, чужими руками.

Перекрытие границы с блокировкой поставок угля и металлургической продукции из ДНР и ЛНР несет убытки самому Киеву. Ежегодно «незалежная» зарабатывала на вывозе сырья из неподконтрольных территорий около 1,5 млрд долларов (с учетом того, что до недавнего времени предприятия ЛДНР платили налоги в киевский бюджет). Сегодня Украина ожидает очередной транш от МВФ на 1 млрд долларов. Но западные «партнеры» майданной власти выделяют деньги под конкретные условия: повышение пенсионного возраста и тарифов на услуги ЖКХ, раздел «Нафтогаза» на несколько операторов. То есть, речь идет об усугублении социально-экономической ситуации на Украине. А тут ее же хлопцы совершенно добровольно сажают «неньку» на еще более голодный паек.

Сегодня положение Украины безнадежно. В 2013 году экспорт «незалежной» составлял 77 млрд долларов в год, а по итогам 2016-го — 32 млрд долларов, т.е. рухнул более чем вдвое. Блокада Донбасса провоцирует остановку украинской металлургии — основного источника поступления валютной выручки. Никакой вывоз зерна не способен компенсировать падение промышленных мощностей. ВВП страны на душу населения скатился к двум тыс. долларов в год — примерный уровень Молдавии и Гондураса.

Нынешние украинские националисты не знают экономической географии своей республики. Они блокируют Донбасс, который находится в составе Донецко-Приднепровского экономического района. Кроме Донецкой и Луганской, в него входят Днепропетровская и Запорожская области. Еще со времен СССР эти территории, и расположенные на них предприятия полностью зависят от грузопотоков руды, кокса, угля, марганца. И если перебить сообщение с Донбассом, то все соседние регионы испытают экономический шок.

Понятно, что самоубийственное поведение «свидомых» можно использовать для полного обрушения экономики Украины до уровня какого-нибудь Чада и Сомали. Однако, первым шагом должно стать признание Москвой мятежных республик Донбасса, и реинтеграция их промышленности в былой советский производственный комплекс. Недавний ответ на блокаду в виде национализации оставшегося угольно-металлургического комплекса проблему не решает. Как Кремль намерен решать вопрос с вывозом продукции на внешние рынки и готов ли сам ее покупать? Если обстреливаемый Донбасс продолжит скатываться в черную дыру беззакония (а там, по сути, развернулась лагерная жизнь с засильем криминала и нищеты), то взрыв Украины ему не поможет. Нарастание гуманитарной катастрофы обеспечено обеим сторонам.

Упустив в 2014 году шанс бескровно создать Новороссию, Москва, как я считаю, еще имеет возможность провести операцию умиротворения Киева. Для этого российские суды должны прекратить выдавать Украине донбасских добровольцев, которые нашли убежище на территории РФ. Эти люди могли бы создать подпольное движение, противостоящее националистической украинской власти в момент начала в Киеве и на окраинах «незалежной» нового витка смуты. Как показывает опыт Донбасса, иногда небольшая группа людей способна в корне переломить ситуацию в отдельно взятом регионе…

Лозунг федерализации Украины актуален и по сей день, а юго-восток не должен кормить ее центр и западные районы. Тем более, Новороссия самодостаточная территория, и при активной поддержке ее экономика быстро восстановится. Но, к сожалению, российские элиты по-прежнему считают возможным называть дорвавшихся до власти нацистов «нашими украинскими партнерами».