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Яды сыпят нам прямо на голову

16:38. 6 марта 2017 Просмотров - 20 Один комментарий Опубликовал:

Что такое химтрейлы? Зачем практически над всей территорией планеты с помощью авиации распыляются химические вещества? Кто и с какой целью это задумал? Чем нам это грозит и почему молчит пресса, если странные следы от самолетов в небе видит и фиксирует все больше людей?

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Один комментарий»

  • 12383 8251
    слободан 6 марта 2017 в 16:44 Ссылка Пометить
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    С БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ТЕБЯ,УВАЖАЕМЫЙ БРАХМАН!!!
    – - –
    тема острая!
    Тема просто наболевшая и должна быть поднята до верхних слоев власти!
    Кто подписал транзит натовских самолетов через территорию России и всех близ лежащих стран?Почему так происходит что идет ТОТАЛЬНОЕ ЗАМАЛЧИВАНИЕ этого ПРЕСТУПЛЕНИЯ??

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