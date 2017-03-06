Полнолуние и лунный цикл

Итак, мы дошли до полной луны. Женские энергии бушуют, волки воют, собаки скулят, а спать как-то и не хочется – энергии распирают. Что же делать?

Я для себя нашел простой ответ – надо направить эту энергию на то, что принесет кому-то пользу. В индийской философии не зря считается, что если кто-то в день полнолуния (а, особенно, лунного затмения) пожертвует для кого-то, то такого человека ждет… и там дается какое-то число с большим количеством нулей (они на нули не скупятся) - в общем, много счастья.

Понятно, что это приукрашение, но ведь в каждой сказке есть доля правды. И в принципе, это логично. Энергия полной Луны усиливает в человеке все – как хорошее, так и плохое. И если человек в такой момент думает только о себе исключительном, то его отрицательные черты только усиливаются – его эгоизм накладывается на полную Луну и умножается в тысячу раз. Но если человек в этот период жертвует – помогает кому-то, если он трудится день и ночь ради благородной цели, забывая о себе, то боги (как это описывалось в «сказках») радуются ему и дают силы и возможности. Наверное, индусы именно это и имели ввиду...

Но если тогда объясняли это так - на языке, более понятном людям того времени, согласно их уровню развития, то сейчас это можно объяснить с точки зрения биоэнергетики, лунных и солнечных циклов. Ведь мы и биологически так устроены, что отдавать, дарить что-то кому-то приятнее, чем получать для себя. К тому же, у нас объем ограничен, а отдавать можно бесконечно, и, значит, можно быть счастливым вообще всегда, а не только по праздникам). И можно светить, как Солнце, даже при полной луне)

Итак, наше поведение, и особенно эмоции в полнолуние очень важны и от этого во многом зависит наше будущее. Но значит ли это, что можно жить-не тужить в свое удовольствие, а потом в такой вот волшебный день взять и поменять все в одночасье, чтобы получить блага для души. Нет - выясняется, что так не получится. Специально для таких продуманных типов людей все предусмотрено – халявы в природе не бывает. И если мы снаружи как бы жертвуем, а внутри все равно привязаны к каким-то благам, то все равно нам нельзя этого иметь (ведь мы к этому привязаны, мы от этого зависим) Поэтому человек по имени Иешуа как-то посоветовал одному человеку раздать все свое имущество, а другому ничего подобного не сказал (хотя раздавать было что).

Человек - это процесс, это вектор, который так вот сразу не изменишь. И не зря есть понятие поста в «экадаши», сущность которого я уже описывал, когда за 3-4 дня до полнолуния очень важно наше внутреннее устремление, а также правильное поведение. И если этот период мы проходим правильно, то и в полнолуние нам, скорее всего, не захочется залезть на дерево от избытка чувств.

А еще лучше начинать «новую жизнь» прямо в новолуние. И жить каждый день так, как идеальный человек жил бы на вашем месте, или, по крайней мере, стремиться к этому. И тогда 15-й лунный день станет отражением ваших усилий в предыдущие две недели, и тогда энергия Луны изменит вас в лучшую сторону.

К тому же, после пика полнолуния энергия будет убывать, хотя 19, 20 и 21 дни тоже очень сильные в плане физической и духовной энергии. Но в 23-й вы почувствуете, как меняется 3-я фаза луны на 4-ю, и энергия резко идет на убыль. И если вы отправились, скажем, в горный поход, то это уже серьезное испытание…

Особенно нелегкий 26-й день, на который обычно приходится экадаши на убывающей Луне. Многие в такие дни «теряют» смысл жизни, их одолевает уныние и отчаяние, и они не знают, что делать. И в это время хорошо бы вспомнить, что постоянство – наше все. Важно понять, что просто происходит энергетический переворот и пройти это достойно.

И в 28-й лунный день можно подвести итог нашей жизни в этом месяце. Число 28 связано с циклом Сатурна, и, значит, с кармой, с законом воздаяния. В такой день праведника ждет благо, а хитреца – возмездие. В конце концов, как всегда, карма берет свое и заставляет вновь задуматься о смысле жизни и о жизни после смерти перед рождением каждого нового лунного цикла. И 28-й день перед новолунием - это то время, когда во сне мы познаем наши прошлые воплощения, таинства жизни и смерти, если, конечно, правильно входим в сон (а это отдельная большая тема, как подготовиться к обучению во сне). Есть еще 29-й день перед новолунием, который, как и 15-й, считается сатанинским (день воплощения Люцифера), и в такой день желательно соблюдать пост и не поддаваться на различные провокации. Впрочем, осознанность должна быть всегда. Еще иногда, не часто, бывает самый короткий (обычно около часу по продолжительности) 30-й лунный день, в который хорошо подводить итоги месяца, как, собственно, и в предыдущие дни.

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Получается, как в случае с Солнцем, новые большие дела и проекты лучше всего идут в момент нарастания Солнца, когда световой день идет на увеличение (с конца декабря по июнь), и середина этого периода - март месяц. День весеннего равноденствия 20-21 марта, когда все расцветает и в природе начинается новый цикл, фактически это и есть новый год - астрологи так считают и это их главный праздник. И я верю, что когда-нибудь человечество будет жить по ритмам, оно будет гармоничным (следовать Законам Космоса), и Новый Год будут отмечать в 20-х числах марта, а не 1 января... Но есть вторая половина года (с конца июня), в которую в целом хорошо пожинать плоды того, что мы заложили в первую половину, и особенно в самые энергетически мощные месяцы - март-апрель...

Также и в лунном цикле, который состоит из неполных тридцати дней. От новолуния до полнолуния, на растущей Луне, хорошо закладывать дела и проекты, сажать растения, сеять зерна во всех смыслах. А во второй половине месяца хорошо пожинать плоды, когда все идет более менее на автомате (согласно тому, как потрудились до полнолуния), и это время жатвы...

Таким образом, наблюдая за явлениями природы, можно не только узнать много нового, но и спланировать какие-то события, понять причины происходящего и избежать лишних переживаний.

Нужно ли следить за лунным календарем? Я думаю, всем это не обязательно, каждый для себя решает сам. Я замечал, что если человек действительно праведник, то он итак хорошо чувствует энергии дня и живет в соответствии с лунными ритмами, при том что никогда не смотрит в календарь. Его духовная интуиция подсказывает ему, что когда делать и как поступать. Но много ли таких вы знаете?

Ближайшее полнолуние 12 марта, а новолуние 28-го - тогда-то мы и ощутим в полной мере начало нового энергетического года и сможем увидеть будущее, создать план на год.

А полнолуния в марте и апреле одни из самых мощных (вернее время на растущей Луне до полнолуния), т.к. накладываются по сути друг на друга циклы растущего Солнца и растущей Луны). К тому же сейчас в ближайшие 3-4 дня на Небе соединение Солнца с Меркурием, которое также говорит о том, что то, что мы закладываем сейчас, скажется потом, и это очень важно. Получается, за эту неделю до полнолуния можно горы свернуть, и столько всего заложить, если очень постараться) Это время прихода Идей, которые важно не упустить. И наверное боги сейчас смотрят на нас и думают, как у нас с осознанностью, стремимся ли мы воплотить высокие Идеи в жизнь и управляем ли мы своей жизнью, или как обычно, плывем по течению, а, значит, и весь год так протечет. Выбор за нами)

Кстати говоря, случайно или нет, но бесплатный онлайн курс по осознанному управлению жизнью в Школе Раевского, на котором изучают Законы Космоса, как раз начинается в полнолуние 12 марта - в один из самых мощных дней в году...

Источник: https://vk.com/maxnabokin