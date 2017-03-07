Исповедь врача. Часть 2. Почему я ушла из медицины

Современная медицина со всеми ее медикаментами, сверхультросовременными приборами, лазерами и компьютерами и многочисленной армией ученых докторов, практически не решает главную проблему людей - избавление от болезней.

Почему болезни прогрессируют быстрее медицины, кому выгодно то, что растет количество медикаментов и количество болезней? Продолжаем разбираться вместе.

На сайте Крамола.инфо 4 марта была опубликована подборка "Глобальный обман современной медицины" , в которую вошла примерно пятая часть всей статьи Ольги Гусевой "Исповедь врача. Почему я ушла из медицины".

Когда я прочитал полный вариант, то понял, что нужно обязательно выложить именно полную версию, без сокращений.

Форматирование, ссылки и информкартинки добавлены мной. - В.Л.

Болезни, причины, помощь

Наши болезни - один из вариантов нашего негатива, бумерангом отправленного нам Законом. С болезнями тоже все по справедливости. Что посеяли, то и пожали.

Вот и ответ на один из нерешаемых вопросов медицины о причинах болезни.

Все эти микробы, вирусы, гены…также находятся под Законом. Они - участники Божьего замысла. Они как винтики в механизме действия Закона. Закон "скомандовал" им: "Вперед!", и до сих пор спокойно сосуществовавшие с нами микробы начинают активничать.

Потому и не заразилась тифом моя престарелая знакомая, когда в молодости тайком, безо всяких средств защиты посещала в тифозном бараке свою горячо любимую больную сестру. Потому, что любила ее сильнее, чем боялась заболеть.

Потому и парнишка, спасший тонущего в ледяной воде малыша, не заболел. Потому, что думал в тот момент не о себе, а о ребенке.

Закон охраняет и поддерживает там, где Любовь. Где о себе - в последнюю очередь. Где нет ближних и дальних, белых и черных, правых и левых… - все Отцовские.

При таком объяснении понятны все эти медицинские "вдруг". Все эти "синдромы внезапной смерти". Просто сработал Закон. Подошло время - и отреагировал.

Поэтому и закаленная спортсменка-байдарочница, упав на тренировке в холодную воду, "переохладилась" до смерти. Потому, что пришло время для "разбора полетов".

Конечно, в число этих "вдруг" не входит ситуация типа: моя подруга сломя голову, не глядя под ноги, несется по квартире, "не вписывается в поворот" дверного проема, цепляется за порог и падает, сильно ушибая колено. Не было в тот момент обоснованной необходимости так мчаться.

Или ситуация с болями в желудке, которым предшествовал целый день в бегах без еды и обильный ужин "до отвала" на ночь глядя. Где здесь элементарное уважение к телу, внимание к правилам его эксплуатации?

Никогда не забуду одного своего больного с уникальной, как нам тогда казалось, историей болезни.

50-ти летний мужчина, нормальный такой мужик, которого неизвестный облил кислотой.

Позвонил в дверь, а когда этот мужчина открыл, то плеснул ему в лицо. Получился тяжелый ожог глаз. Но не безнадежный. Мы с такими всегда справлялись. Медленно, поэтапно, месяцами и годами постепенной работы, но люди с такими ожогами совсем слепыми не оставались.

У этого же человека сразу все шло парадоксально плохо. Мой многоопытный пожилой шеф признавался, что за многие годы работы никогда ничего подобного не видел. Как будто нам хотели показать, что все старания напрасны. Мы из кожи вон вылезали, а больной катастрофически слеп. И ослеп. Абсолютно безнадежно.

Настал момент отвечать по Закону. Было у него время, чтобы увидеть или услышать "подсказки". Давали ему, как и всем, время на исправление своих ошибок. Не перекрыл он добром некогда совершенное зло. Жил себе и жил. Как все. А когда это случилось, разговоров про истинные причины несчастья не принимал. Ну, как же, ведь не убийца, не вор. Так за что?

Как знать. Убить ведь и словом можно. И надежду у человека можно украсть. Ту самую, которая умирает последней. Украсть, не заметив, что лишил человека последней соломинки.

Так и остался жить обозленный на весь мир, благополучный в прошлом, человек. В претензиях ко всем и к Богу, за несправедливость. А рядом такая же несчастная жена, которая готова была увидеть все по другому, постараться изменить ситуацию. Но он сделал свой выбор.

И другой пример из моей теперешней жизни.

Молодой человек 23-25 лет, хороший добрый парень, строитель, уже несколько лет периодически страдающий сильными болями в пояснице. Давно заметил, что боли возникают внезапно, без видимой причины. Раньше двух недель улучшения не наступало. Никакие лекарства не помогали. Перестал принимать. Просто отлеживал по 2-3 недели и все. Во время нашего знакомства вполне здоровый работал в строительной бригаде. В тот день во время обычной работы "вдруг схватило" спину. Еле добрался до кровати, залег. Я пришла в бригаду, села рядом, мы с ним с час поговорили: причину искали. Нашли. Как правило, за день-два до каждого приступа участвовал в различных разборках-ссорах. Участвовал из благих намерений, но неосознанно поддерживал тот негатив, который "хлестал" в мир от всех участников. Я ушла, предложив все спокойно обдумать. На следующий день парень вышел на работу в полном здравии. Как назвать такой процесс? Лечение? Я ведь только напомнила парню о Правиле и ориентирах. Думал и выбирал он сам.

