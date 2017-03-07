ERR: Эстония, Латвия и Литва вместе потребуют денег за «советскую оккупацию»

Эстония не оставит попыток взыскать компенсацию с России за ущерб от «советской оккупации», заявил министр юстиции Урмас Рейнсалу. Он также подтвердил, что его страна будет и дальше тесно сотрудничать с Литвой и Латвией, чтобы требовать от России полной компенсации связанного с «оккупацией» ущерба, включая демографические, а также экономические и экологические потери, сообщает ERR.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что продолжает процесс взыскания с России как правопреемника СССР компенсации за причинённый оккупацией ущерб, поскольку правительство не принимало противоположного решения.

«Единственное решение, которое приняло в Эстонии правительство, принято в 2004 году, по требованию высокого народного представительства — и оно чётко зафиксировало, руководствуясь принципами международного права, что оккупация Эстонии привела к ущербу, а исполнительная власть Эстонии должна посредством правительства заниматься этими вопросами», — сказал Рейнсалу, отвечая на вопросы на инфочасе Рийгикогу.

«Задача комиссии — проанализировать методы, использовавшиеся до сих пор в Эстонии и других странах для оценки вызванных действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов демографических потерь, а также экономического и экологического ущерба, и разработать рекомендации по оценке для дальнейшей деятельности. Также она должна подвести итоги имеющихся результатов исследования причинённого оккупацией ущерба, проанализировать правовые аспекты связанного с оккупацией ущерба, а также важно систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причинённого оккупацией ущерба информацию и материалы», — заявил Рейнсалу.

Министр отметил, что ни один последующий кабинет правительства после 2004 года не менял это решение. По словам министра, он продолжит заниматься этой темой. И осенью, уже при работе нынешнего кабинета правительства, он сформировал экспертную комиссию, задачей которой является прояснение вопросов, связанных с исследованием ущерба, причинённого действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов.По словам министра, Эстония планирует тесно сотрудничать в предъявлении требований о компенсации связанного с оккупацией ущерба с Латвией и Литвой, которые достигли в этом процессе большего успеха, чтобы три страны пользовались одинаковой методической базой при предъявлении требований. Рейнсалу ответил на инфочасе на запрос членов Консервативной народной партии (EKRE), касавшийся компенсации вызванного оккупацией ущерба, причинённого Россией Эстонской Республике.

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Источник: nnm.me