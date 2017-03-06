Исповедь врача. Часть 1. Почему я ушла из медицины

Современная медицина со всеми ее медикаментами, сверхультросовременными приборами, лазерами и компьютерами и многочисленной армией ученых докторов, практически не решает главную проблему людей - избавление от болезней.



Почему болезни прогрессируют быстрее медицины, кому выгодно то, что растет количество медикаментов и количество болезней? Давайте разбираться вместе.

На сайте Крамола.инфо 4 марта была опубликована подборка "Глобальный обман современной медицины" , в которую вошла примерно пятая часть всей статьи Ольги Гусевой "Исповедь врача. Почему я ушла из медицины".

Когда я прочитал полный вариант, то понял, что нужно обязательно выложить именно полную версию, без сокращений.

Форматирование, ссылки и информкартинки добавлены мной. - В.Л.

Личный опыт одного врача: Почему я ушла из медицины

Я - врач, хирург. Больше 20-ти лет в медицине. Если коротко, штрихами, то большая часть жизни - это благополучный, можно сказать, стандартный ход событий.

"Среднестатистическая" семья: отец - военный, мама - врач. Школа, медаль, мед. институт, красный диплом, 3 года работы по распределению на "глубинке" в маленькой районной больничке и по специальности и по затыканию дыр в штатном расписании.

Пришлось побывать и терапевтом, и невропатологом-психиатром, врачом по переливанию крови, и офтальмологию налаживать, и дежурить по ночам за всех специалистов. Было нелегко, но очень интересно. Вспоминаю я эти три года с удовольствием.

Потом работа во всемирно известном научно-исследовательском институте и реализация мечты - хирургия, микрохирургия. Защита кандидатской диссертации. Много интересной работы, уникальные операции. Замечательные люди рядом - учителя, коллеги, больные.

Своим новым больным при знакомстве всегда говорила: "Нас сейчас трое - вы, я и болезнь. С кем будете? Если со мной, тогда нас будет двое заодно, и справиться с болезнью будет легче". В общем, любила я свою работу, считала своим призванием.

Никогда не жалела о своем выборе. И не представляла себе жизни без хирургии.

А несколько лет назад я оставила свою любимую и успешную хирургию, незаконченную докторскую и недоумевающих коллег. Ушла сознательно, спокойно, без сожаления. Мне не стыдно за прожитую жизнь, но у меня началась новая.

Моя любимая мама, мой друг и советчик, наблюдая за переменами во мне, в моей жизни, еще не понимая происходящего, сказала: "У меня такое впечатление, что к этому ты шла всю жизнь". Да, теперь я твердо знаю, что это именно так.

Что так кардинально развернуло мою жизнь?

Дело в том, что мой немалый опыт, склад ума и простая наблюдательность уже давно заставили меня сделать несколько неутешительных выводов касательно моей профессии.

1. Медицина вынуждает постоянно нарушать главную заповедь медика - не вреди ("non nocere")! Где выход?

2. Вся история заболеваний и врачевания человека имеет огорчительно постоянный вектор (характер): несмотря на все новые достижения медицинской науки, нерешенных вопросов становится все больше, страдающих людей все больше, здоровых новорожденных все меньше, возвращаются давно забытые "побежденные" болезни, возникают совершенно новые. Я бы сказала, какой-то бесконечно-безрадостный вектор: чем дальше, тем хуже. Почему? Когда и чем закончится?

3. Вся медицина построена на несовершенных методах диагностики. Нет ни одного 100% достоверного. И на таких "плавающих" данных медику приходится делать заключения, давать рекомендации, принимать ответственные решения. Имею право?

4. Фармацевтический бизнес с лавиной новых лекарств сам постоянно приводит к новым проблемам в лечении, вызывая несовместимость препаратов, побочные действия и осложнения уже от этих препаратов. Есть альтернатива?

5. Каждый медик сталкивается: то с "чудесами" выздоровления, когда заведомо обреченный больной "вдруг" выздоравливает, то с "фатальными" случаями, когда благополучный ход лечения "вдруг" приобретает неуправляемый катастрофический характер. Где объяснения всем этим "вдруг"? Как этому противостоять?

6. Нерешенным остается главный вопрос лечения - причина болезни. Микробы, вирусы, гены, атеросклероз…почему то поражают одних и "не трогают" других.

