Яды сыпят нам прямо на голову
16:38. 6 марта 2017 Просмотров - 20 Один комментарий Опубликовал: brahman
Что такое химтрейлы? Зачем практически над всей территорией планеты с помощью авиации распыляются химические вещества? Кто и с какой целью это задумал? Чем нам это грозит и почему молчит пресса, если странные следы от самолетов в небе видит и фиксирует все больше людей?
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С БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ТЕБЯ,УВАЖАЕМЫЙ БРАХМАН!!!
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тема острая!
Тема просто наболевшая и должна быть поднята до верхних слоев власти!
Кто подписал транзит натовских самолетов через территорию России и всех близ лежащих стран?Почему так происходит что идет ТОТАЛЬНОЕ ЗАМАЛЧИВАНИЕ этого ПРЕСТУПЛЕНИЯ??