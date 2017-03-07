Поздравление милых Дам с праздником весны

Милые женщины!

Поздравляем с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. Вы осветили всю планету своей красотой, женственностью, нежностью и обаянием! Желаем вам наши любимые, прелестные, обворожительная дамы, оставаться всегда такими женственными, неотразимыми, нежными и ласковыми. Пусть в вашу жизнь придет чудо и волшебство, пусть самая заветная мечта исполнится, а вас окружают и сопровождают по жизни только самые любимые и преданные...

От всей души желаем постоянного ощущения счастья, веселия души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и неиссякаемого интереса ко всему новому в жизни.

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут светлыми и безоблачными. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

Желаем восхищать всех своей красотой, радовать близких светлыми улыбками, наполнять свою жизнь грандиозными планами и великими успехами, оставаться отражением лучезарной доброты и милосердия, в любом деле проявлять великолепие и своё предназначение - Берегини в полном смысле этого слова...

Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте только замечательные впечатления. Помните, что вы всегда очаровательны и милые сердцу мужчин!

Во Славу и во Славе Путь Ваш, яко Да́ рниц Жи ́ вы !

Да будет Счастием всё,

Творенное с Вашим очарованным причастием!

С глубоким уважением и почитанием,