Военная приемка. Ангелы с больших глубин

В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» увидят, как работают военные водолазы. Среди их задач – не только диверсионные работы, но и спасательные операции на запредельных глубинах. Мы покажем вам с какими трудностями им приходиться сталкиваться на глубине в несколько сотен метров. Причем, темнота и давление не самые тяжелые среди них. Мы покажем вам как водолазы могут попасть к месту ЧП на большой глубине. И даже – как моряки-подводники смогут спастись, в случае если их подлодка потерпела крушение. Кроме того, мы расскажем о новейшем российском водолазном оборудовании, которое просто не имеет аналогов в мире. И вы поймете, насколько сложнее было работать глубинным водолазам еще несколько десятилетий назад.





Источник: www.youtube.com