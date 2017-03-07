«Плохие» государства, и как с ними быть.

На протяжении последней четверти века я высказал десятки вполне толковых предложений по внешней и внутренней политике России. Между тем, специфика Государства российского сегодня такова, что предложения от частных лиц, не слуг государевых, не принимаются. Однако у меня нет уверенности в том, что мои предложения остаются неуслышанными. По некоторым признакам догадываюсь, что их слышат. Вот ещё предложение по внешней политике.

На пути к защите российских национальных интересов сегодня стоят два «плохих» государства. Это Турция и Украина. Либо в другом порядке, — Украина и Турция. Но в каком порядке не поставь их, они нам мешают.

Я предлагаю их уменьшить, укоротить и обрезать, дабы они присмирели. Ведь маленькие собаки пусть и лают беспрерывно и зло, но большого ущерба причинить не могут.

Упаси Господи вмешиваться извне, я не предлагаю воевать с ними, нам следует лишь помочь тем процессам, которые и без нас уже пошли, и вовсю развиваются.

Разноплемённую Оттоманскую империю когда-то называли «Великий Больной». В 1923 году Кемаль Ататюрк обрезал Турцию — сделал из империи Турецкую Республику. Некоторое время Турецкая Республика кое-как удовлетворяла и своё население, и окружающие страны, но вот к нашему времени перестала удовлетворять.

Через столетие (почти) выяснилось, что и в виде Турецкой Республики страна не избавилась от коварства и агрессивности, и что-то нужно с ней делать. Она мешает соседям своей агрессивностью и свирепо расправляется с национальными меньшинствами. В дополнение к имевшейся, так сказать, «врождённой» турецкой агрессивности, прибавилось ещё рукотворное несчастье, к власти в Турции пришёл президент Эрдоган, перестраивающий страну на режим исламского радикализма.

За примерами далеко ходить не нужно.

В сговоре с западными державами Турция наперёд готовилась к нападению джихадистов на Сирию, для этого заранее выстроила инфраструктуры фильтрации и концентрации будущих беженцев из Сирии на своей территории. Турция не раз вторгалась в Сирию и Ирак с целью наказать сирийских и иракских курдов. Ненависть Турецкой Республики к своему курдскому населению общеизвестна.

Бросим взгляд на население Турецкой Республики. По последней переписи в ней проживает 79,4 миллиона человек.

По данным ЦРУ — в этом случае предлагаю поверить ЦРУ, поскольку Турецкая Республика всё ещё основной союзник США на Ближнем Востоке и ЦРУ взвешивает союзника правдиво — курдов в Турции проживает до 18%. Это получается свыше 14 миллионов человек. Грозная сила.

Курды не лишь бы кто в Истории, это древний и сильный народ, рассеянный сегодня в четырёх странах. Самый известный курд — султан Саладин, Салах-ад-Дин, успешно противостоявший западным крестоносцам. Наш современник — Абдулла Оджалан — курдский вождь отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Курды переживают в наше время пассионарный подъём, и всеми силами стремятся к созданию объединённого курдского государства. Сирийские и иракские курды по сути дела уже имеют свои автономные территории в Сирии и Ираке, и свои вооружённые силы.

Турция свирепо подавляет курдские восстания, и у себя, и у соседей. Операция «Щит Евфрата», к примеру, — попытка не допустить консолидации территорий, где живут сирийские курды. Россия, обманутая и обведённая вокруг пальца турецким президентом Эрдоганом, проводит неумную и ущербную политику поддержки турецкого режима. Видимо, соблазнённая былым величием Турции.

Я предлагаю круто изменить российскую политику в отношении Турции, поддержать курдов, которые с нами или без нас создадут своё независимое курдское государство на территориях между Сирией и Ираком и вот-вот отторгнут от Турции турецкий Курдистан.

России нужна обрезанная Турция, потерявшая 18% населения и утратившая территории, где проживает курдское большинство — а это юго-восток Турции. Возможно, в процессе обрезания Турции и нашему союзнику Армении достанутся и гора Арарат, и её окрестности, где их ожидает прародина армян.

Теперь об Украине.

В том, что Украина агрессивное и антироссийски настроенное государство сомнений ни у кого не возникает. Даже если будет свергнут и отстранён от власти президент Порошенко, следующая власть будет ещё агрессивнее, потому что иначе страну не удержать воедино, как только патриотической войной против своих восставших восточных территорий.

Минские договорённости были созданы западными государствами исключительно в интересах Украины, в расчёте на уступчивость восставшего Донбасса. Однако, поддержанный Россией Донбасс проявляет неуступчивость, восставшие понимают, что вхождение в Украину на правах автономии приведёт к их гибели, ополченцев-добровольцев просто вырежут. Поэтому третий год топчутся всё в тех же окопах. Жертвы множатся.

Я предлагаю зайти с другой стороны.

Я предлагаю России сговориться с государствами, у которых есть территориальные претензии к Украине, а это Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, и всем впятером, включая Россию, предъявить ультиматум Украинской империи, суть которого: «Отдай колонии, Украина, и затем живи себе с богом в мире!». Поскольку, по сути, сегодняшняя Украина — колониальная империя.

Польше достанутся четыре польских области, отошедших к СССР по пакту Молотова-Риббентропа. Венгрии, Румынии и Словакии отойдут их некогда национальные территории, России отойдут русскоязычные области: Донецкая где 94% русскоязычных, Луганская — 89%, Одесская — 85%, Запорожская — 81%, Харьковская — 74%, Днепропетровская — 72%, Николаевская — 66%, и Херсонская, по которой якобы данных нет, она слабо заселённая.

Украина останется вполне себе заметной европейской державой с населением около 20 миллионов человек.