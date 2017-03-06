Пришло время принять Закон о созыве Конституционного собрания

Что такое Конституция? Это Основной закон страны, формулирующий основополагающие и фундаментальные правила государственного и общественного устройства. Не случайно высшей судебной инстанцией является Конституционный суд, который стоит на страже того, чтобы все решения и законы в стране не противоречили Конституции.



Откуда берется Конституция? Она не диктуется высшими силами через пророков, а является плодом труда юристов, который принимается обществом на референдуме.

Может ли Конституция меняться? Безусловно. Если есть необходимость, Основной закон может и должен меняться.

Можно долго спорить и дискутировать на тему есть ли необходимость в тех или иных изменениях Конституции, однако есть ситуации, в которых спорить не о чем. Эта ситуация такова: в самой Конституции упомянуто некое правовое понятие или процедура, а закона по её воплощению в жизнь не существует. Это, по сути, прямое нарушение Конституции.

И такое нарушение её существует.

С 1993 года по сей день, не принят Закон о порядке созыва Конституционного собрания – специального органа, предназначенного согласно 135 статьи Конституции для её изменения. То есть если вы хотите изменить базовые принципы Конституции, то нужно согласно ей самой, созывать КС. А как его собрать и созвать, закона нет – значит, внести изменения невозможно.

Конституция РФ довольно чётко определяет права и полномочия Президента, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Но насчёт Конституционного Собрания говорит очень лаконично: «Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание» (Глава 9, Статья 135, п.2 Конституции).

То есть такая процедура принятия изменений касается не всей Конституции, а только самых её важных статей, находящихся в 1,2 и 9 главах. Уверен, что подавляющее большинство граждан хотело бы ясного указания в Конституции, что недра принадлежат народу. Между тем Статья 9. п.2 расплывчато говорит нам: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

Нас такая расплывчатость не устраивает, а значит, текст надо изменять. Нас не устраивают формулировки ещё нескольких статей, например:

— Статья 5. 2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.

— Статья 6. 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

— Статья 13. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

— Статья 15. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Но изменить эти статьи нельзя, если не принят Закон о созыве Конституционного собрания.

При этом говорить, что сегодня «не время менять Конституцию» также не приходится. За последнее время мы имели два случая, когда в Основной закон вносились изменения: это увеличение президентского срока и вхождение в состав России Крыма и Севастополя. Но для таких изменений достаточно было определенной процедуры голосования в обеих палатах парламента.

Однако для нас важно уяснить суть: Конституцию менять можно, Конституцию меняли совсем недавно.

Наша позиция по этому вопросу была сформулирована давно: надо срочно принимать Закон о созыве Конституционного собрания.

Вот, что я писал на эту тему чуть менее года назад, 25 апреля 2016 года:

«По сути, получается, что Конституцией предусмотрен некий орган, имеющий больше полномочий, чем Президент, парламент и Правительство вместе взятые. Но кто входит в этот орган власти, как он созывается, каков регламент его работы – ни слова. Упоминается лишь некий федеральный конституционный закон, которого попросту нет. Как же такое могло произойти?

Любой человек, более или менее сведущий в юриспруденции, знает простую вещь: если в каком-либо документе вводится норма, которая не имеет чёткого определения, это делается лишь с одной целью – эта норма не должна работать. В случае с нашей Конституцией неопределённость с Конституционным Собранием означает, что её авторы, писавшие Основной Закон под грохот танковых орудий, Стрелявших по Белому дому в октябрьской Москве, предусмотрели невозможность изменения тех положений, которые фиксируют сложившийся на 1993 год статус-кво. Например, Конституция РФ лишает наше государство, а значит и нас с вами, права иметь государственную идеологию. При этом все неизменяемые статьи Конституции по своей сути уже навязывают нам идеологию – идеологию либерализма. В число неизменяемых положений Конституции входит и статус Центробанка. Формально Центробанк объявлен независимым, по факту же делает его инструментом в руках международной финансовой системы и, таким образом, лишает нашу страну части суверенитета. Ни в одной Конституции «развитых стран» ЦБ в основной закон не вписан, но для нас авторы проекта 1993 года решили подстраховаться и втащили Центральный Банк в Конституцию.

Наверное, следует задаться вопросом – а почему бы не принять, наконец, этот самый федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании? Иначе, даже как-то неудобно получается – главный закон страны, Конституция, в самом важном вопросе говорит о пустом месте, о несуществующем документе!

…Нас волнует вопрос: почему за 23 (!) года с момента принятия Конституции, до сих пор не был разработан и принят рабочий вариант наиважнейшего федерального конституционного закона? Текст самой Конституции был составлен и принят в считанные месяцы. Закон о Конституционном Собрании не принят до сих пор. У нас внезапно закончились грамотные юристы и специалисты по конституционному праву? Или вопрос в политической воле? Скорее всего – последнее.

К тому же, немаловажно отметить тот простой факт, что за всё это время вопрос Конституционного Собрания был выведен из обсуждения в общем гражданском поле. Средства массовой информации и политики готовы обсуждать любые вопросы, кроме этого. Но мы, Партия Великое Отечество, считали и считаем, что принятие закона о Конституционном Собрании является наиважнейшим условием укрепления государственности, государственного суверенитета и истинно народного характера власти в нашей стране.