Иммунитет, стресс, экология, возраст и наследственность - вот те "универсальные", на все случаи жизни, объяснения, которые для врача порой как палочка-выручалочка.

Но тогда почему, например, при эпидемии гриппа может заболеть крепкий, с нормальным иммунитетом, а хлипкий, с пониженным - здоров?



Почему при равных данных, у одного - инфаркт за инфарктом (опухоль, диабет), а у другого - ничего?



Почему у мальчишки, который спасает тонущего во льду малыша, потом нет ни бронхита, ни пневмонии, а закаленная спортсменка-байдарочница, упавшая на тренировке в холодную воду, умирает "от переохлаждения"?



Почему так часто безрезультатны все усилия современной медицины в борьбе с бесплодием?

Вот молодая женщина после нескольких выкидышей, для того, чтобы родить, пролежала в больнице всю беременность. А следующую беременность совершенно благополучно провела в бегах и заботах о первенце. И второго ребенка родила, "не заметив".

Почему у здоровых супругов малыш - инвалид? Или вообще нет своих детей? А у "дамы" с вредными привычками, с проблемами со здоровьем, не имеющей ни семьи, ни благоустроенного жилья, ни желания воспитывать многочисленное потомство, - ребенок за ребенком. Сколько безответных "почему".

7. Узкая специализация - и необходимость и беда медицины. Понятное стремление углубить знания в определенной области имеет свою обратную сторону - потерю общей "картины" болезни.

И классный узкий специалист, образно говоря, "хирург большого пальца левой ноги" уже просто физически не может видеть (помнить, знать) других проблем со здоровьем своего пациента. А ведь в организме все взаимосвязано.

8. "Зона интересов" медицины ограничена и не охватывает всех проблем со здоровьем.

Не попадают, к примеру, в область влияния медицины такие веками существующие проблемы, как сглаз или порча (как говорят эзотерики и экстрасенсы - энергетическое внедрение).

Хочет это признавать медицина или нет, а с такой напастью справляются совсем другие "структуры". А честные врачи, не найдя ни малейших отклонений у молодого здорового, но "чахнущего" человека, признаются, что только Бог знает, в чем причина и чего ждать дальше. И все чаще отправляют больного к "бабкам" или священнику.

И что уж совсем не укладывалось в моей голове, так это новое "объяснение" причины участившихся случаев неожиданной смерти людей (детей), смерти на фоне благополучного состояния.

"Синдром внезапной (детской) смерти" - так теперь выглядит признание медиков в своей беспомощности. Проще говоря, врачи пишут, что человек вдруг умер непонятно отчего. Вот это называется - приехали.

9. Прививки - полномасштабный позор медицины, поставленный в ряде стран, в том числе и у нас, на государственный уровень. Активное и безосновательное вмешательство в природу человека, ребенка, с тяжкими последствиями. Кто ответит?

10. Каждый медик не единожды в жизни вынужден говорить: "мы бессильны". И не имеет значения, говорит ли он это безнадежному больному, родителям больного ребенка или себе самому, при этом поддерживая в человеке иллюзию помощи, чтобы не убить надежду. Ложь во спасение? И как смотреть в глаза этому человеку или родителям такого ребенка?

11. Мне, офтальмологу, давно хотелось понять, что значит "добрые" или "злые" глаза. По каким признакам их определять? И чем отличается "душевный" человек, с которым так комфортно общаться, от "бездушного", контактов с которым избегаешь всеми силами?

Как реагировать на такие высказывания больных, как: "на Душе стало легче", "камень упал с Души"?



Или "на Душе кошки скребут", "тяжело на Душе"…?



И что значит "душевнобольной"? Что такое - Душа?



Где находится? Почему в медицинском институте о ней ни слова, если человеческая жизнь так с ней связана?

А тут еще высказывание уважаемого мной академика Н. Амосова: "… Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит много болезней, но она не может сделать человека здоровым…"

После прочитала у Л. Толстого: "забота о своем теле не имеет конца и … люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной" (!!!)

Не имея ответов на эти вопросы и не видя альтернативы, я отодвинула эти проблемы "на потом". Как Скарлет О'Хара в романе "Унесенные ветром" (я подумаю об этом завтра).

Правда, попыталась рекомендовать в некоторых случаях "нетрадиционную" медицину, но отступилась, убедившись, что и там возможности ограничены и п. 10 - не исключение. Да еще и шарлатанов - тьма!