К теме "лечение".

Самое эффективное средство от депрессии (и не только) - помочь другому в его проблемах.

Проверено неоднократно.

И еще пример.

В гостях у меня женщина за сорок с большой "неприятностью" - сильно нагноившейся ячмень (абсцедирующий) нижнего века левого глаза. Вид у нее плачевный: вся левая половина лица оттекшая, глаза не видно из-за красных опухших век. В нижнем веке - здоровый гнойник. Даже периферические лимфоузлы увеличены. Ей больно и страшно.

В больнице назначили кучу препаратов, запретили выходить из дому (продует), положили повязку. Направили на уколы. Пообещали дней через 10-14 выздоровление. Но вот прошло уже несколько дней, а разносит все больше.

Мы разговариваем минут 30. Говорим о главном, о Правиле, об ориентирах. И у меня ощущение, как будто вода в сухую землю попадает, так она воспринимает эту информацию. Сразу сама называет свою ошибку - причину болезни. Обидела.

Рассказываю о ее собственных возможностях восстановиться-выздороветь. Без лекарств и ограничений. Уходит домой совсем другой человек, с пониманием в глазах. Через 3 дня (!) приходит уже практически здоровая женщина. Только маленькая корочка на месте бывшего гнойника с легким покраснением вокруг напоминает о болезни. Можно ли это назвать лечением?

Мы называем это восстановлением. Человек сам восстанавливает попорченную злом свою Душу. Восстанавливает добром, пониманием и верой.

А за ней и тело. У здорового духа - здоровое тело.

На слово " лечение" у людей обычно возникает стереотипная, веками сложившаяся реакция. Ага, кто-то, понимающий и умеющий, специально учившийся, будет меня "пользовать", как говорили в старину. А я в этом процессе пассивный участник. Буду выполнять назначения.

Тоже самое (но уже с вариантами) в случаях с "целительством". Все равно "исцеляет" кто-то другой.

Но дело не в словах, а в сути.

Наши физические страдания - это отражение наших душевных неполадок.

Это сигнал, что мы отклонились от плана своей жизни. И не заметили, где и как. И чем дольше мы не будем на это реагировать, тем дальше уйдем в сторону, "в чащу". И тем сложнее будет вернуться на свою "тропу к дому".

Понятно, что раз физическое - это следствие духовного, то и лекарства здесь не причем. (в бесполезности лекарств многие убедились на собственном опыте). Не решенная проблема даст о себе знать еще раз, может быть уже в другом виде.

Начинать нужно "от печки".

"Логичное" соображение в оправдание медицины: поскольку медицина существует и многим помогает, значит Бог это одобряет. А что, войну Бог тоже одобряет, раз она есть? И пьянство, и наркотики…?

У меня иное понимание.

Медицина - это очередной выбор людей.

Медицина - это наш очередной уход от трудностей.

Потому, что принимать таблетки, уколы и даже операции значительно легче, чем менять себя, любимого. Легче, чем наступать на горло своей гордынюшке. Легче, чем стоять в своей Вере, не смотря ни на что.

Я думаю, что через медицину Отец дает некоторым из нас отсрочку. Дает возможность призадуматься, пока лежим в больнице или дома. Были у меня такие случаи, когда тяжело больные стали задаваться вопросом "за что?"

Правда, дальше часто следовал вопрос: "Почему это со мной, а не с соседом, который значительно хуже меня?"

Вот тогда до меня стал доходить смысл "Не судите. И не судимы будете".

Как начинаешь сравнивать себя с другими, незаметно съезжаешь на осуждение, т. е. на нарушение Правила доброго отношения к людям. Нам, слава Богу, не дано знать планов реализации людей и времени действия у них Закона. Нам неизвестны все обстоятельства. Потому мы и не можем объективно оценить ситуацию у других.

Мне в тех случаях, когда отлавливаю у себя мыслишки неположительного характера в адрес кого-либо, помогает кратко сформулированный "подход" Порфирия Иванова: "Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недоброго мнения о них".

Да и неконструктивная это позиция - обсуждать другого человека. Бесполезная. Всегда результативнее делать самому и свое.

Еще одно "логичное" соображение. Человек, когда заболевает, ищет помощи. У врачей, у целителей, у священников (но они сами к врачам идут). У кого же еще?

Встречный вопрос. А когда ОТЕЦ расселил всех людей по Земному шару, почему сразу не обеспечил повсеместно поликлиниками? Забыл? Про геологов, путешественников, островитян. Про моряков, отрезанных штормом. Про детей, вывезенных на дачу и оказавшихся без помощи из-за наводнения…про…про…

К проблемам медицинской помощи можно добавить безграмотных врачей. Или праздники, когда все закрыто, никто не работает. А "Скорая" в дороге поломалась, бензин кончился или просто отказывается приезжать. Или быстро приехала, но у врача плохое настроение - дома болеет ребенок (или забыл выключить чайник…). Или у них нет нужных медикаментов, а у нас - денег на их приобретение.