Поэтому мы, Партия Великое Отечество, ответственно заявляем: закону о Конституционном Собрании – быть! Рабочий законопроект должен быть внесён на рассмотрение Государственной Думы незамедлительно».

До выборов в Думу 2016 года, многие деятели активно рекламировали партию «Единая Россия» и говорили нам, что в случае голосования за нее все в стране изменится и, получив мандат доверия, единороссы начнут НАКОНЕЦ (!) менять ситуацию. Выборы прошли – у ЕДРа не просто большинство, а Конституционное большинство в парламенте. Но оно почему-то с удовольствием штампует либеральные предложения правительства Медведева.

При этом те же самые деятели, кто активно пиарил ЕР накануне выборов и часто говорят про суверенитет, отчего-то молчат и никак не могут ответить на вопрос: что же мешает «Единой России» принять насущно необходимый Закон о Конституционном собрании?

Ведь это две совсем разные Единые России – до выборов 2016 года и ранее, так? Нам же объяснили, что прошли праймериз, что ЕР отобрала лучших из лучших. И это в старой Думе на запрос Партии Великое Отечество о необходимости срочно принять Закон о созыве КС был отправлена форменная отписка, о которой мы рассказали общественности в августе 2016 года:

«Таким образом, принятие Федерального конституционного закона, регулирующего порядок созыва и работы Конституционного Собрания, не представляется назревшей необходимостью с учетом отсутствия в настоящее время конкретных предложений о пересмотре Конституции Российской Федерации».

Перевожу. Закон о созыве Конституционного собрания писать не будем, готовить не будем, обсуждать не будем. Потому, что это «не представляется назревшей необходимостью». С «учетом отсутствия в настоящее время конкретных предложений» по пересмотру Конституции. Закон не надо писать, так как нет предложений что-то изменить в Конституции. А когда вы придете в Госдуму с предложениями менять конкретные статьи из статей 1,2 и 9, господа депутаты на голубом глазу скажут вам, что эти изменения невозможно сделать, так как нет Закона о созыве Конституционного собрания! И але, оп! Круг замкнулся!»

Благодаря избирателям, единорос В.Н. Плигин, приславший эту филькину грамоту, больше депутатом не является. Теперь то в Думе все по-другому, так ведь? А значит, иницитива о принятии важнейшего Закона теперь будет горячо поддержана.

Тем более, что с такой инициативой выходит теперь и Думская оппозиция, в частности КПРФ. Депутат В.В. Бортко выступая в Думе сказал ровно то, что уже давно говорит Партия Великое Отечество.

Источник: https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/161620.html

«Согласно статье 135 Конституции для её изменения необходимо принять федеральный закон о созыве Конституционного собрания. Однако с 1993 года этого закона нет. Правда, 5 марта 2012 года президент Медведев поручил своей Администрации немедленно, до 20 марта представить проект такого закона. Но, увы, нет его и до наших дней. Хотя все же проекты такого закона были. Один из них инициирован Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, другой – действующим Председателем Государственной Думы В.В. Володиным. Однако дальше проектов дело почему-то не двинулось. По мнению КПРФ, назрело время вернуться к закону о Конституционном собрании и пересмотру Конституции, давно не соответствующей новому облику нашего государства».

Небольшое уточнение: за 23,5 года с момента принятия Конституции, было сделано целых пять (!) попыток внести такой законопроект. Один раз (в 2000 г.) проект закона действительно вносил нынешний глава Госдумы В.В. Володин.

Законопроект футболился в Госдуме целых 12 (!) лет и в итоге был отклонён аж в 2012 году. Еще ранее, в 1997 году, свой проект предложили депутаты от КПРФ.

Любопытно, что данный законопроект вообще не рассматривался и был отозван самими инициаторами.

КПРФ снова за принятие подобного Закона – это очень хорошо. Плохо то, что от мнения КПРФ, равно как и ЛДПР и СР в Думе ничего не зависит. Имея Конституционное большинство в Госдуме, пройдет и из них один закон или он не будет принят, решают в руководстве «Единой России», а не в парламенте.

Мы же подведем итог:

Необходимость принятия Закона опорядке созыва КС очевидна. КПРФ готова доработать и внести новый законопроект о созыве Конституционного собрания. Мы поддерживаем и начинаем сотрудничество в этом важнейшем вопросе. Тем более, что Владимир Владимирович Бортко был в списке тех кандидатов в депутаты, которых мы поддерживали на выборах в Думу. По итогам работы проекта Народныйзакон.рф в феврале 2017 года было принято решение вместо траты сил и средств на разработку своего проекта, начать работу с КПРФ и корректировать именно этот законопроект. Чтобы в итоге был один, а не несколько вариантов, что облегчает нахождение консенсуса с другими думским партиями. Однако мы должны понимать, что принимать решение будет в Госдуме только одна партия – «Единая Россия», именно от её решения будет зависеть судьба Конституции. Именно поэтому общественность России должна оказывать давление на ЕР и постоянно задавать один и тот же вопрос.

Когда?

Источник: nstarikov.ru