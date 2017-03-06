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Смерть помешала Сталину создать мировую зону торговли, альтернативную долларовой зоне

09:58. 6 марта 2017 Просмотров - 13 Один комментарий Опубликовал:
Смерть помешала Сталину создать мировую зону торговли, альтернативную долларовой зоне
Со дня смерти прошло много лет… Практически все серьезные исследователи пришли к выводу, что это была насильственная смерть. Слишком могущественные силы были заинтересованы в том, чтобы устранить Сталина с мировой арены.

Вызов, брошенный им сильным мира сего, грозил полностью перевернуть расклад сил в многотысячелетней схватке человечества с теми, кто стремится обратить его в рабство. Еще одним подтверждением этого стал малоизвестный факт, имеющий огромную историческую важность, озвученный в блоге «Записки Колымчанина»:

«Где был бы их вонючий доллар, если б не убили Сталина и Берию, и к власти не вернулись затаившиеся троцкисты?

1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания:

«В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля стала выше его официального курса.

Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля.

Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:

Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.

Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.

Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.

Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:

4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп.

11 руб.20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 коп.

Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам. В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учётом этих изменений».

Далее, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой зоне. Причём громадный интерес к этому плану проявили также: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия.

На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того, на совещании была озвучена идея введения межгосударственной расчётной валюты. Учитывая, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального «общего рынка» был СССР, то и межгосударственной расчётной валютой в таком «общем рынке» все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого уже было переведено на золотую основу».

Виталий Кокорин

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: доллар, золото, история, ссср, сталин
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Один комментарий»

  • 1527 1051
    рысь 6 марта 2017 в 10:03 Ссылка Пометить
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    ДА, все именно так, как только замахнулся на зеленый,и соответственно на виртуальные деньги жидов-ФРС, так и уничтожили.

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