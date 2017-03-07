800 граммов овощей и фруктов в день продлят жизнь

Употребление в сутки 10 порций овощей и фруктов может продлить жизнь, полагают ученые. По расчетам ученых из Imperial college в Лондоне, следование этим рекомендациям может предотвратить 7,8 млн преждевременных смертей в год.

Одна порция – это 80 граммов. Примерно столько весит небольшой банан, груша или три чайных ложки с горкой шпината или гороха. Даже небольшое количество фруктов и овощей полезно для здоровья. Но чем больше человек их ест, тем лучше.

200 граммов овощей и фруктов в день снижают

риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний – на 13%,

риск развития рака – на 4%,

риск преждевременной смерти – на 15%.

800 граммов овощей и фруктов снижают

риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний – на 28%,

риск развития рака – на 13%,

риск преждевременной смерти – на 31%.

Эксперты пришли к таким выводам на основе данных 95 различных исследований, в которых были изучены привычки в еде 22 миллионов человек. Выводы были опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Ученые также выделили овощи и фрукты, которые более эффективны в уменьшении риска появления и развития некоторых заболеваний. Так, в случае рака – это зеленые и желтые овощи, например, шпинат и перец, а также крестоцветные растения вроде цветной капусты.

Риск развития болезней сердечно-сосудистой системы снижают яблоки, груши, цитрусовые, салаты и крестоцветные овощи.

Кроме того, фрукты и овощи уменьшают уровень холестерина, помогают понизить кровяное давление и сделать более здоровыми кровеносную и иммунную системы.

Всемирная организация здравоохранения советует есть пять порций овощей и фруктов в день (около 400 граммов). Сюда входят почти все виды фруктов и овощей, включая замороженные. При этом врачи говорят, что лишь немногие могут позволить себе выполнять советы ВОЗ.