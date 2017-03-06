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Во что раньше играли дети

11:11. 6 марта 2017 Просмотров - 233 2 коммент. Опубликовал:



Технологии XXI века прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Теперь они молниеносно осваивают сложную технику, сами звонят бабушкам по скайпу и собирают пазлы на айпадах, едва научившись стоять на ногах. А ведь совсем недавно, вооружившись собственным воображением вместо смартфона, дети целыми днями играли на улице, запускали бумажные кораблики в ручей и активно познавали мир. И только глядя на эти исторические фотографии, мы отчетливо осознаем, как сильно современные технологии изменили детство.


Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Концерт для лучшего друга.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

И танец для мишки, Париж, 1961 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Пол Ремос, цирковой силач, поднимает своего сына на одной руке, чтобы покормить жирафа в зоопарке Лондона, 1950-е гг.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Танцы на улицах Нью-Йорка, 1940-е гг.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Лучшие друзья.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Дети играют в «подтолкни орешек», Лондон, 1938 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

На этих качелях хватило места даже собаке, графство Нортгемптоншир, Великобритания.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Веревка и фонарный столб — все, что нужно для веселья, Манчестер, 1946 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Прыжки на шарах в Лондоне.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Дети рисуют мелом, Манчестер, 1966 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Танцы вокруг фонтана на улице Нью-Йорка, 1964 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Веселые игры на свежем воздухе, Париж.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Гонки на овцах.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

За чтением комиксов, 1952 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Стойка на руках, Лондон, 1956 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Мальчики пытаются выловить мелочь во времена Великой депрессии, Нью-Йорк, 1930 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Десятилетний Мартин Уиттер наблюдает за улитками у себя дома в Линвуде, Калифорния, 1954 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Рыбалка в Парке Виктории, Лондон, 1953 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Дети играют с бумажными корабликами, Париж, 1950 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Индеец-ковбой целится из подвала для угля, Лондон, 1954 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Будущие медсестры, Лондон, 1940 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Опасные игры, Нью-Йорк, 1940-е гг.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Ловцы дождя.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Попытка охладиться жарким летом, Нью-Йорк, 1937 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Девочки на качелях.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Акробатический этюд, Лондон, 1954 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Маленькая Мэрилин, Париж, 1975 год.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Мореплаватели из Глазго, 1960-е гг.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Игра в стеклянные шарики, Миссури, 1940-е гг.

Времена, когда айпадов еще не было, а дети играли на улице

Гонки вокруг Эйфелевой башни, Париж.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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