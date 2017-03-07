КНДР приготовилась к ядерному удару

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал стратегическим силам страны быть готовыми к военным действиям в любой момент. Очередная северокорейская угроза прозвучала в момент развертывания в Южной Корее американской системы ПРО THAAD. Досрочная переброска вооружений США на юг Корейского полуострова объясняется защитой от «угрозы номер один», которой теперь официально считается КНДР. В Москве и Пекине, впрочем, считают иначе.

Стратегические силы КНДР получили приказ о готовности к нанесению ядерного удара. Распоряжение отдал лидер КНДР Ким Чен Ын, руководивший накануне ракетными испытаниями (целью которых являлась отработка нанесения ракетных ударов по объектам США в Японии). Теперь стратегические силы «Хвасон» должны поддерживать высокий уровень готовности, занять позиции и нанести удары по врагу, как только поступит приказ «центра партии».

США во вторник утром начали размещение системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Штаты доставили компоненты ракет на военную базу в Осане, части систем THAAD прибыли на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. Ожидается, что работы по развертыванию систем ПРО США будут полностью завершены в течение одного-двух месяцев. Изначально размещение THAAD в Южной Корее было запланировано на лето, однако этот процесс было решено ускорить в свете последних действий со стороны Северной Кореи.

Масштаб воздушной переброски в Южную Корею элементов американской ПРО можно сопоставить с операцией, которую в октябре прошлого года провело Минобороны России. Напомним, тогда в Сирию силами ВКС были переброшены оборонительные системы С-300ВМ. В отличие от нынешней американской операции доставка российских ЗРК преследовала превентивно-оборонительные цели: это было сделано для защиты российских объектов и для предотвращения ударов американских крылатых ракет по сирийским аэродромам.

Между тем, по оценке главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, размещение США системы ПРО в Южной Корее – «это очередной вызов России», в то время как прошедшие в Северной Корее испытания баллистических ракет являются лишь предлогом для развертывания новой американской ПРО. «Под видом северокорейской угрозы они хотят если не сомкнуть кольцо вокруг России, то, по крайней мере, обложить ее с запада и востока», – заявил сенатор Озеров агентству РИА «Новости».

Впрочем, не следует забывать и о том, что президент США Дональд Трамп назвал именно Северную Корею угрозой номер один. Кроме этого, как на днях сообщала The Wall Street Journal, в Вашингтоне не исключают нанесение удара по КНДР.

Как накануне отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай в свою очередь расценивает появление комплексов ПРО THAAD в Южной Корее как угрозу собственной безопасности, что уже привело к резкому ухудшению отношений Пекина и Сеула.

Затягивание восточноазиатского военно-политического узла осложняется и скандалом в отношениях КНДР и Малайзии, начавшимся после того, как в этой стране был убит старший сводный брат Ким Чен Ына – Ким Чен Нам. В минувшие выходные власти Малайзии объявили северокорейского посла персоной нон грата, Пхеньян запретил гражданам Малайзии покидать КНДР, а во вторник малайзийская полиция оцепила здание посольства КНДР.

Но все же наиболее тревожные сигналы приходят с самого Корейского полуострова.

«Военные действия с непредсказуемыми последствиями»

Накануне КНДР запустила в сторону Японского моря сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты. Три из них упали в море в экономической зоне Японии. США, Южная Корея и Япония потребовали созыва экстренного заседания СБ ООН по КНДР. Вместе с США и Южной Кореей японское правительство готово дать ответ действиям Пхеньяна, заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

Северокорейские стрельбы проходили параллельно с масштабными американо-южнокорейскими маневрами Foal Eagle. По заявлению Пхеньяна, маневры «сопровождаются переброской на юг Корейского полуострова и в прилегающие к нему районы американских ударных ядерных средств, могут привести к военным действиям с непредсказуемыми последствиями».

Эти учения могут «вылиться в реальную войну, а следовательно, ситуация находится на грани ядерной войны», пригрозил постпред КНДР в ООН Ча Сон Нам. Это не первое заявление такого рода в последнее время: 4 марта представитель МИД КНДР заявил, что действия Вашингтона и Сеула «способны ввергнуть Корейский полуостров и другие районы Северо-Восточной Азии в ядерную катастрофу». Следует ли серьезно воспринимать такие угрозы?