Мне всегда и во всем хотелось понимания, тем более в своей профессии. Не признаю бездумное, тупое следование "нормам". Разложить все по "полочкам", а потом действовать. Это по мне.

Еще всегда хотелось возможности помогать всем, кто просит о помощи.

Еще - взаимопонимания и добра в отношениях между людьми.

А еще - опоры, такой, что бы никогда и ничего не страшно.

Удивительное дело, я нашла все это: и понимание, и опору, и возможности, и людей, которые заодно. Наверное, по принципу "кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет".

Сейчас я знаю, как реально помочь справиться с любой болезнью, ограничений по диагнозу нет. И для этого не нужно делать больно, травить наркозом, лекарствами, лишать радости жизни запретами свежего воздуха и солнца или жесткими диетами.

Правда же ради таких возможностей стоило встряхнуть свою жизнь, найти в себе силы для кардинальных перемен. И уход с работы, с престижного места - не жертва. И не предательство своих больных. Напротив. Теперь у меня есть несопоставимо больше возможностей для помощи.

Да, для этого пришлось переставить с головы на ноги многое, чему, не задумываясь, следовала долгие годы. Для этого пришлось честно посмотреть на всю свою прошедшую жизнь. Пришлось разобраться с приоритетами. Сформировать заново свою жизненную позицию. И стараться прочно на ней стоять.

Конечно, мне помогли. Я - не одиночка, со мной друзья-единомышленники, люди, стоящие на тех же позициях.

И теперь в моем лексиконе нет слов "вдруг", "повезло", "почему", "удивительное совпадение", "ужасная несправедливость", "за что"…

Потому, что все в нашей жизни закономерно. И случайностей нет. Все имеет свою причину. И найти ее можно всегда. Найти и устранить. И причину и следствие. И что еще важнее, предупредить.

Изменилось понимание причин болезней. Изменились возможности помощи.

Я поняла, что медицина старается устранять не причины, а следствия болезней.

Вот когда мои взгляды на болезни, их причины, на возможности помощи вошли в противоречие с таковыми в медицине, я ушла из нее.

Жить по двойным стандартам я не хочу и не буду.

Почему я ушла из материализма

Воспитанная в советское время я долго и непоколебимо стояла на позициях материализма и, соответственно, атеизма. Первый ощутимый удар по моему мировоззрению я получила еще во время учебы в медицинском институте.

Я была поражена, как все "продумано" в нашем организме, все до мельчайших деталей.

Кто создал их и соединил так, что диву даешься. Идею об обезьянах пришлось отложить. Мысль о Вселенском Разуме тоже не грела. (Узнала, что знаменитый Пифагор в свое время высказал актуальную мысль о том, что одной из причин гибели человечества станет материализм ученых. )

Дальше все чаще стала замечать, что мой жизненный опыт не вписывается в материалистическую конструкцию мира.

Все чаще стали всплывать в памяти события разных периодов жизни, когда впечатления, ощущения не получали никакого "материалистического" объяснения.

Вспомнила потрясение на похоронах своего 40-летнего товарища, когда, придя с ним попрощаться, вдруг ясно почувствовала, что его, Антона, здесь нет! Тело - есть, а его самого - нет. Или недоуменно-испуганную подругу, рассказавшую шепотом (а то отправят в психушку) свои переживания-страхи.

И не просто страхи, а на физическом уровне четкое ощущение давления на голову (как будто закрыли колпаком) и "вытягивания" через живот всех сил, возникающие при появлении рядом некоей женщины, которую подруга-материалистка иначе как ведьмой назвать не может.

И многое-многое другое.

Список вопросов собрался внушительный. И среди них все те же "за что", "кто виноват", "почему так несправедливо", "что делать"…

Значит надо искать другую точку отсчета, другую систему координат.

Начался период поисков. Собственно, выбор не большой: если не материализм, то идеализм в какой-либо его форме. Опущу подробности хождения по монастырям, бесед с религиозными "авторитетами", с уже верующими друзьями. Главная мысль всех собеседников: "Крестись! Надо!", с очень противоречивыми объяснениями такой необходимости.

А я к тому времени где-то глубоко внутри уже стала "разворачиваться". К ВЕРЕ.

