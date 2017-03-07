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Роботам разрешили ходить по тротуару

21:39. 7 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Роботам разрешили ходить по тротуару

Америка стала на шаг ближе к научно-фантастической утопии, в которой по тротуарам наравне с пешеходами деловито курсируют роботы. Ну, по крайней мере, теперь так будет в штате Вирджиния.

Роботам разрешили ходить по тротуару

Губернатор американского штата Вирджиния Терри Маколифф подписал указ, который разрешает небольшим роботам c 1 июля использовать для передвижения тротуары и пешеходные переходы. Столь неординарное решение принято по инициативе компании Starship Technologies, которая выпускает роботов-курьеров собственной разработки. Они полностью автономны, умеют ориентироваться в городе по встроенным картам и спутниковой навигации, переходить дорогу и избегать столкновений.

Роботам разрешили ходить по тротуару

Небольшой шестиколёсный робот может перевозить грузы общей массой до 18 килограммов со скоростью до 6,5 км/ч. За роботами следит штат операторов, которые в случае нештатных ситуаций могут взять управление беспилотным курьером в свои руки и даже обратиться за помощью к прохожим с помощью камеры и громкоговорителя. Правила дорожного движения для роботов разработаны явно с запасом: роботам разрешено передвигаться по тротуарам со скоростью не более 16 км/ч и весить не более 22,5 килограммов.

Роботам разрешили ходить по тротуару

Роботы-курьеры могут передвигаться автономно, но для предотвращения любых возможных проблем за ними обязательно должен «присматривать» оператор из командного центра. Конечно, в дальнейшем губернаторский указ может быть доработан с учётом опыта реальной эксплуатации роботов. Говорят, что аналогичные распоряжения уже готовятся к принятию в штатах Флорида и Айдахо, так что американцам стоит ожидать, что тротуары скоро станут куда более загруженными.


Источник: nnm.me

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Нет комментариев»

  • 41 29
    Евгений Гусев 7 марта 2017 в 22:55 Ссылка Пометить
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    Коль техника Земли ретиво
    Начнёт давать любое диво,
    На жизнь дальнейшую, увы,
    Не станет на Земле… травы…;
    И никакого уже древа
    Земля не выродит из чрева…;
    Не будет почвы плодородной…,
    Не станет и еды природной:
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    Природа всё убьёт сама –
    С Земли исчезнет ВСЁ Живое…

    Из поэмы пророка, чьи предсказания сбываются. Факты http://nebesa.pro/angel+20.htm

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