О планах на Украину. Неполиткорректно

То, на что лично я всегда отвечал в политкорректном духе:„Как это, отдать (оставить, разделить,..) Украину (всю, Западную, не Новороссию,…)?::”, – Дмитрий Таран на этот раз, видимо от того, что в отпуске, чётко и правильно охарактеризовал. Правда, совсем не политкорректно.

Источник: ss69100.livejournal.com