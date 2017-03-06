Разведопрос: Борис Юлин о начале Первой Мировой войны

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Хронометраж ролика:

3:49 – Про повод к войне

5:58 – Что из себя представляют союзные договоры

6:45 – Вступление стран в войну

10:01 – Начало боевых действий в Бельгии

11:08 – Приграничное сражение

12:11 – Восточный фронт

15:51 – Про “Чудо на Марне”

18:06 – Про действия на Варшавском выступе

21:40 – Лодзинская операция

26:54 – Итог 1914 года

31:25 – Про боевые действия на море

36:43 – Как османы в войну вступили



Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…



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Источник: www.youtube.com