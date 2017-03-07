О планах на Украину. Неполиткорректно
08:16. 7 марта 2017 Просмотров - 352 5 коммент. Опубликовал: brahman
То, на что лично я всегда отвечал в политкорректном духе:„Как это, отдать (оставить, разделить,..) Украину (всю, Западную, не Новороссию,…)?:: Отдавать врагу русские земли?”, – Дмитрий Таран на этот раз, видимо от того, что в отпуске, чётко и правильно охарактеризовал. Правда, совсем не политкорректно.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Никуда мы не денемся, придется делить, ибо, если присоединим к себе целиком(это еще у жидов нужно отбить с их планами по новой хазарии), то придется не только платить долги этого недоразумения, которые сейчас уже миллиардами долларов исчисляются, но и восстанавливать убитую промышленность и инфраструктуру. Кому это надо??? А так, раздел территории приведет к автоматическому уничтожению должника, как субъекта права, что позволит послать МВФ и прочих жидов в пешее эротической путешествие.
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Вот про таких Таран хорошо здесь и рассказал.У меня кости предков лежат на Украине и отдать,чтобы там бандерлогов размножала Европа?
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Перезахороните (это совет)
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Уважаю ваши высказывания здесь!
Всё правильно!
Отсев населения на: – ТЯНУЩИХСЯ К ПРАВДЕ И СВЕТУ и на :-ОСТАНОВЛЕННЫХ В СВОЁМ РАЗВИТИИ -произошёл ! 1 ! ! !
Нам (всем Светлым Людям Человекам) дали возможность ОПРЕДЕЛИТСЯ И ОБЪЕДИНИТЬСЯ!
Пока только на территории РФ – -Зато раздрая не будет…
– -
Остальные, кто не смог вырваться из капкана Тьмы, Мерзости, Средневековья – будут медленно умирать…
Как лечится рак? Его или вырезают или изолируют место заражения -так чтоб =рак= сам себя сожрал!
Это же происходит вукропии -Там раковые клетки (а это представители и потомки хазариата) разрослись как раковые клетки и заразили 1/4 части населения бывшей прекрасной республики Украина!
Удалять эту раковую опухоль силой (хирургически) это значить уничтожить и тех нормальных Людей которые остались заложниками внутри этого ракового образования – -Пусть лучше будет ИЗОЛЯЦИЯ поражённого участка и дальнейшее его САМОСЖИРАНИЕ…
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Смотрю на Вас,вроде похожи на руса, а что несёте, сами понимаете? К какому государству собираетесь присоединять украину? Крым присоединили. И, что? Сразу туда хлынула толпа алчных бандитов из России и не только. Что народу стало лучше? ВНАЧАЛЕ НАДО ОСВОБОДИТЬ РУСЬ ОТ ОККУПАНТОВ, А ПОТОМ И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРИГЛАШАТЬ СВОЙ НАРОД ПРОЖИВАЮЩИЙ НА ЕЁ ИСКОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ВРАГОМ, К СЕБЕ. Как наши оккупационные власти относятся к русским беженцам с Украины? Вы знаете? Узнайте,расскажите, только не врите!