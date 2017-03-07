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О планах на Украину. Неполиткорректно

08:16. 7 марта 2017 Просмотров - 352 5 коммент. Опубликовал:
То, на что лично я всегда отвечал в политкорректном духе:„Как это, отдать (оставить, разделить,..) Украину (всю, Западную, не Новороссию,…)?:: Отдавать врагу русские земли?”, – Дмитрий Таран на этот раз, видимо от того, что в отпуске, чётко и правильно охарактеризовал. Правда, совсем не политкорректно.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, народ, политика, Россия, русский, таран, Украина
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5 коммент.»

  • 1571 1077
    рысь 7 марта 2017 в 9:52 Ссылка Пометить
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    Никуда мы не денемся, придется делить, ибо, если присоединим к себе целиком(это еще у жидов нужно отбить с их планами по новой хазарии), то придется не только платить долги этого недоразумения, которые сейчас уже миллиардами долларов исчисляются, но и восстанавливать убитую промышленность и инфраструктуру. Кому это надо??? А так, раздел территории приведет к автоматическому уничтожению должника, как субъекта права, что позволит послать МВФ и прочих жидов в пешее эротической путешествие.

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      Люся рысь 7 марта 2017 в 9:59 Ссылка Пометить
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      Вот про таких Таран хорошо здесь и рассказал.У меня кости предков лежат на Украине и отдать,чтобы там бандерлогов размножала Европа?

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      слободан рысь 7 марта 2017 в 10:22 Ссылка Пометить
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      Уважаю ваши высказывания здесь!
      Всё правильно!
      Отсев населения на: – ТЯНУЩИХСЯ К ПРАВДЕ И СВЕТУ и на :-ОСТАНОВЛЕННЫХ В СВОЁМ РАЗВИТИИ -произошёл ! 1 ! ! !
      Нам (всем Светлым Людям Человекам) дали возможность ОПРЕДЕЛИТСЯ И ОБЪЕДИНИТЬСЯ!
      Пока только на территории РФ – -Зато раздрая не будет…
      – -
      Остальные, кто не смог вырваться из капкана Тьмы, Мерзости, Средневековья – будут медленно умирать…
      Как лечится рак? Его или вырезают или изолируют место заражения -так чтоб =рак= сам себя сожрал!
      Это же происходит вукропии -Там раковые клетки (а это представители и потомки хазариата) разрослись как раковые клетки и заразили 1/4 части населения бывшей прекрасной республики Украина!
      Удалять эту раковую опухоль силой (хирургически) это значить уничтожить и тех нормальных Людей которые остались заложниками внутри этого ракового образования – -Пусть лучше будет ИЗОЛЯЦИЯ поражённого участка и дальнейшее его САМОСЖИРАНИЕ…

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      Нина рысь 7 марта 2017 в 10:39 Ссылка Пометить
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      Смотрю на Вас,вроде похожи на руса, а что несёте, сами понимаете? К какому государству собираетесь присоединять украину? Крым присоединили. И, что? Сразу туда хлынула толпа алчных бандитов из России и не только. Что народу стало лучше? ВНАЧАЛЕ НАДО ОСВОБОДИТЬ РУСЬ ОТ ОККУПАНТОВ, А ПОТОМ И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРИГЛАШАТЬ СВОЙ НАРОД ПРОЖИВАЮЩИЙ НА ЕЁ ИСКОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ВРАГОМ, К СЕБЕ. Как наши оккупационные власти относятся к русским беженцам с Украины? Вы знаете? Узнайте,расскажите, только не врите!

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