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Самое секретное место на Земле. Какую тайну о внеземной жизни от нас скрывают

19:19. 6 марта 2017 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Что это за место? Почему вокруг него столько тайн? Что от нас скрывают? Отставные американские военные рассказали, что делали в самом секретном месте на Земле. Но в сотрудничестве с пришельцами так и не признались. Каждое утро по рабочим дням не менее 600 человек приезжают к охраняемому терминалу аэропорта Лас-Вегаса. Садятся на один из «Боингов» с красной полосой на борту без каких-либо иных опознавательных знаков. Самолеты вылетают на север каждые полчаса. Место назначения — военная база «Зона-51» — настолько засекреченное, что до 2000 года власти США вообще отрицали его существование. И это до сих пор рождает страшные подозрения: здесь испытывают «летающие тарелки», захваченные у инопланетян. Самое удивительное, что военные ничего не отрицают и ничего не подтверждают. Факты указывают на то, что луна была обитаемой планетой, в далёком прошлом. А возможно и сейчас. Некоторые люди утверждают, что контактировали с инопланетянами или какими-то потусторонними сущностями. Можно верить или не верить им, но нередко такие контакты вызывают определенные последствия для человека, очевидные всем окружающим.

Метки: внеземная цивилизация, зона 51, нло
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