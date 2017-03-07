На штурм Пальмиры сирийские солдаты шли под красными знамёнами с серпом и молотом!

Во время последнего штурма Пальмиры, передовые части сирийской армии получили красные знамена с советским символом, которые были сделаны наподобие знамени Победы, водруженного советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году.

Так выглядит знамя Победы, с которым сирийские войска штурмовали Пальмиру.

«Мы одержали победу благодаря российской авиации. Ваши летчики очень точно наносили удары по позициям боевиков. Мы заняли все стратегические высоты вокруг, а потом подавили сопротивление групп, которые рассредоточились по городу», - сказал командир отряда "Партизаны пустыни" Сальмир Сулейман в интервью Первому российскому каналу.

«Мы специально нарисовали звезду, серп и молот, чтобы они напоминали Знамя победы, с которым ваши солдаты штурмовали Рейхстаг в 45-м году. И мы вручили эти знамена самым лучшим бойцам, и один из них погиб, водружая его на цитадель», — добавил полевой командир.

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Такая историческая параллель поневоле вынуждает вспоминать слова Сталина, без которого Победы СССР во Второй Мировой войне просто не было бы:

"Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не смогла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом и будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутые.

Дело идёт к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И всё же, как бы не развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества.

Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом..." (Из воспоминаний Александры Коллонтай о её встрече со Сталиным в ноябре 1939 года).

Ну ведь всё так и получилось, как Сталин предсказывал! И даже про знамя Победы слова Сталина были сказаны без промаха!

Так выглядело знамя Победы, которое советские солдаты водрузили над логовом нацистов — Берлином.

А мне лично эта серия мыслей Сталина, которыми он поделился с послом СССР в Швеции А.М. Коллонтай, указывает на то, что великий "отец всех народов" обладал буквально божественной прозорливостью, какой человеческое воображение наделяет только пророков. Но Сталин был не просто "ясновидящим" или пророком, он был на протяжении почти 30 лет руководителем СССР, и его ясный ум и те достижения, которых добивался под его руководством советский народ, регулярно поражали и восхищали всех без исключения политиков мира, не говоря уже о простых людях.

«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический сырьевой придаток для развитых стран, не колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих пор не даёт покоя определённым людям в Российской власти, которых привели в неё не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы». Это написал о Сталине Владимир Филаретов, профессор Ульяновского государственного технического университета, доктор технических наук.

“С момента смерти Сталина на его дискредитацию потрачены десятки миллиардов долларов, прежде всего в СССР и России. Сняты тысячи псевдо-исторических фильмов, нагромождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги людям во всем мире, делая из Сталина “страшилку” для детей. Немудрено. Вся сволочь мира ненавидит человека, который за первые 19 лет управления страной увеличил её индустриальное производство в без малого 70 раз и из африканского состояния превратил во вторую в мире, а по целому ряду параметров и в первую в мире страну. Тем более интересно, что на даже Западе, в США, начинают появляться люди, до которых доходит ИСТИНА. Чем больше фактов о Сталине и его эпохе узнаёшь, тем грандиознее вырисовывается фигура этого Великого Гения. Для меня сегодня — отношение к Сталину — это критерий ума и честности: анти-сталинист — это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано”. (Проф. С. Лопатников).

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И в Сирии народ хорошо помнит лучшего из политиков ХХ века — Иосифа Сталина — и помнит о тех достижениях и Победах, которых добился советский народ под его руководством.

Вот почему красное знамя с серпом и молотом навсегда останется символом торжества справедливости в сознании миллионов людей планеты, особенно тех, которые с оружием в руках отстаивают своё право на жизнь, борясь с бандитами и террористами.

7 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин