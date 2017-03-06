Углеводы как источник энергии пищи. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.
00:03. 6 марта 2017 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
"Не хлебом единым жив человек". Почему расход энергии современного человека "выше среднего". Сколько белка нам нужно. Примерное содержание углеводов и калорий в плодах. Примерная схема рациона на СЕ. Простые и сложные углеводы. В чем опасность избытка злаков в рационе. Фитиновая кислота и фитаза. Активируем фитазу. Живые каши - оптимальный способ использования злаков.