Покрестилась, по славянской традиции, в православной церкви (отдельная тема для обсуждения).

Но ни легче (как говорили), ни тем более понятнее не стало. Даже наоборот, вопросов появилось еще больше. Противоречия внутри самого вероучения и несостыковки догм с реальной жизнью, в том числе, самих священников, вызывали недоверие.

(Вторая причина гибели человечества, по Пифагору, - невежество священников)

К тому же никак не укладывалась в голове необходимость "посредничества" между мной и Отцом. Если Он всегда рядом и все слышит и видит "на месте", почему мое, личное, нужно специально озвучивать кому-то другому? Да еще за плату!

Я поняла, что ВЕРА и религия - далеко не одно и то же.

Когда я совсем зашла в тупик в попытке разложить всю эту смесь вопросов-ответов в хоть сколько-нибудь внятную картинку, мне помогли. Помогли через мужа Сережу. Это он, перечитавший уйму книг, настойчиво-последовательный в поисках истины, привел меня к удивительной ЛИЧНОСТИ!

Тогда и произошло самое ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ - я встретила на Земле ОТЦА своей Души. Мы встретили на Земле ОТЦА наших Душ!

На этом я остановлюсь. Переведу дыхание, соберусь с силами, а потом продолжу ИСПОВЕДЬ - часть 2.

Дальше я хочу поделиться тем, на чем стою сейчас, что помогает мне в жизни сориентироваться и правильно выбрать. Тем, что сложилось внутри далеко не сразу, но стало естественной и неотъемлемой частью меня, моей жизненной позицией.

Мое миропонимание

Человек - уникальное создание. Удивительно "продуманное" тело и непостижимая Душа.

Тело - наша физическая, видимая часть. Инструмент для Души. Оно нуждается в уважительном к нему отношении. Отдых, питание, температурный режим - все согласно известным "условиям эксплуатации".

Но главная наша часть, невидимая - Душа. Все начинается и заканчивается Душой.

Жизнь на Земле - школа для Души. На Земле мы учимся.

У всех нас есть общий Родитель. Тот, кто создал нас. Кто создал Землю, природу, Космос - все. Это - Создатель, Творец, Бог, Отец. Мне ближе всего слово Отец.

Все мы - его Дети. (Не рабы. И не работники. А дети! Для меня - разница принципиальная).

Разные внешне, отличающиеся характером, способностями, цветом кожи … мы в главном одинаковы: у нас есть Душа.

Для воспитания Душ своих детей Отец и создал школу - Школу Жизни. Чтобы в ней вырастить "юные" Души во "взрослые", подготовить последователей своих Дел. Здесь дети освоят физический мир, получат знания, опыт, найдут применение своим способностям.

Научатся отличать добро от зла. Научатся сохранять свой мир своими силами, жить в гармонии с ним, в мире и согласии друг с другом. Научатся радоваться жизни и любить и беречь все, что Отец дал для этого - землю, природу, растения, животных. И друг друга.

И все для того, чтобы к окончанию Школы "созреть" (состояться) для продолжения жизни, но уже на другом уровне возможностей, в другом качестве ("поступить в институт").

Результаты обучения будут определяться на "выпускном экзамене". Там оценят и знания, и накопленный опыт, и уровень зрелости (состоятельность), и реализованные или нереализованные возможности. Этакая дробь, где в числителе - что успел за жизнь сделать, а в знаменателе - что мог успеть. На экзамене будет решаться, готовы ли мы к дальнейшей жизни.

Как камертон, как своеобразный эталон, нам в помощь Отец вложил в Душу каждого свою частичку - искорку Божью. На нее мы можем ориентироваться в своей жизни. (Если чувствую, что "тяжело на Душе", значит, не совпали мои вибрации с камертоном. А если "на Душе стало легче" - значит, все правильно)

Высочайшие вибрации БОГА, ОТЦА соответствуют (близки) на Земле только одному состоянию - Любви.

В самом деле - это самое сильное человеческое чувство. Я говорю о ЛЮБВИ. Она - как "движущая сила". С Любовью можно сделать все. И ей ничто не в состоянии противостоять. Потому, что нет другого такого чувства, но с противоположным знаком.

Ненависть слабее Любви.

Относительно недавно поняла, что этим чувством каждый человек наделен изначально.

