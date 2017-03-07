Полвека с двумя выходными

50 лет назад в СССР была утверждена пятидневная рабочая неделя

Сегодня рабочая неделя в России и многих других странах регулируется трудовым законом, который устанавливает ее продолжительность. В большинстве цивилизованных стран она составляет около 40 часов в неделю.

Но так было не всегда. На территории России привычная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями появилась только 50 лет назад.

7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов приняли постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями».

Ученые утверждают, что каждый лишний час работы увеличивает количество опрокинутых стаканчиков

Трудоголики пьют больше

У трудоголиков больше шансов стать алкоголиками, чем у людей, которые предпочитают более умеренные темпы трудовой деятельности. Этот замечательный… →

Спустя неделю Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ.

После отмены крепостного права, положившей начало капиталистической формации в стране, крестьяне работали по найму, занимаясь всем подряд, от плетения лаптей и извоза до гончарного дела и обработки льна. Ни о каких нормах рабочего времени тогда и речи не шло. Зимой крестьяне почти не работали, летом же вставали на самой заре и работали, пока солнце не сядет. Крестьянское население было большей частью занято на полях, в рабочую пору ходили в поле и по воскресеньям — от жары пшеница могла осыпаться. Обычно же воскресенье было выходным днем, когда крестьяне посещали церковь, а затем расходились — кто по домам, кто по трактирам.

В городе ситуация была ненамного лучше. Рабочие часто были заняты на фабриках по 14–16 часов в сутки. Лишь к 1897 году был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности», устанавливающий 11,5-часовой рабочий день для мужчин и 10-часовой для женщин. Воскресенье было выходным днем. Но по особому договору можно было вводить еще и сверхурочные работы, так что на практике время работы не изменилось.

Серьезные изменения произошли после Октябрьской революции 1917 года.

Тогда Совет народных комиссаров издал декрет, в котором говорилось, что рабочее время не должно превышать 8 часов в сутки и 48 часов в неделю.

Сама же рабочая неделя осталась шестидневной.

Дальше советская власть принялась экспериментировать с рабочими часами. Сначала в 1929 году рабочую неделю сократили до 42 часов — по 7 рабочих часов в день.

Потом рабочая неделя стала пятидневной — четыре рабочих дня и один выходной. Из-за этого даже пришлось выпускать специальные календари, чтобы народ не путался: с одной стороны дни шли, как принято в григорианском календаре, с другой — были разбиты на пятидневки.

Все рабочие были разделены на пять групп, выходные которых в календаре были выделены отдельным цветом. Это позволяло властям организовать непрерывное производство, но было неудобно для самих рабочих — выходные дни членов семьи и знакомых не совпадали, что усложняло личную и общественную жизнь.

Наркоматы и некоторые другие учреждения с 1931 года работали на шестидневке и отдыхали 6, 12, 18, 24 и 30-го числа каждого месяца, а также 1 марта.

Когда началась Великая Отечественная война, то все выходные и праздничные дни, разумеется, были отменены. Люди работали семь дней в неделю, и только 5 марта 1944 года вышло постановление о предоставлении подросткам младше 16 лет еженедельного дня отдыха и отпусков.

Рабочая неделя снова вернулась к семичасовой шестидневке лишь к 1960 году.

И еще семь лет понадобилось на то, чтобы решить дать гражданам еще один выходной день.

К 1960-м годам идея 40-часовой рабочей недели была реализована и в большинстве европейских стран. Этому процессу в большой степени способствовало развитие экономики и техники, увеличение доли женщин, получающих зарплату, а не занимающихся только домашним трудом, снижение рождаемости, сократившее расходы на детей и, конечно, борьба профсоюзов и рабочих партий за улучшения условий труда — чего только стоила Морозовская стачка в 1885 году, в которой приняло участие около 8 тыс. рабочих.

В 1930 году английский экономист Джон Кейнс предсказывал, что в будущем рабочее время составит 15 часов в неделю.

К сожалению, его прогнозы пока что не оправдались — самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граждане отрабатывают в среднем 29 часов за четыре рабочих дня, а оставшиеся три отдыхают. А самые трудолюбивые — японцы и корейцы, проводящие на работе до 55 часов в неделю.

Последние преобразования в законе, регулирующие время труда, были сделаны в 1991 году, когда вышел Закон РСФСР «О повышении социальных гарантий для трудящихся». Согласно ему, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

В 2010 году миллиардер Михаил Прохоров предложил ввести 60-часовую рабочую неделю, но это вызвало резко негативную реакцию со стороны профсоюзов, а заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Государственной думы Олег Шеин назвал такие поправки антиконституционными. Позже, правда, Прохоров объяснил, что имел ввиду лишь возможность человека работать дополнительно 20 часов по совместительству. Но такое предложение, по сути позволившее бы предпринимателям не оплачивать сверхурочные, особого интереса не вызвало.

Источник: nnm.me