Список "безвыходных" или очень сложных ситуаций, когда один на один с проблемой, каждый может дополнить по своему опыту. Сколько сил, времени, нервов, денег тратится на то, чтобы преодолеть эти трудности и получить помощь. А удается все равно не всегда. Почему? Почему так беспомощны, так зависимы от обстоятельств, от других людей, мы - дети Бога?

Почему ОН об этом не подумал?

Да потому, что мы забыли про Отца. Перекрутили все, вывернули наизнанку, и героически преодолеваем.

Забыли, что и в пустыне, и на Северном полюсе, и в маршрутке, и дома на кухне, и днем, и ночью, везде и всегда рядом ОН. Или знаем об этом, но не верим по-настоящему. Только правильно говорим. "Ни один волос не упадет…" Да, и волос не упадет, и микроб не шелохнется, и опухоль исчезнет в один день, и многолетний паралитик побежит.

Это - вопрос Веры. И понимания. Потому, что Вера без понимания, по-моему, - фанатизм.

Сразу предвижу возражения, что не все возможно осмыслить. Согласна. В Вере есть то, что принимается только Душой, а не "мозгами". И каждый решает для себя, что принимать на Веру, а в чем разбираться.

А еще очень важное - Вера без дел - бесполезна.

Очень печально было за молодую американскую актрису, которая отказалась от медицинской помощи, умирая от гнойного аппендицита. Верила в Бога, верила, что ОН поможет. Хотела жить. И умерла. Умерла не потому, что мало верила, а потому, что, не поняв, что происходит, не сделала того, что могло бы изменить ситуацию в корне.

Это все равно, что, сидя у плиты с кастрюлей и овощами, верить, что не умрешь от голода, и все же умереть, если не почистить овощи, не бросить их в кастрюлю, не зажечь газ и не сварить борщ.

Еще помню глаза одной очень пожилой женщины-медика, которая очень тяжко уходила из жизни. Уже не могла говорить. (Наши физические страдания - это ведь и "пережигание " прошлого негатива). Она прожила долгую, трудную, удивительно насыщенную жизнь. Жизнь, в первую очередь, для людей. Возможно, она считала, что сделала уже все, что могла. Она очень устала. А коллеги медики суетились, пытаясь продлить это состояние, конечно, из благих намерений: надо же что-то делать. А я видела в ее глазах просьбу: оставьте меня, я устала жить, хочу покоя. Как же быть в таком случае?

В каждой жизненной ситуации свое решение, свой выбор. И личная ответственность за действие или бездействие - тоже в каждом случае своя.

Догм нет. Все живое.

Так что же может заболевший человек, оказавшийся один на один с болезнью?

С Богом - все. ОТЕЦ позаботился, чтобы дети не пропали ни при каких обстоятельствах.

ОН дал возможность КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО восстановиться.

Первое. Понять причину.. Иногда уже после этого болезнь останавливается и физическое тело восстанавливается полностью

Если не удается вспомнить момент нарушения Закона, можно обратиться за помощью к Отцу. ОН поможет. Напомнит через сон, через "случайно" брошенную фразу, через эпизод в фильме, через строку из песни, долетевшую из окна проезжавшей машины…

Второе. В любом месте Земли есть источники Его Энергии. Они созданы для того, что бы "бесперебойно" обеспечивать каждого человека энергией для жизни и для восстановления. Это - Солнце, Воздух, Вода и Земля.

Вода - еще и мощная информационная среда. В каждую каплю естественных водоемов ОН заложил информацию о здоровом теле каждого человека на Земле.

А негатив поможет снять Земля.

Вот, я заболела. Наши возможности. Мои действия.

Нахожу и восстанавливаю свой душевный "пробой": где и когда выдала негатив, разбираю и "перевариваю" свою ошибку.

Извиниться перед Отцом за то, что на Его любовь и заботу обо мне не постаралась ответить взаимностью. Что огорчила, проигнорировав Его любовь и заботу о другом ребенке-человеке: обманула, обидела-обиделась, осудила, рассердила-рассердилась. Что подвела Его: не помогла другому, которого Отец привел ко мне за помощью.

Обязательно извиниться перед тем человеком. Извиниться так, чтобы простил, а не формально. Нельзя оставлять в человеке негатив обиды или дезинформацию обмана. Если нет возможности лично, то извиниться мысленно.

Если я не дала болезни разгуляться, быстро отреагировала на появление ее первых признаков, т. е. физическое тело не успело пострадать, то все может сразу прийти в норму.

Если же болезнь успела вызвать изменения в тканях и органах, вот тогда и нужны будут данные Отцом возможности для восстановления. Нужны будут время, терпение, понимание и Вера. Плюс - помощь Отца.

Вода - одна из тех, кто дан нам в помощь. Она "передатчик" той информации о нашем здоровье, которая заложена в ней заранее. И той, которую я могу попросить для себя на восстановление. Что-то вроде программы по восстановлению моего тела. Программы сугубо индивидуальной, рассчитанной только на МЕНЯ, на мои СЕГОДНЯШНИЕ проблемы со здоровьем.

