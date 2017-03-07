Поздравление милых Дам с праздником весны
Милые женщины!
Поздравляем с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. Вы осветили всю планету своей красотой, женственностью, нежностью и обаянием! Желаем вам наши любимые, прелестные, обворожительная дамы, оставаться всегда такими женственными, неотразимыми, нежными и ласковыми. Пусть в вашу жизнь придет чудо и волшебство, пусть самая заветная мечта исполнится, а вас окружают и сопровождают по жизни только самые любимые и преданные...
От всей души желаем постоянного ощущения счастья, веселия души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и неиссякаемого интереса ко всему новому в жизни.
Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут светлыми и безоблачными. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
Желаем восхищать всех своей красотой, радовать близких светлыми улыбками, наполнять свою жизнь грандиозными планами и великими успехами, оставаться отражением лучезарной доброты и милосердия, в любом деле проявлять великолепие и своё предназначение - Берегини в полном смысле этого слова...
Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте только замечательные впечатления. Помните, что вы всегда очаровательны и милые сердцу мужчин!
Во Славу и во Славе Путь Ваш, яко Да́рниц Жи́вы!
Да будет Счастием всё,
Творенное с Вашим очарованным причастием!
С глубоким уважением и почитанием,
В. Иктисанов, А. Гончаров, И.Кондраков, А. Рехтин, В. Борейко, А. Никонович, А. Каленюк, Н. Гаврилов, С. Карпов, А. Атакин, Н. Антошин, А. Яковлев, А. Росличенко, А. Титов, В. Мережанов, Д. Музяков, А. Вихров, В. Леонов, А. Глушков, Я. Быль
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Присоединяюсь к поздравлениям всех Дам на =Пандоре=!!!