Вот если ее "достать" изнутри себя или, точнее, докопаться до нее через все наши "заморочки", тогда и все, что ее "составляет" станет нормальным и естественным: и сострадание, и терпение, и прощение, и понимание, и созидание, и помощь, и добро…

Чтобы достичь его, ОТЕЦ дал нам "подсказку" - "Живите в добре, относитесь с добром ко всему и ко всем, что вас окружает".

Это и есть единственное ПРАВИЛО успешной учебы или, иначе говоря, условие нормальной жизни.

В Школе нас будут постоянно учить и проверять на соблюдение Правила, на соответствие Эталону, формируя обстоятельства для выбора между добром и злом (своего рода тесты на состоятельность).

Программа у каждого индивидуальная, а проблемы общие - те человеческие качества, которые не вписываются в понятие "Добро". Те, что мешают докопаться до своей Любви.

Гордыня, зависть, злость (гнев), лень, обман, тоска (уныние), обида, жадность… - сплошной негатив. Грубые, низкие вибрации. Вот от них и нужно успеть избавиться за время учебы-жизни. А это очень нелегко. И делать это нужно все время, ежедневно и ежеминутно. Как сказал поэт Н. Заболоцкий: "Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…". Потому что можно не успеть.

Первый раз я поняла, что значит "не успеть", когда потеряли маму. Да и поняла то не сразу.

А сразу, на информацию: "Она уходит", был только шок - не может быть. Уже почти поставленная на ноги, восстановленная после огромного "букета" болезней. Оставалось, как нам казалось, совсем немного. Успеем. Не успели.

Я обязательно расскажу о маме. Давно должна была рассказать.

Видимо мы не очень старательные ученики, не успеваем справиться с программой за одну жизнь.

Отец дает нам возможность доучиться - мы приходим на Землю не единожды (у эзотериков это называется реинкарнация).

По окончании каждой жизни - физическая смерть: тело в Землю-матушку (разбор на составные части), а душа - на промежуточный экзамен (как мы говорим, "разбор полетов").

Все-все, до самой краткой мысли, увидим про себя за всю свою прошедшую жизнь. И там уже не получится свалить на кого-то свои ошибки или "провалиться сквозь землю" от стыда за свои поступки, мысли. А накопленный опыт отложится в "личном деле" для будущего.

Видеорегистратор нашей жизни или Почему всё тайное становится явным...

Если есть "добро" на следующую реализацию, составляется ее план.

И условия следующего прихода на Землю (место рождения, национальность, социальная среда, родители), теперь уже зависят от результатов предыдущей жизни. Как постарался.

Все нерешенные в предыдущей жизни проблемы, все "несданные хвосты" мы потащим за собой в следующую жизнь (в следующий класс).

А там уже своя программа. Плюс неотработанное из прошлой жизни. Может быть очень сложно... К примеру, несданный на терпимость к другому человеку или его выбору, экзамен, может вернуться уже в более сложном варианте, когда сам окажешься "в шкуре" такого человека и прочувствуешь на себе, каково. То есть вполне возможный вариант, когда антисемит родится в большой и дружной еврейской семье. А "борец" за особые права белокожих - в африканском племени.

Это все равно, как в отведенное время не выучил сколько будет дважды-два, а уже подошло время для решения трижды-три.

Но нерешаемых задач никому и никогда не дают (усложняем их мы сами).

И решение есть всегда. Перекрыть добром сделанное зло. Как сказала моя подруга Зарема: "Со злом не надо бороться. Надо расширять границы добра".

Думаю, что наше отношение к людям - один из главных показателей состоятельности.

Чтобы не ограничивать нас в наших начинаниях, возможностях, в творчестве, ОН дал всем нам СВОБОДУ ВЫБОРА. Каждый из нас имеет право как на собственное мнение, так и на собственную ошибку. И каждый сам за нее отвечает.

Пожалуйста, живите, созидайте, ошибайтесь, исправляйтесь, растите, учитесь …

Для жизни, а проще говоря, чтобы действовать, говорить и думать, нужна энергия. И мы постоянно ее получаем.

Все мы находимся в едином энергетическом и информационном пространстве, в единой системе энергообеспечения и энергообмена.

Энергия поддерживает все - Земля вращается, реки текут, облака плывут, флора - растет, цветет, фауна - бегает, летает и плавает, ест и размножается. Человек - рождается и живет: говорит, думает, делает. И все это с помощью энергии - Энергии Творца, Создателя, Бога!