Живой организм есть одушевленная вода

"Запустив" через воду в организм информацию-программу потребуется энергия для ее работы.

Эта энергия по нашей просьбе дается через постоянные ее источники - Солнце, Воздух, Воду и Землю.

Взаимодействие с этими помощниками БОГА на все время восстановления и есть "лечение" тела.

Каждый день меняется мое состояние, восстанавливаются мои клеточки, поэтому каждый день болезни ОТЕЦ корректирует для меня программу. Каждый день болезни я обращаюсь за помощью, за Энергией к Солнцу, Ветру, Воде и Земле. И благодарю их за помощь. Иногда чувствую их ответную радостную реакцию.

Особая тема - восстановление детей.

Дети - самая зависимая часть человечества. Зависимая от выбора взрослых, в первую очередь родителей. И больше всего - от мамы (хотя бывают исключения).

Ни у кого не вызывает удивления тот факт, что во внутриутробном состоянии ребенок полностью зависит от мамы, от ее образа жизни. Через пуповину ребенок получает от мамы все, что она сама имеет.

Мама высыпается, хорошо и вовремя питается, гуляет на воздухе, не пьет, не курит, окружена заботой и любовью, - и ребеночку хорошо.

Мама не высыпается, не гуляет, нервничает, пьет и т. д. - и ребенок страдает. В самом деле, Отец не предусмотрел у беременной женщины внутри "краника", который бы регулировал влияние мамы на ребенка, чтобы не страдал невинный ребенок из-за маминых ошибок. Потому, что мама сама в состоянии это делать. Взяла на себя ответственность за новую жизнь, за Душу - будьте любезны.

А рожденный ребенок что может сам? Только принимать и переваривать пищу, спать, двигаться, выражать свои эмоции и получать впечатления-информацию. А выбирать пока не может. Не позволяет неразвитое детское сознание и отсутствие жизненного опыта. Все это есть у мамы: и взрослое сознание, и жизненный опыт. А еще любовь!

Мама для ребенка как окно в мир: что видит мама, чем дышит, то и дитю достается.

Вот Отец и сохранил эту мамину возможность беречь жизнь ребенка, охранять его, давать ему только хорошее, выбирая за него только добро. Сохранил в виде энергетической "пуповины", которой они будут связаны лет до 16-18, когда ребенок уже сам сможет осознанно выбирать в своей жизни между добром и злом. И научат этому ребенка родители. Научат своим примером, своим пониманием. Или не научат.

"Крошка-сын к отцу пришел. И спросила кроха: "Что такое - хорошо и что такое - плохо?"

После рождения мама очень поддерживает ребенка энергетически. Потому малыши и тянутся к маме, и успокаиваются возле нее. Очень правильная сейчас тактика в роддомах - максимально ребенок с мамой рядом.

А пока дите растет, учится, готовится к взрослой, самостоятельной жизни, его жизнь и здоровье зависят от мамы. По-моему, это очень логично, справедливо и здОрово. То есть, состояние мамы, а также результаты ее выбора между добром и злом передаются ребенку по энергетической связи.

Мама спокойна, доброжелательна, правильно сориентировалась: выбрала добро - и ребенок весел, спокоен и здоров.

Мама нервничает, сердится, обижает(ся) т. е. ошибается в выборе и получает свой негатив по Закону обратно. Негатив этот по связи идет к ребенку - ребенок болеет, сильно падает, хандрит, задерживается в развитии, нервничает…

БОЛЕЕТ РЕБЕНОК? ЛЕЧИТЕ МАМУ И ПАПУ.

При этом не стОит перекладывать на "духовные" причины элементарное невнимание к ребенку, ошибки в воспитании или пренебрежение к психологическим и физиологическим особенностям возраста. К примеру, если двухлетнему ребенку не дать днем поспать, то бессмысленно вечером рыться в своем прошедшем дне в поисках причин капризов дитяти. Нужно было организоваться днем так, чтобы не ломать без особых оснований его детский график.

Поскольку мы не можем жить-учиться, не ошибаясь, то мамина задача - стараться свести к минимуму количество своих ошибок и время на решение проблем.

Думаю, что Отцу важно именно само стремление к добру и помощи. Чтобы это стремление стало таким же естественным для человека, как жить. И - без перерывов на обед, праздник, срочные дела и т. д., когда не до Божеского, оно подождет. А то доходит до смешного, когда деликатное напоминание, что надо бы не забывать про Отца, воспринимается буквально: вот в субботу мы и вспомним про Него. А на неделе совершенно некогда. Дела-с

Делать добро, как и верить, лучше с пониманием.

Запомнился один эпизод, который увидела из окна маршрутки.

Возле церкви немолодая скромно одетая женщина отдает тамошним нищим пакет с одеждой и заходит во внутрь. Только что благодарно улыбавшиеся "нищие" сразу после ее ухода сменяют выражение лиц на кисло-недовольное. "Лучше бы денег дала, а не свое барахло", - расшифровала я их мимику. Могла, конечно, ошибаться.

