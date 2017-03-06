Яды сыпят нам прямо на голову

Что такое химтрейлы? Зачем практически над всей территорией планеты с помощью авиации распыляются химические вещества? Кто и с какой целью это задумал? Чем нам это грозит и почему молчит пресса, если странные следы от самолетов в небе видит и фиксирует все больше людей?