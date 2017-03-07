Российские тунеядцы доведут правительство до отставки

Несмотря на сильнейшее социальное расслоение и миллионы бедных, российское правительство не оставляет попыток обложить налогом тех, кто трудится в «серой зоне». В ближайшее время регионы обяжут вести реестры официально неработающих россиян трудоспособного возраста. Об этом пишет«Парламентская газета». Аналогичная попытка в Белоруссии привела к массовым уличным протестам, которые не прекращаются до настоящего времени.

По информации издания, документ, регламентрирующий порядок ведения реестра, находится на стадии согласования в кабинете министров. Изначально он был разработан Минздравом, сейчас в него вносят поправки Минтруда, сенаторов и Счетной палаты РФ. Среди прочего в документе будет прописана ответственность лиц за предоставление недостоверных сведений.

В Совете Федерации уверены, что за 2−3 года будет возможно пересчитать неработающих граждан, определить, кто из них не выплачивая социальные взносы пользуется, тем не менее, медицинской помощью и другими социальными льготами. После этого их можно будет заставить либо устроиться на работу, либо оформить трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, либо платить за социальные услуги самостоятельно. Называются суммы от 8 до 20 тысяч рублей в год.

Напомним, тема так называемого «налога на тунеядцев» обсуждается в России с минувшей осени. Причина — нехватка средств в региональных бюджетах на оплату взносов в Фонд медстрахования за всех, в том числе не работающих граждан. «Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи. Каждый должен нести свой чемодан», — заявила тогда глава Совфеда Валентина Матвиенко. Ее поддержала вице-премьер Ольга Голодец. Инициатива вызвала резкое неприятие общества, однако вопрос не был снят с повестки.

Дискутируя идею ввести сбор с официально неработающих россиян, отечественные чиновники долгое время ссылались на опыт союзной Белоруссии, где эксперимент уже начался. Однако сейчас уже ясно, что назвать его удачным нельзя. Вот уже которые выходные в крупных городах страны проходят массовые несанкционированные акции протеста. Последняя из них — вчера в Бресте. Помимо требования отменить налог протестующие озвучили политическое требование отставки Александра Лукашенко. Причем, оседлать протест пытается прозападная оппозиция президенту.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ Елена Варшавская оценивает инициативу правительства крайне скептически.

— Мое отношение к этой инициативе как эксперта однозначно отрицательное. Причин для такого отношения много. Во-первых, раз уж мы так упорно смотрим в связи с этим на Белоруссию, то неплохо было бы оценить эффективность, которой они смогли достичь. Насколько мне известно, в положенный срок декларации подали ровно 10% лиц, которых считают у них «тунеядцами». То есть даже по официальным оценкам эффективность явно низкая.

Далее возникает вопрос администрирования. А как учитывать? На основании чего создавать реестры безработных? Предположу, что с учетом администрирования мы, скорее всего, уйдем в минус, чем в плюс.

«СП»: — А поподробнее, пожалуйста…

— Дороже будет сделать все эти реестры, вести их грамотно, содержать специалистов, которые все это будут поддерживать и т. п. На языке чиновников это называется «администрирование программы».

Но еще страшнее, чем экономический эффект, эффект социальный. У нас по конституции есть право на труд. Обязанности такой нет. Надо понимать, что проблема безработицы происходит не от того, что люди бездельники и не хотят работать, а потому что не могут найти адекватные рабочие места. То, что нам говорят про 1 млн 200 тысяч вакансий, а количество зарегистрированных безработных чуть меньше миллиона, это разговоры в пользу бедных. Из всех этих вакансий 80% оплачиваются на уровне минимальной заработной платы по региону.

Кроме того, реальная общая безработица порядка 4,5 млн. Но эти люди не идут на биржу труда не потому, что не хотят, а потому что не видят никакого смысла в статусе безработного. Пособие по безработице катастрофически низкое, а предложения службы занятости, как правило, неконкурентные. Люди просто не видят смысла оформлять себе статус безработного. Затеянная борьба с тунеядством, напоминает о суде над поэтом Бродским. Ни экономической, ни социальной целесообразности в этом нет.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова напоминает об этической стороне проблемы.

— Я считаю, что это бессмыслица, потому что российский рынок труда настолько структурирован, настолько различен… В некоторых регионах коэффициент напряженности — количество безработных на одну вакансию — 20−30 человек. Нельзя наказывать людей за то, что нет рабочих мест. Это бред! Эта мера с учетом реального состояния нашей страны неуместна. В Белоруссии ситуация проще.

Кроме того, должна быть учтена морально-этическая сторона вопроса, количество детей и т. п. Это огромная этическая проблема. Я в России этого никогда бы не стала делать.

Заведующая кафедрой государственного управления и экономики общественного сектора НИУ ВШЭ Марина Колосницына напомнила, что оказание медпомощи каждому конкретному гражданину важно для состояния всего общества.

— Я не вижу перспектив у такой меры. Непонятно, как такой «налог на тунеядцев» вообще может собираться. У нас порядка 20 млн человек, которые работают в «серой» экономике. Если они так работают, то как с них можно собрать налог? Ведь он собирается с официальной зарплаты. Как взять налог, которого не видит система, непонятно.

Единственно, что можно сделать, если работодатель не вносит за работника страховые социальные взносы, то ему можно ограничить доступ к бесплатным благам. Его можно оставить без бесплатной медицины, лишить пенсии. Собственно, так это уже и делается — те, у кого не было пенсионных взносов с наступлением пенсионного возраста назначают минимальную, так называемую социальную пенсию.

Но тут надо думать, какие это будет иметь социальные последствия. Будет ли это хуже, или лучше для всех, для всего общества. Потому что медицинская помощь населению — это благо для всего общества, а не только для конкретного человека, которому она оказывается. Ведь, перекрыв для части граждан медицинскую помощь, можно получить эпидемии, инфекции. Например, туберкулез. Это будет общая проблема.

Поэтому во многих случаях организация социальной помощи необходима, если не за счет социальных отчислений, то за счет бюджетных средств.

Первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, член КПРФ Николай Коломейцев не исключает даже бунта «тунеядцев».

— У нас разные с Белоруссией условия и подходы. Сначала правительство должно вспомнить о том, куда делись рабочие места. По данным Счетной палаты еще во главе со Степашиным, было закрыто шесть тысяч заводов. Потом людей лишили социальных пособий, а теперь еще хотят ввести на них налог. Это путь в никуда. Или даже путь к революции.