Новости беспилотного грядущего

В будущем беспилотный транспорт полностью сменит привычные всем автомобили, автобусы, поезда, управляемые человеком. Это обязательно произойдет! Вопрос только, когда именно. Многие эксперты сходятся во мнении, что это случится примерно через 20 лет. Уже сейчас можно удивляться, как быстро это происходит…

Испытания беспилотных машин в России начнутся в течение трёх лет

В ближайшие два-три года на российских дорогах появятся беспилотные автомобили. Пока что в режиме тестов.

Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что планируется начать испытания беспилотных автомобилей в России в одно время с Германией и Финляндией.

— Думаю, что через два-три года мы увидим тестовые образцы на федеральных дорогах. Предполагаем, что одной из первых дорог, по которой пойдут беспилотники, должна быть трасса Казань — Набережные Челны, — цитирует Романа Старовойта агентство городских новостей “Москва”.

В дальнейшем беспилотники появятся на подходе к Керченскому мосту. В настоящее время в Московской и Калужской областях идёт создание тестовых полигонов для беспилотных машин при участии КамАЗа.

Renault будет работать над беспилотниками совместно с учёными

Технологическая лаборатория создана автопроизводителем, исследователями Heudiasyc и технологическим университетом Компьеня (UTC).

Силами Renault, Heudiasyc и UTC в исследовательском центре к северу от Парижа начнётся работа по совершенствованию современных беспилотных автомобилей. Открытие лаборатории состоялось 3 марта.

В рамках работы проекта SIVALab стороны не менее четырёх лет будут совместно заниматься вопросами развития беспилотных автомобилей. Учёные и инженеры поставили целью разработку систем максимально точной навигации и позиционирования машины в пространстве, что важно для безопасного передвижения беспилотников.

Uber намерена возобновить испытания беспилотных такси в Калифорнии

Uber хочет возобновить испытания своих беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в Калифорнии.

Как передаёт TechCrunch, в настоящий момент компания находится в процессе получения соответствующего разрешения от калифорнийской автотранспортной инспекции. При этом два беспилотных Volvo XC90 уже вернулись на улицы Сан-Франциско, однако из-за запрета местных властей Uber использует их не для перевозки пассажиров, а для картографирования города.

Напомним, после того как компании запретили проводить свои эксперименты в Калифорнии, все 16 беспилотных машин Uber были погружены в грузовики и отправлены в Аризону. Губернатор Дьюси тогда заявил, что его штат “открыт для новых технологий и новых видов бизнеса”, в то время как “Калифорния препятствует инновациям”.

В феврале 2017 года компания сообщила о том, что жители города Темпе (штат Аризона) вскоре смогут воспользоваться услугами беспилотных такси. В дальнейшем Uber планирует расширить испытания и на другие населённые пункты Аризоны.

Аризона стала вторым американским штатом, где Uber начала проводить полномасштабные испытания беспилотных автомобилей. В сентябре 2016 года 14 машин с автопилотом были запущены в городе Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Испытания новейшего китайского ударного беспилотника напугали США

Продемонстрировав эту новинку, Китай показал, что в вопросе производства ударных дронов догоняет США очень быстрыми темпами.

В Китае состоялись испытания беспилотного летательного аппарата последнего поколения. БПЛА Wing Loong II относится к классу ударных беспилотников и может нести до 480 килограммов ракетно-бомбовой нагрузки, < ![CDATA[ ]]> сообщает< ![CDATA[]]> Defense News.

Дрон имеет размах крыльев более 20 метров. Он может находиться в воздухе до 20 часов и имеет практический потолок высоты 9000 метров. Также Wing Loong II снабжён шестью внешними консолями для бомб и ракет и может нести почти 500 килограммов полезной нагрузки. В настоящее время есть только один ударный беспилотник, способный нести больше вооружения, — американский MQ-9 Reaper. Его полезная грузоподъёмность — до 1700 килограммов.

Успешный запуск ударного дрона показывает, что Китай быстро догоняет США — мирового лидера в производстве беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что в ближайшее время Wing Loong II станет основным экспортным китайским товаром военного назначения. Беспилотные летательные аппараты, созданные в Китае, прекрасно продаются по всему миру наряду с недорогими истребителями, патрульными катерами, автоматами и гранатомётами.

Пока неизвестно, сколько будет стоить новинка. Однако предыдущее поколение ударных дронов Loong II с нагрузкой примерно в 100 килограммов продаётся по цене около одного миллиона долларов, в то время как американский MQ-9 Reaper стоит от 14 до 16 миллионов.

По материалам life.ru