Чистотел здоровья удел
18:10. 7 марта 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В живом эфире мы раскрыли следующие темы: 1. Чистотел, обзор воздействия на организм человека. 2. Сок чистотела, как его заготовить и хранить. 3. Применение, как профилактика и как лечение. 4. Правила техники безопасности при приёме и заготовке. 5. Приём чистотела детьми, возможные нюансы.
1 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Чистотел – здоровья удел”
Автор-соведущий: Юрий Лодин
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Источник: www.kramola.info