Но знаю наверняка, что для некоторых нищенство - это бизнес. Со своими законами, иерархией и материальным уровнем. Стоящие на загазованных перекрестках с протянутой рукой и вечно спящими(?!) детьми на руках женщины, видимо, тоже из этого бизнеса. Тогда выходит, что не на всякую просьбу о помощи нужно отвечать?

Еще подумала, что потому, видно, Отец не всегда выполняет наши "Дай!", "Помоги!", что знает, чем это для нас закончится, и уберегает. Или "перенаправляет".

Тем более, эти: "дай, спаси, помоги…", без попыток разобраться и сделать самому - часто элементарное потребительское отношение к "родственным связям". Мы очень неплохо знаем свои "детские" права, а вот про обязанности и сыновний долг думать не хотим. Называем их обязаловкой и посягательством на нашу свободу.

Так как же быть маме, чтобы получалось по-Божески:

1) жить осознанно, контролируя свои действия, слова и мысли, по Правилу - жить в добре. В свое время нам подсказали "рецепт": чтобы наладить добрые отношения с человеком, постараться увидеть в нем его лучшие качества (они есть в каждом) и на них, как на фундаменте, строить все дальнейшее контакты. (Как в фильме "Влюблен по собственному желанию"-))). Вот тогда может получиться совершенно замечательная вещь - душевный резонанс.

2) Беречь свою жизненную энергию, контролируя эмоции. Сильные эмоции энергетически затратны. После может потребоваться восполнение жизненной энергии. Это можно сделать на природе. Но не всегда такая возможность имеется. Посему стоит поберечь свои силы, свою энергетику для ребенка. Я это называю - "прикрутить борщик": идет наша жизнь - варится борщик в кастрюле, куда заложено все для этого необходимое. А мы контролируем этот процесс. Как плеснули эмоциями - прибавили газу, борщик и выкипел. Надо опять восполнять содержимое кастрюли, ждать пока закипит…-)))

3) Не откладывая, разбираться со всеми случаями проблем у ребенка. При этом не обманывать себя, перекладывая причину их возникновения исключительно на физиологию, погоду и прочие внешние причины. Практика показывает, что по большей части причина находится внутри мамы. В ее нарушении Закона.

4) Найти в себе истинную причину проблем у ребенка. Если есть сомнение, правильно ли ее определила, постараться это прочувствовать. Это как в фильме "Марья-искусница", когда герою сказки мальчику Ванечке предоставили выбрать из нескольких живых копий его мамы - настоящую. Он почувствовал и правильно выбрал. Если есть впечатление, что причин несколько, можно смело разбираться со всеми - не таскать же их с собой и дальше.

5) Определив причину, сделать самое трудное - свою душевную работу. Оценить сделанное (сказанное, подуманное) с позиций добра. Честно перед самим собой, что называется, не кривя душой. Признаться самой себе, Отцу и тому человеку, что была не права. Виновата. Если свою найденную "зацепку" принять искренне как серьезную проблему, тогда в будущем легче будет ее в себе отслеживать и не допускать. Например, обнаружила, что причиной ангины у ребенка было мое лукавство. Теперь уже сделаю все, чтобы никогда больше не обманывать. И тогда это станет нормой жизни. Потому, что нет ни маленькой, ни большой лжи, ни лжи "во спасение".

6) Чтобы восстановить ребенка от болезни, воспользоваться данными Богом возможностями: попросить помощи через воду и через Помощников Бога. Практически это так. В стакан (чашку) налить воды, поставить его на левую руку, сверху накрыть правой и попросить у Отца помощи. (Многие мамы чувствуют в правой руке необычные ощущения). И здесь мамина Вера будет как "ворота". Чем больше мама верит, тем больше помощи (информации) пропустит через свои руки в воду. Без веры ничего не получится: ведь дается-то по вере. А потом в течение дня давать эту водичку ребенку по проблеме: либо пить, или капать в нос (ухо) или прикладывать к ране (синяку). И обязательно - к Солнцу, Воздуху, к Земле и Воде с просьбой о восстановлении. С той же верой. И со всей своей любовью!

Каждый день - новую воду. Ведь ситуация со здоровьем меняется и информация в воде тоже должна меняться.

Есть в сутках совершенно замечательное время - 4 часа утра. Это конец ночи-темноты, начало дня-света. Время очень тихое, для сосредоточения очень хорошее. Время, когда легче отвлечься от мыслей и эмоций и от всей Души попросить помощи через воду для своего ребенка (или для себя). Время, когда можно подытожить прошедший день со всеми удачами и неудачами, поблагодарить ОТЦА за помощь, попросить поддержки в предстоящем деле, задать вопрос и постараться услышать ответ.

Вот разложила на бумаге по пунктам все вроде бы правильно. Так, казалось бы легко и просто, решаются проблемы со здоровьем.

А в жизни конечно же все сложнее. Потому, что все мы - разные. И ситуации у нас разные.

Мамы в большинстве своем (да простят меня папы) - совершенно удивительные существа. Они ради ребенка, его здоровья, способны не только горы перевернуть, они готовы себя перевернуть, что значительно сложнее. Это мамы первыми берутся за такую работенку, а не папы (повторюсь, есть исключения).

