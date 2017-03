Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2017

Обстрелом ВСУ убит военнослужащий Народной милиции ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ, которые в течение суток 19 раз обстреляли позиции подразделений оборонного ведомства Республики. «В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе села Веселогоровка погиб военнослужащий Народной милиции», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также ВСУ обстреляли районы Первомайска, поселка Фрунзе, поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Лозовое, Калиновка, Калиново, Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

Опыт применения бронетехники украинского производства в ходе боев на Донбассе

В первом (январь-февраль) номере журнала «Ukrainian Defense Review» за 2017 год опубликована статья Igor Fedyk “Certified by battle. Ukraine’s armored vehicles in the combat actions in Donbass”, в которой описывается опыт боевого применения бронетанковой техники украинского производства. Хотя статья носит явно ангажированный и рекламный характер, ряд ее положений представляют интерес. bmpd приводит краткое изложение данного материала.





Танк Т-64БМ “Булат” украинской армии, уничтоженный в Новосветловке, август 2014 года (с) lostarmour.info





Так, автор сообщает, что до начала конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России, число танков в составе украинской армии достигало 735 единиц, включая танки Т-64БМ «Булат» и БМ «Оплот». Согласно свидетельствам украинских солдат, танки БМ «Булат» показали себя весьма положительно на поле боя. Они выиграли множество танковых дуэлей с вражескими российскими танками. В качестве примера приводится эпизод, в ходе которого танки БМ «Булат» из 1-й танковой бригады нанесли поражение танковым частям [ополчения], на вооружении которых стояли российские танки в районе Дебальцево. В ходе боя было уничтожено два танка Т-72Б. При этом эти танки были уничтожены украинской ПТУР «Комбат» разработки ГосККБ «Луч».



В отношении танка БМ «Оплот» официальных сведений о его применении в боевых условиях не было, но неофициальные сведения говорят об их использовании на Донбассе. Согласно также неофициальной информации, танки БМ «Оплот» использовались в боях на дороге Бахмут-Дебальцево. Так, боевая группа украинской армии, состоявшая из трех танков (включая два БМ «Оплот») атаковала части якобы российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, когда те находились на марше в новый район дислокации. В результате атаки было уничтожено два танка и грузовой автомобиль «КАМАЗ» с военнослужащими.



Важным компонентом повышения живучести украинской бронетехники стало использование активной защиты. Многие танки украинской армии были оснащены системой активной защиты «Нож». Танки, оснащенные этой системой, получали несколько попаданий российскими ПТУР, но не получали значительных повреждений. Так, 12 февраля 2015 года три танка БМ «Булат» из состава 1-й танковой бригады атаковали позиции ополченцев в районе Логвиново. Тогда два украинских танка получили прямые попадания, но остались боеспособны и продолжали бой. Аналогичная ситуация имела место под Мариуполем, когда танк Т-64БМ1М полка «Азов», оснащенный системой «Нож», получил попадание ПТУР. Сработали два элемента защиты и предотвратили пробитие брони. Танк остался исправным и продолжил выполнение задания.



Также продемонстрировали хорошие качества и бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4. Части Национальной гвардии первыми получили БТР-4 – в первой половине 2014 года им было передано 50 БТР-4 различных модификаций. Они себя проявили как надежные машины, требующие незначительного уровня обслуживания, со значительной огневой мощью и хорошей защитой. Впервые в боевых условиях они были применены в июне 2014 года под Славянском. Броня БТР-4 не пробивалась из крупнокалиберных пулеметов, бронестекла выдерживали попадание из снайперской винтовки крупного калибра.

Бронетранспортеры БТР-3 также стали активно применяться в боях с 2014 года. Они могут покрывать большие расстояния на высокой скорости, отличаются высокой маневренностью, огневой мощью и возможностью преодоления водных преград.





Уничтоженный в Широкино бронетранспортер БТР-3Е1 украинской армии, февраль 2015 года (с) lostarmour.info



Также в боях были испытаны и легкие бронированные автомобили украинского производства. Так, ЛБМ КрАЗ «Кугуар» Государственной пограничной службы Украины регулярно защищали свои экипажи в ходе обстрелов. Так, 25 января 2015 года «Кугуар» пограничников попал под минометный обстрел в районе Опытное Донецкой области . Экипаж не пострадал, машина получила небольшие повреждения. А за несколько дней до этого «Кугуар» спал жизнь секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который посетил зону АТО. Он также был обстрелян в районе Опытное. Пассажиры не пострадали, а машина с пробитой шиной смогла выйти из-под обстрела.







Бронеавтомобиль КрАЗ “Кугуар”, в котором находился под обстрелом секретарь Совета безопасности и обороны Украины

Александр Турчинов, 23.01.2015 (с) topgir.com.ua

bmpd

ВСУ обстреляли жилые кварталы Ясиноватой (ФОТО, ВИДЕО)

Около 18:00 5 марта ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Ясиноватой, в результате был перебит газопровод, начались пожары. Очевидцы сообщают о прилетах на ул. Железнодорожная и Есенина (центральная часть города), о воронках от снарядов на проезжей части, поврежденных домах, публикуют фото- и видеосвидетельства последствий обстрела. Факт обстрела ВСУ Ясиноватой (наряду с другими населенными пунктами) подтвердили и в оперативном командовании ДНР. Информации о пострадавших нет.

