С доктором можно все?

В феврале Саратов стал эпицентром нападений на работников «скорой помощи». Только в течение одного месяца произошло четыре случая побоев со стороны пациентов. В связи с этим Госдума в срочном порядке верстает закон об ужесточении наказания для злоумышленников. Но проблема гораздо шире — врачи экстренной службы буквально выживают. Иначе как можно назвать существование на 14 тысяч рублей в месяц?

«Скорая помощь» и раньше страдала от хамов на дорогах и неадекватных пациентов. Но этот год стал рекордным. Прославился город Саратов — от попытки изнасилования фельдшера до прямых ударов по голове сотрудников службы. Сначала прогремела новость о пятерых мужчинах, вызвавших бригаду врачей и заперших в квартире 27-летнего фельдшера. Девушка сумела проскользнуть в ванную и позвонить коллегам. Все задержанные арестованы и находятся под следствием. В том же феврале нетрезвая пациентка неожиданно воткнула шариковую ручку в затылок медика. Лишь по счастливой случайности он отделался ушибом.

Затем на территории одной из саратовских больниц привезенная дама немотивированно ударила головой фельдшера, чем нанесла ему серьезный ушиб и сотрясение мозга. Наконец, в одном из муниципальных районов области пьяный посетитель пришел в районную больницу с целью навестить брата. Врач «Скорой» преградил ему путь, в результате чего получил несколько ударов кулаком в лицо. Пострадала и девушка-фельдшер, попытавшаяся сгладить конфликт.

Все эти эксцессы наравне с постоянными случаями блокирования автомобилей «Скорой помощи» на дорогах вынудили Госдуму принять поправки об ужесточении ответственности за угрозы и нападения на врачей. Но депутаты с зарплатой на полмиллиона делают вид, что не в курсе о реальных заработках большинства врачей экстренных служб. Попытаемся раскрыть тайну, почему их все подряд бьют и унижают.

Как можно день и ночь работать за 14 тысяч рублей в месяц? Именно такую зарплату недавно озвучил главный врач саратовской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко. В прошлом году 90 человек не выдержали скотского существования и покинули службу. Недокомплект по средним медработникам составляет 50%, по врачам — 40%. Вот и получается — вынужденные биологически выживать люди с дикой ненавистью идут на работу, сталкиваясь с кретинами, сознательно превращенных в таковых представителей когда-то умного народа.