Если папа становится единомышленником, жизнь в семье очень меняется. Родители видят проблемы вместе, вместе их и решают, помогая и поддерживая друг друга. Но чаще все же "тянет" одна мама, а муж, в лучшем случае нейтрален. Терпит до поры до времени. Но ведь он тоже - Душа в Школе жизни. И перед ним стоят свои "задачки", свой план жизни.

Силой своей Веры, пониманием, терпением и Любовью мама может помочь не только своему ребенку выздороветь, но и своему мужу сделать выбор. А также родителям и родственникам, с которыми появятся разногласия в воспитании ребенка, во взглядах на жизнь. Примут ли они такой взгляд на жизнь, сделают ли свой выбор в пользу взаимопонимания и мира в семье, во многом зависит от нас, женщин.

Сейчас нас, единомышленников, немного. Десятки. Это те, кто поверил, понял и принял. Это мамы, которые в свое время пришли со своей бедой, и с уже здоровыми детьми остались рядом. Остались, чтобы своим примером помогать другим мамам и папам. Это мамы, которые еще не подняли своих больных детей. Но мы вместе, мы верим, работаем, и у нас получится.

Да, конечно, немало было и тех, кто не принял это мировоззрение. И это их право. Не приняли по разным причинам: не были готовы услышать, не захотели менять свои привычные взгляды, стереотипы, уклад жизни. Испугались трудностей (я знаю, что живу в болоте, но оно такое теплое и знакомое, а вылезать на сушу так тяжело, что, ну его). Не захотели менять себя.

Вот последняя причина - наверное, самая главная.

Потому что без этой "грязной" работенки - сдирать с себя налипший за жизнь бетон негатива, докапываясь до себя настоящего, - ничего не получится. А сдирать его порой очень больно.

Помощники

И об этом позаботился Отец. Среди нас есть люди, которым Он доверил высочайшие возможности и высочайшую ответственность - помогать всем на этом непростом пути.

Эти люди, помощники Отца, обладают возможностью передавать Его Энергию, Божественную Энергию через свои руки тем, кто в ней нуждается.

Пока мама и папа твердо встанут на ноги, смогут самостоятельно справляться со своими проблемами, эти люди как временные "костылики" поддержат, помогут информационно (советом, разбором ситуации) и энергетически (поддержать энергией ребенка в помощь маме).

Эти люди - такие же ученики в Школе Жизни. Им также надо жить по Правилу и сдавать экзамены. И при нарушении Закона, они также получают свои проблемы. От других людей их отличают только: уровень ответственности и степень самоотдачи.

Наверное излишне говорить, что доверенные им на время возможности помогать энергетически не имеют цены. Как было сказано однажды - "даром получили, даром давайте".

Когда меня нынче спрашивают, стало ли мне легче от таких перемен в моей жизни, мне трудно ответить утвердительно. И оно ведь понятно.

Мы, люди, столько "накрутили" на этой Земле, столько перевернули с головы на ноги, столько накопили негатива, зла, что разворачиваться в нормальное положение очень тяжело. Очень многое противоестественное для человека мы сделали нормой жизни.

И удивляемся, почему же нам так плохо. Почему вокруг войны, конфликты, терроризм, самоубийства детей, глобальное потепление, грозящее голодом, новые болезни…А что все мы так или иначе приложили к этому свою руку за все свои жизни...

И все же когда меня сейчас спрашивают про мою жизнь, я могу искренне ответить, что жить стало радостнее. Да и что это за жизнь - без радости?! И нет в этом никакого противоречия. Я знаю про ОТЦА. Знаю, что ОН рядом, что любит и помогает. Я - верю. Я знаю, что только от меня зависит все в моей жизни. И это здорово. Я начинаю видеть свои возможности и удивительные возможности людей, которые заодно. Я ПОНИМАЮ про жизнь. Конечно, еще не все. Но я учусь.

В заключение.

Я хорошо понимаю, что это не полная "картина" мира и нашего в нем участия, что еще не хватает красок. Постараюсь добавить:

РАЗМЫШЛЕНИЯ О... О времени

Удивительная "штука" - время. Думаю, многие замечали, как оно может долго "тянуться", а может "бежать". И это - не иллюзии. Так устроено. И тоже нам в помощь.

Когда наше движение по жизненному пути происходит НЕ лучшим образом, время убыстряется (нам показывают - обратите внимание). И наоборот. Если получается идти по плану, то время растягивается (нам его придерживают, помогая больше сделать).

Помню, как долго не могла взяться за очень нужное дело, мотивируя тем, что нет времени, нужно разгрести бытовуху. Когда все же взялась, то позже обнаружила к большому своему удивлению, что и дело сделала, и с бытовухой управилась. И все это за то же время, которое обычно требовалось для быта. А сейчас слышу от многих людей, что время жизни очень убыстрилось. Тоже ведь не случайно. И причины долго искать не нужно.

