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Изменение стратегического баланса на Корейском полуострове

10:27. 7 марта 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:


После последних испытаний баллистических ракет Северной Кореей, США начали развертывание системы ПРО в Южной Корее.
В страну были доставлены два мобильных комплекса THAAD, которые должны в теории купировать ракетно-ядерный потенциал северян, которые сейчас активно экспериментируют с баллистическими ракетами малой и средней дальности, которые потенциально могут нести ядерные боеголовки. При младшем Киме, испытания пошли куда как более интенсивно, нежели при его отце, и достигнутый прогресс в этом вопросе стал для многих очевиден.

Китай уже заявил протест США, указав на то, что это нарушает стратегический баланс в регионе. Разумеется, система ПРО в Южной Корее, это определенная проблема для Китая и его ракетно-ядерного потенциала, тем более, что конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море носит долгоиграющий характер и Китай длительное время пытается добиться там превосходства в обычных вооружениях.Усиление американского военного присутствия в Южной Корее, создает долгосрочную угрозу со стороны США этим амбициозным планам. Впрочем, Китай не посчитал нужным надавить на Пхеньян, чтобы тот свернул свою ракетную программу, которая подкреплена наличием у КНДР ядерного оружия, которое вкупе с средствами доставки средней дальности, так же меняет баланс в регионе. Не исключен вариант, когда Пекин через Северную Корею прощупывает границы возможного в отношениях с США и их союзниками. России эти изменения не очень выгодны, так как нарастание военной активности на Дальнем Востоке и происходящие там изменения в стратегическом балансе на корейском полуострове, скорее всего потребуют как минимум учета рисков. связанных с появлением американской системы ПРО, а как максимум – с угрозой военного конфликта в регионе, если КНДР попытаются силой заставить прекратить развивать ракетно-ядерную программу.

КНДР недвусмысленно обозначала потенциальные цели для своих ракет – американские базы в Японии и Южной Корее. Стратегическая цель так же не скрывается – добиться возможности гарантированного нанесения неприемлемого ущерба для США, Южной Кореи и Японии в случае нападения США и Южной Кореи на КНДР. Все последние испытания ядерных зарядов и ракет средней дальности, направлены на достижение этой цели. И тот факт, что США разворачивают ПРО, говорит о том, что в практическом отношении Пхеньян к этой цели приблизился вплотную. Ранее гипотетическая возможность с обстрелом Сеула или Токио ракетами с ядерными боеголовками, стала вполне реалистичной.

Как и говорилось еще несколько лет назад, любые санкции, которые наложат на Северную Корею, никак не остановят развитие ракетно-ядерной программы, которая для младшего Кима стала одним из главных приоритетов, выйдя за рамки обычного торга с США и южанами. КНДР стремится добиться не временных гарантий, что на нее не будет совершенно нападение, а постоянных. Опыт стран, ядерных оружием не обладавших и уничтоженных в ходе агрессий США и их союзников, более чем наглядно демонстрирует, что наличие ядерного оружия служит куда как лучшей гарантией безопасности, нежели ничего не значащие бумажки мирных договоров.
























Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Дальний Восток, ким чен ын, Китай, кндр, про, северная корея, южная корея, ядерное оружие, Япония
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