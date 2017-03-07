Военная приемка. 150-я Идрицкая. Возрождение легенды

В этом выпуске программы «Военная приёмка» мы расскажем вам о полигоне Кадамовский. Если вы думаете, что это просто поле, в котором будут стрелять по мишеням – это не так! Размах строительства – как у целого города, причем его собираются построить за рекордные сроки, – работы ведутся круглосуточно. Казармы, ангары для техники, технические строения.Но при этом, количество новых армейских технологий, которое применяется при строительстве этого полигона – огромно. Здесь будут размещены самые современные тренажеры для обучения бойцов.Даже при строительстве стрельбищ применяют новые разработки. Например, на танковом полигоне в качестве целей будет не остовы старых бронемашин, – а механические мишени.





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Источник: www.youtube.com