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«Эхо Москвы»: беседа о политике

10:35. 7 марта 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

В центральный эфир «Эхо Москвы» «независимые» журналисты меня категорически не приглашают. О причинах этого можно только догадываться. Однако их региональные коллеги куда смелее: во время поездки в Барнаул я был приглашен в эфир местного «Эха».

Запись этой беседы и предлагаю вашему вниманию.

Хронометраж:

02:00 — Цель визита в Алтайский край

03:46 — Что такое патриотизм и либерализм?

07:02 — О поддержке Партии Великое Отечество гражданами России и об уходе ПВО в оппозицию к правительству.

09:14 — О программе Партии Великое Отечество.

14:01 — Проводятся ли в других странах суверенная эмиссия?

17:55 — Понимают ли руководители России существующее положение России в мировой финансовой системе?

18:57 — Почему после ареста Улюкаева не остановлена приватизация?

20:35 — Почему В.В. Путин не остановит приватизацию?

22:43 — Несет ли Президент ответственность за экономическое развитие страны?

24:45 — Почему ваша критика обрушивается только на правительство и не затрагивает Президента?

26:50 — Собирается ли ПВО выдвигать кандидата в Президенты в 2018 году?

28:10 — Будет ли ПВО бороться на выборах в Алтайском крае в 2017 году и будут ли кандидаты выдвигаться в сельской местности?

30:10 — Имеет ли ПВО реальную политическую силу?

33:00 — Нужны ли муниципальные выборы?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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