«Силы неравны»

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким, комментируя газете ВЗГЛЯД последнее заявление Ким Чен Ына, отметил, что Пхеньян сейчас реально опасается военных ударов со стороны США.

«Уже несколько дней идут совместные учения Республики Корея и США, во время этих учений уже отрабатывалась высадка десанта на территорию КНДР, уничтожение северокорейских ракетных баз.

Кроме того, в американских СМИ была утечка, сообщающая о том, что администрация Трампа рассматривает в качестве одного из вариантов военную операцию против КНДР, а также свержение северокорейского режима», – рассказал эксперт.Однако, по мнению собеседника, сам Пхеньян первым атаковать никого не намерен.

«Военные расходы КНДР составляют не более 6 млрд долларов, эта цифра не сравнима с военными расходами США. Силы неравны. Другое дело, что Пхеньян заявляет о том, что готов ответить на агрессию, но это вполне нормально», – добавил Ким.

«До конца этой недели ожидается, что Конституционный суд Южной Кореи вынесет решение об импичменте президенту Пак Кын Хе. В случае если судьи утвердят решение парламента об импичменте, не позднее чем через 60 дней состоятся выборы президента. Это означает, что, скорее всего, на выборах победит левый кандидат. Сейчас правым силам в Южной Корее и собственно США очень выгодно устроить «заварушку» на северной границе, чтобы переключить внимание», – сообщил востоковед.

Что касается Южной Кореи, то сейчас, по мнению Кима, для властей страны чрезвычайно важно перевести недовольство населения внутриполитической ситуацией вовне, и он заинтересован в провокациях.Однако он не думает, что дело дойдет до нанесения ударов, скорее всего, ограничится локальными стычками.

Собеседник считает обоснованными опасения китайских властей, считающих, что американская ПРО в Южной Корее направлена не против КНДР, а против Китая. Комплекс ПРО THAAD предназначен для сбивания межконтинентальных баллистических ракет, указал Ким. «Это слишком серьезная система для тех ракет, которые испытывает КНДР. Такие ракеты есть помимо США только у России и Китая. Со стороны Китая уже последовала достаточно резкая реакция», – сообщил он. Показательно, по мнению Кима, что территория, на которой в июне будет доразвернут комплекс ПРО THAAD, ранее принадлежала коммерческой фирме Lotte Group. «В Китае население активно требует бойкота работы фирмы, отдавшей свою собственность для размещения американских ПРО в Южной Корее, на территории этой страны. Уже около 30 торговых центров, принадлежащих этой фирме, прекратили свою работу в Китае», – сообщил востоковед.

Вероятность столкновения несколько выше

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, беседуя с газетой ВЗГЛЯД, уточнил: «Северяне пишут о том, что он «отдал стратегическим силам КНДР приказ сохранять высокий уровень готовности, учитывая нынешнюю ситуацию». Есть некоторая разница между «соблюдать готовность в ситуации, когда может начаться война» и «быть готовыми нанести ядерный удар». Передергивание вроде бы небольшое, а смысл меняется довольно сильно», – пояснил востоковед.



По мнению Асмолова, в нынешней серии взаимных угроз нет ничего нового, но, полагает собеседник, в этом году по совокупности факторов повысилась вероятность того, что взаимные обвинения перерастут в реальные военные столкновения. «Навскидку, если обычно каждой весной такая вероятность составляет 10–15%, сейчас она подскочила примерно до 25%. На это влияет и избрание Дональда Трампа, и политический кризис в Южной Корее, и ряд более мелких факторов, также раскачивающих лодку», – считает Асмолов. Дипломатический кризис в отношениях Северной Кореи и Малайзии не связан с ситуацией вокруг США, Южной Кореи и КНДР, но в его ходе «обе стороны уже сделали достаточно жесткие заявления», отметил собеседник.

Источник: nnm.me