Разведопрос: Борис Юлин о начале Первой Мировой войны
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Хронометраж ролика:
3:49 – Про повод к войне
5:58 – Что из себя представляют союзные договоры
6:45 – Вступление стран в войну
10:01 – Начало боевых действий в Бельгии
11:08 – Приграничное сражение
12:11 – Восточный фронт
15:51 – Про “Чудо на Марне”
18:06 – Про действия на Варшавском выступе
21:40 – Лодзинская операция
26:54 – Итог 1914 года
31:25 – Про боевые действия на море
36:43 – Как османы в войну вступили
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Источник: www.youtube.com
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