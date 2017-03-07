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С доктором можно все?

23:46. 7 марта 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Кто уничтожает в России жизненно важную службу скорой медицинской помощи.

С доктором можно все?
 

В феврале Саратов стал эпицентром нападений на работников «скорой помощи». Только в течение одного месяца произошло четыре случая побоев со стороны пациентов. В связи с этим Госдума в срочном порядке верстает закон об ужесточении наказания для злоумышленников. Но проблема гораздо шире — врачи экстренной службы буквально выживают. Иначе как можно назвать существование на 14 тысяч рублей в месяц?

«Скорая помощь» и раньше страдала от хамов на дорогах и неадекватных пациентов. Но этот год стал рекордным. Прославился город Саратов — от попытки изнасилования фельдшера до прямых ударов по голове сотрудников службы. Сначала прогремела новость о пятерых мужчинах, вызвавших бригаду врачей и заперших в квартире 27-летнего фельдшера. Девушка сумела проскользнуть в ванную и позвонить коллегам. Все задержанные арестованы и находятся под следствием. В том же феврале нетрезвая пациентка неожиданно воткнула шариковую ручку в затылок медика. Лишь по счастливой случайности он отделался ушибом.

Затем на территории одной из саратовских больниц привезенная дама немотивированно ударила головой фельдшера, чем нанесла ему серьезный ушиб и сотрясение мозга. Наконец, в одном из муниципальных районов области пьяный посетитель пришел в районную больницу с целью навестить брата. Врач «Скорой» преградил ему путь, в результате чего получил несколько ударов кулаком в лицо. Пострадала и девушка-фельдшер, попытавшаяся сгладить конфликт.

Все эти эксцессы наравне с постоянными случаями блокирования автомобилей «Скорой помощи» на дорогах вынудили Госдуму принять поправки об ужесточении ответственности за угрозы и нападения на врачей. Но депутаты с зарплатой на полмиллиона делают вид, что не в курсе о реальных заработках большинства врачей экстренных служб. Попытаемся раскрыть тайну, почему их все подряд бьют и унижают.

Как можно день и ночь работать за 14 тысяч рублей в месяц? Именно такую зарплату недавно озвучил главный врач саратовской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко. В прошлом году 90 человек не выдержали скотского существования и покинули службу. Недокомплект по средним медработникам составляет 50%, по врачам — 40%. Вот и получается — вынужденные биологически выживать люди с дикой ненавистью идут на работу, сталкиваясь с кретинами, сознательно превращенных в таковых представителей когда-то умного народа.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался о необходимости материального стимулирования медиков и обеспечения их защиты от неадекватных пациентов. Как отметил министр здравоохранения региона Владимир Шульдяков, в 20 муниципалитетах не хватает более 150 фельдшеров. В этом году 20 выпускников медицинских учреждений поступят на трехлетнюю отработку в систему скорой помощи. За это им выдадут аж по 50 тысяч рублей. А 30 первокурсников по специальности «Лечебное дело» станут получать добавку к стипендии — одну тысячу рублей. Ну, после такого подарка они просто обязаны идти в доктора и рыдать от свалившегося счастья.

Чтобы привить врачам любовь к работе, Олег Андрущенко рассказал о проведенном на «Скорой» конкурсе детского рисунка, и сладких столах для сотрудников. Видимо, подкупить докторов совсем просто: дать пару пирожков и показать рисунок, и вот они уже млеют от невиданной щедрости. Скоро можно, я думаю, и без зарплаты обойтись. Тем более, что страна в кольце врагов, которые не дремлют, все для фронта, все для победы. Баланда на ужин, и марш на вызовы.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/167765/

 

 

 

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