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В Сети опубликован проект "Самые необычные танки в истории человечества". В трех видео собраны самые причудливые боевые машины: от первого танка, придуманного Леонардо да Винчи и больше похожего на НЛО, до бронированных монстров с ядерным двигателем, разработанных в СССР и США.В роликах присутствуют первый боевой робот – немецкая самоходная мина "Голиаф" периода Второй Мировой войны, – и сухопутный дредноут "Крыса", порожденный гигантоманией гитлеровцев. 1000-тонную машину планировалось вооружить корабельными орудиями. 120-миллиметровые пушки выполняли роль пулеметов, а управлять супертанком должны были 28 человек.Несмотря на инопланетное обличье, советский прототип тяжелого танка "объект 279" обладал прекрасными тактико-техническими характеристиками. Обтекаемая форма обеспечивала ему защиту от бронебойных снарядов, 130-миллиметровое оружие гарантировало поражение любого танка противника, а сдвоенные гусеницы и низкий центр тяжести позволяли уверенно двигаться по любой суше. Проект был закрыт по личному указанию Никиты Хрущева, считавшего, что будущее исключительно за ракетами.Электромагнитным оружием в Советском Союзе стали заниматься сразу после войны. Т-34Э (электрический), разработка которого началась в 1948 году, должен был поражать вражеские танки мощными разрядами, уничтожая экипажи. Дополнительный бонус состоял в том, что материальная часть противника при этом оставалась целой – кроме электрики, наверное. Снабжать энергией электрошокер на танковом ходу должен был установленный за башней ядерный реактор.Британский энтузиаст обвесил другой Т-34 бетонными блоками. Зачем – непонятно, поскольку непригодность бетона в качестве брони была установлена еще в начале XX века, – но ту же технологию использовали украинские каратели в Донбассе. Славящиеся изобретательностью американцы придумали танк-транспортер, в десантном отсеке которого помещался джип, и танк-заправщик. Обе модели в серию так и не пошли.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com