О трех веществах

Есть в нашей жизни три "вещества", о которых мы вроде бы все знаем. Это - алкоголь, наркотики и никотин. Знаем про их вредное на здоровье влияние, про лошадь, которую убивает 1 грамм никотина, про возможное заболевание раком, инфарктом и т.д. при их употреблении. И все же употребляем.

Вещества эти очень разные. И отношение к ним очень разное. Кто-то спокойно курит по несколько пачек сигарет в день. А кто-то - парочку "легких" сигарет не "в затяжку", считая, что это на здоровье конкретно не повлияет. Или закуривает только когда очень нервничает и хочет "успокоиться". (К слову, человек, ненавязчиво покуривающий одну-две сигаретки в день, как правило, совсем не думает о праве выбора рядом живущего и не курящего, но вынужденного вдыхать дым сигареты или запах изо рта против своего желания.)

Кто-то категорически против наркотиков в принципе, а кто-то принимает "легкие" наркотики, не видя в этом большой беды. Кто-то, не задумываясь, систематически напивается "до чертиков", а кто-то не видит проблем в рюмочке коньячка.

У всех трех веществ есть одно общее свойство - они влияют на естественную защиту человека.

Они ее разрушают.

Для того прежде всего и были созданы.

Все остальные их свойства - второстепенные, как дополнение.

Человек со "взломанной" защитой становится уязвим для воздействия на него извне - энергетического, информационного и др.

Общеизвестно, что многие негативные поступки совершаются после приема одного из этих веществ. А почему? Да именно потому, что человек "впотребивший " что-то из этого арсенала, перестает быть независимым, самостоятельным. Ослабляется его самоконтроль, соответственно повышается шанс ошибиться. Ошибиться в выборе между добром и злом.

Количество "зелья" (не зря предки так назвали) значения не имеет. Одной затяжки сигареты достаточно, чтобы дать возможность "ударить" по сознанию: защита ведь открыта.

Помню, что героиня фильма "Матрица" ясновидящая Пифия вызвала у меня большое сомнение в своих способностях, когда я увидела ее с сигаретой в зубах. К ее пророчествам я бы отнеслась с меньшим доверием. А те, кто снял этот эпизод либо не в "теме" либо сознательно вводят в заблуждение зрителя. Отложится ведь где-то в памяти - прорицательница и курит.

Когда меня нынче спрашивают: "Так что, пить нельзя?", я говорю, что нет запретов, а есть осознанное или не осознанное отношение к этому вопросу.

Я спокойно могу выпить бокал хорошего натурального вина. При этом мне известно, что после этого бокала, чтобы не усложнить себе жизнь какой-нибудь ошибкой, мне придется поднапрячься. Чтобы в этом уязвимом состоянии, грубо говоря, не перепутать добро со злом, мне нужно будет быть более внимательной. Так я еще сильно подумаю, стОит ли мое гастрономическое удовольствие таких напрягов.

Это я о вине - продукте брожения. В природе ведь брожение - процесс естественный.

Падают на землю и бродят вишни, яблоки, виноград:И в конечном продукте этого процесса есть определенный процент алкоголя, относительно небольшой, но есть. Как, впрочем, и в квасе, и в кефире. Существует в народе такое понятие как "своя доза".

Видимо, некоторые люди интуитивно чувствуют, что при этой дозе они еще в состоянии себя контролировать. Но если определить эту дозу, наверное, не очень сложно, то вот удержаться на ней значительно трудней. Так вот я думаю, не проще ли просто не пить, чтобы ради сомнительного удовольствия не подставлять себя под проблемы, которых в жизни и так хватает?

Совершенно иное дело - питие специально созданного для этого продукта.

"Нам нечего ждать милости от природы", и человек искусственно создает специальный технологический процесс получения спирта и спиртосодержащих веществ.

Вот это "творение" рук человеческих лучше не употреблять никогда и ни в какой дозе.

Воздействие на защиту человека любого количества спирта, водки, коньяка, самогона и т.д. очень сильное. Вопрос с дозой здесь не стоит.

Наркотики - аналогично. Любой их количественный или качественный вариант открывает защиту, делая человека управляемым извне.

Вспомнила известный в народе "аргумент" в пользу пития и курения: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Точно, что все мы когда-нибудь умрем, но я бы предпочла умереть здоровенькой, а не в мучениях. Или есть другое мнение?

Об отношениях

Интересное наблюдение последнего времени. Разговоры с людьми мне стали очень помогать. Что именно интересно, что разговор идет чаще о проблемах моего собеседника, а выводы из него я делаю для себя.

Причем выводы очень для меня важные, нужные.

Попробовала разобраться. Ведь и раньше я много разговаривала с людьми, но по большей части делилась опытом, советовала, поучала. Конечно, старалась вникнуть, потому, что не вникнув, не получится разобраться и помочь. А потом увидела, что в основе почти всех наших проблем, очень разных, одни и те же корни. И когда я стала стараться не только говорить, но и слушать внимательнее своего собеседника, я эти корни стала лучше замечать.

Я очередной раз убедилась в правоте фразы из книги К.Антаровой "Две жизни" о том, что "каждый человек - учитель". Да. И ученик одновременно.

Получается очень интересно. Довольно непростые отношения с некоторыми людьми стали меняться в лучшую сторону, когда при общении с ними я старалась найти в их словах позитив.

