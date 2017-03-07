В живом эфире мы раскрыли следующие темы: 1. Чистотел, обзор воздействия на организм человека. 2. Сок чистотела, как его заготовить и хранить. 3. Применение, как профилактика и как лечение. 4. Правила техники безопасности при приёме и заготовке. 5. Приём чистотела детьми, возможные нюансы.

1 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Чистотел – здоровья удел”



Автор-соведущий: Юрий Лодин Наш официальный сайт

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