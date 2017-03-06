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Разведопрос: Борис Юлин о начале Первой Мировой войны

15:02. 6 марта 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:

Поддержать рублём ролики Бориса Юлина: http://oper.ru/donate/yulin

Хронометраж ролика:
3:49 – Про повод к войне
5:58 – Что из себя представляют союзные договоры
6:45 – Вступление стран в войну
10:01 – Начало боевых действий в Бельгии
11:08 – Приграничное сражение
12:11 – Восточный фронт
15:51 – Про “Чудо на Марне”
18:06 – Про действия на Варшавском выступе
21:40 – Лодзинская операция
26:54 – Итог 1914 года
31:25 – Про боевые действия на море
36:43 – Как османы в войну вступили

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…

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Источник: www.youtube.com

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