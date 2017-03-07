Время делить «незалежную»
Почему Россия не использует шанс навести порядок на Украине?
Украина кончает жизнь экономическим самоубийством. И главными ударными отрядами выступают добровольческие батальоны, те самые новые бандеровцы. Они устроили экономическую блокаду Донбасса, и нанесли тем самым ассиметричный ответ по самой Украине. В этой связи Москве стоило бы задуматься о новом шансе «привести в чувство» потеряышую адекватность соседку. Причем, чужими руками.
Перекрытие границы с блокировкой поставок угля и металлургической продукции из ДНР и ЛНР несет убытки самому Киеву. Ежегодно «незалежная» зарабатывала на вывозе сырья из неподконтрольных территорий около 1,5 млрд долларов (с учетом того, что до недавнего времени предприятия ЛДНР платили налоги в киевский бюджет). Сегодня Украина ожидает очередной транш от МВФ на 1 млрд долларов. Но западные «партнеры» майданной власти выделяют деньги под конкретные условия: повышение пенсионного возраста и тарифов на услуги ЖКХ, раздел «Нафтогаза» на несколько операторов. То есть, речь идет об усугублении социально-экономической ситуации на Украине. А тут ее же хлопцы совершенно добровольно сажают «неньку» на еще более голодный паек.
Сегодня положение Украины безнадежно. В 2013 году экспорт «незалежной» составлял 77 млрд долларов в год, а по итогам 2016-го — 32 млрд долларов, т.е. рухнул более чем вдвое. Блокада Донбасса провоцирует остановку украинской металлургии — основного источника поступления валютной выручки. Никакой вывоз зерна не способен компенсировать падение промышленных мощностей. ВВП страны на душу населения скатился к двум тыс. долларов в год — примерный уровень Молдавии и Гондураса.
Нынешние украинские националисты не знают экономической географии своей республики. Они блокируют Донбасс, который находится в составе Донецко-Приднепровского экономического района. Кроме Донецкой и Луганской, в него входят Днепропетровская и Запорожская области. Еще со времен СССР эти территории, и расположенные на них предприятия полностью зависят от грузопотоков руды, кокса, угля, марганца. И если перебить сообщение с Донбассом, то все соседние регионы испытают экономический шок.
Понятно, что самоубийственное поведение «свидомых» можно использовать для полного обрушения экономики Украины до уровня какого-нибудь Чада и Сомали. Однако, первым шагом должно стать признание Москвой мятежных республик Донбасса, и реинтеграция их промышленности в былой советский производственный комплекс. Недавний ответ на блокаду в виде национализации оставшегося угольно-металлургического комплекса проблему не решает. Как Кремль намерен решать вопрос с вывозом продукции на внешние рынки и готов ли сам ее покупать? Если обстреливаемый Донбасс продолжит скатываться в черную дыру беззакония (а там, по сути, развернулась лагерная жизнь с засильем криминала и нищеты), то взрыв Украины ему не поможет. Нарастание гуманитарной катастрофы обеспечено обеим сторонам.
Упустив в 2014 году шанс бескровно создать Новороссию, Москва, как я считаю, еще имеет возможность провести операцию умиротворения Киева. Для этого российские суды должны прекратить выдавать Украине донбасских добровольцев, которые нашли убежище на территории РФ. Эти люди могли бы создать подпольное движение, противостоящее националистической украинской власти в момент начала в Киеве и на окраинах «незалежной» нового витка смуты. Как показывает опыт Донбасса, иногда небольшая группа людей способна в корне переломить ситуацию в отдельно взятом регионе…
Лозунг федерализации Украины актуален и по сей день, а юго-восток не должен кормить ее центр и западные районы. Тем более, Новороссия самодостаточная территория, и при активной поддержке ее экономика быстро восстановится. Но, к сожалению, российские элиты по-прежнему считают возможным называть дорвавшихся до власти нацистов «нашими украинскими партнерами».
http://svpressa.ru/blogs/article/167671/
loading...
Поворотные точки русской истории. Украинский фактор
https://www.youtube.com/watch?v=DFFLP2Cl5fA
——-
На Украине внутриукраинский раскол.
Одни хотят ДОИТЬ Европу а другие ДОИТЬ Россию.
В Кремле это понимают.
А потому Сомали.
Точнее Таджикистан.
Никто ведь не убивается что Таджикистан живет в “средних веках”
А русские уедут.
Вернее практически уехали
Их ждут ДОМА.
Украину уничтожают и уничтожат руками самих ХОХЛОВ
loading...
заткни свой зев!
Нет “ХОХЛОВ”!!
еСТЬ ГАЛИЧАНЕ И ВОЛЫНЦЫ – -
Ты просто неучь не грамотная -а точнее сперма мошиаха
Чё ты тут(а) кривляешься и “про русского” из себя строишь?
згинь -и хуцпу свою в свой тухэс засунь
– -
http://anaga.ru/zapadency-evrei.html
loading...
Наши политики мягко говоря прокакали русских во всех когда то братских республиках. И успешно продолжают это делать и сейчас. Чего не скажешь о наших противниках. Это как же надо людям, русским людям, мозги запудрить, чтобы они скакать как козлы стали и смерти таким же русским желать. Маразм и раздрай в мозгах у политиков наших. А может предательство. Думают то они не о русском мире, а о прибылях и выгоде. А то, что землю русскую, которую почему то обозвали украиной, сначала разграбят подчистую, а потом поубивают половину народа, а другая половина в Россию спасаться побежит, об этом они не думают? Так может всё таки проще проблему предупредить, чем потом миллионы душ хоронить.
loading...
Это не “наши” политики
Это ихние политики
наши бы давно выкинули из вукропии всех приблуд – -
Везде предатели!