Убедилась, что почти всегда (или всегда?) в словах другого человека есть хоть маленькое, но нужное для меня зернышко истины. Нужно только доброжелательно(!) послушать, не цепляясь за форму, интонацию и другие отвлекающие моменты. Может быть это Отец через другого человека подсказывает мне.

Но из этого ничего не выйдет, если я слушать заранее не настроена. Не настроена по разным причинам:

1) когда внутри непреодолимое чувство своей правоты, своего бОльшего знания и понимания,

2) когда внутри неприятие позиции человека или самого человека в принципе,

3) когда внутри просто наплевательство на мнение другого человека, поскольку интересно только свое собственное,

4) когда внутри мое обиженное и затюканное "Я" сидит в "скорлупке" гордыни-защиты от любого мнения, кроме того, которое "по шерсточке" гладит и соглашается, потому, что от других больно - они скорлупку ломают.

Думаю, что корень всех этих внутренних причин один - гордыня.

А отсюда и нарушение права другого человека на свободу мнения.

И нарушение главного Правила - доброго отношения к людям (опять-таки больше думаем о себе, любимом). А раз Правило нарушено, начинает работать Закон. И мы получаем свои проблемы по-новой, не понимая по-прежнему, откуда они берутся.

Давать делать добро.

Есть еще одна сторона наших взаимоотношений, которую я неожиданно для себя обнаружила.

Дать человеку возможность сделать Добро!

Как-то раньше я никогда не смотрела на отношения с людьми под этим углом.

Недавняя ситуация помогла мне в этом.

Я очень хотела, чтобы в решении одного организационного вопроса нам помог один человек, одна замечательная мама. Она к этому времени сильно "закрутилась" в своих проблемах и, насколько я знала, допустила серьезное нарушение Закона. Ей еще предстояло разобраться. А вот сделать добро и почувствовать радость от того, что другому приятно, что облегчил кому-то жизнь - это ведь такая поддержка. Тем более, что она сама предложила свою помощь, предложила искренне, в ущерб своим планам на тот день.

Но мое предложение по участию этой мамы в наших делах стала блокировать другая мама. Не сомневаюсь, что у нее были какие-то веские основания для такого мнения, а не просто личное неприятие. Мои попытки все же склонить вторую маму к моему предложению не принимались до тех пор, пока я не "услышала" эту замечательную подсказку и не высказала ее вслух - дать той маме возможность сделать доброе дело. К моей радости вторая мама сразу же согласилась, как только это услышала. Наверное, это было правильное решение, и я почувствовала - "легче на Душе".

Помню, как одна немолодая мама пыталась помочь своей взрослой дочери, в очередной раз купив ей и ее маленькой дочке (своей внучке) продукты, от которых молодая мама давно и усиленно отказывалась. У молодой мамы были на это свои причины. И ей надоело уже в который раз возвращать своей матери тяжелые сумки, которые та со всей душой тащила в дом. Молодая мама в очередной раз и с "большим чувством" воткнула матери ее сумку обратно. А я через пять минут, за углом успокаивала рыдающую маму-бабушку. Она не понимала, почему ее усилия, ее искреннее желание помочь опять отвергнуты. Жалко было обеих. Я постаралась максимально объективно разобраться в ситуации.

Поняла для себя следующее. В "застарелых" вопросах с продуктами участвовали и другие нерешенные проблемы их взаимоотношений. История с продуктами их просто очередной раз высветила. Ни одна из сторон не слушала другую. Каждый стоял на своей "правоте". Уверена, что, если бы каждый из них постарался доброжелательно (а не сцепив зубы) послушать другого, то услышал бы очень толковые вещи. И если бы они обе постарались совместить свои позиции, то из этого могло получиться очень хорошее дело - мир в семье.

Дополнение к теме отношений.

Убеждена, что в конфликтных ситуациях между людьми нет 100% правых или виноватых.

В создавшейся ситуации виноваты оба. Хотя бы уже тем, что ее допустили. И самый результативный подход к разрешению конфликта - начать с себя, исправить свою часть вины.

Пусть ее хоть 3%. Это не имеет значения. Тем более, что я, как любой человек, могу ошибаться в определении степени своей вины.

К удивлению обнаружила, что один маленький шаг навстречу может кардинально изменить всю ситуацию.

Попробуйте.

Ольга Гусева

Источник

пожалуй, добавлю свои "пять копеек" по поводу естественных наших помощников - Солнца, Воздуха, Воды и Земли.

февраль 1999 г., во время госпитализации с воспалением лёгких я отключаюсь прямо в приёмном покое..сутки без сознания, неделя в реанимации, месяц в больнице..

энергии в "батарейке" жизни осталось примерно процентов 15.

поздней весной одноклассник буквально вытащил меня на рыбалку, после чего я всё лето провёл на городском водохранилище..с раннего утра и до вечера, иногда на жаре 30-35 градусов...именно тогда процесс восстановления был мощно запущен..

вот так на себе я испытал живительный потенциал ПРИРОДЫ...- В.Л.

Солнце, Воздух, Вода и Земля...