ОН снабдил нас постоянными источниками своей Энергии - Солнце, Воздух, Вода, Земля. Они - всегда рядом, всегда с нами. Все так или иначе чувствуют эту энергетическую поддержку - "солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". И - детей на речку, к морю, и сами - полежать на солнышке и посидеть на воздухе. Восстановиться.

Энергия, поступающая к нам для жизни, через наши поступки, слова и мысли "возвращается" в окружающее пространство, в "общий котел". Такой "круговорот" Энергии в природе. И каждый человек своей энергией влияет как на себя самого, так и на состояние всей системы. Может сохранять, укреплять. А может наоборот: вносить разлад, разрушать свою и общую энергетику.

Возможность свободно выбирать между добром и злом, жить по своему желанию, не означает, что вся наша жизнь - хаос, анархия и бесконтрольный беспредел.

Над всем и всеми Создатель поставил свой ЗАКОН.

Жизнь во всех ее проявлениях подчинена этому Закону. Он охраняет наше общее пространство. Он охраняет все, что способствует нашему существованию, все, что направлено на укрепление и развитие всей цивилизации и каждого человека. Иначе говоря, охраняет все доброе, прогрессивное, положительное.

И поддерживает энергетически. И наоборот, все разрушающее, "злое" возвращает обратно, в том числе и "автору". Чтобы понял, что нельзя "пилить сук, на котором сидишь", "плевать в колодец", не думая о последствиях своей жизнедеятельности. И землетрясение с человеческими жертвами - это тоже возвращенный Законом наш общий негатив, в котором, вполне возможно, есть и моя "капля".

Действие Закона можно выразить известной пословицей - "что посеешь, то и пожнешь".

Время действия Закона решается строго индивидуально, с учетом возможностей и стараний каждого человека, с учетом плана его жизни.

Отсюда и выходит, что проблемы, возникающие в нашей жизни (пожар, болезнь, ДТП, кирпич на голову, внезапные производственные осложнения…), - это есть наш собственный негатив, который Закон вернул нам в той или иной форме. Т. е. на физическом, понятном уровне нам дают понять, что нарушено ПРАВИЛО - условие нормальной жизни - чтобы жить, нужно жить в добре.

Вот и получается, что на вопрос: "Кто виноват?" во всех случаях можно ответить одним простым действием - подойти к ближайшему зеркалу. Там и будет виновник всех моих проблем.

Закон Кармы (Закон Космической Справедливости или Причинно-следственной связи)

Теперь "Что делать?", когда нормальный ход жизни нарушился.

Остановиться-оглянуться.

"Отмотать" назад время и найти, где, когда, каким образом я внесла в мир зло-негатив: обидела, позавидовала, осудила, обиделась, обманула, загордилась, разозлилась. Где попала под Закон. (Или же где, когда и как я "подставила под Закон" другого человека. К примеру, мне легче стало справляться со своей дурацкой манерой опаздывать, когда поняла, что своим опозданием я вынуждаю ожидающего меня человека нервничать, сердиться, обижаться и т. д. т. е. выдавать "в общий котел" негатив и нарушать Правило человеческого общежития. А то, что он сам не помнит про Закон, ничего для меня не меняет. )

Найти причину - первый шаг к устранению последствий.

А вот осознать и принять ее как свою ошибку! Вот это уже душевный труд. Понять и принять, что сделанное (сказанное, подуманное) - это плохо, этого нельзя никак и никогда больше, потому, что от этого буду страдать я, люди, мир. Осознать это и извиниться перед тем, кого обидела. И перед Отцом. Извиниться искреннее, от души. Степень нашей искренности Отец видит всегда.

Один из многих, пример из жизни.

В поисках причины возникших серьезных проблем, нашла момент нарушения, где преступила Закон. Встала на колени, обращаясь к Отцу с извинением-раскаянием: "Прости, что опять огорчила…" А устоять не получается: словно кто-то сталкивает с колен. После третьей попытки решила больше не повторять. Но ничего не поняла. Почему? Ведь причину нашла правильно. Позже пришла информация: причину-то нашла - "мозгами вычислила", а внутренне, душой не приняла. Не произошло главного, ради чего вся эта "школьная" система и создана. Не произошло изменения в душе (урок не усвоила, ответила по шпаргалке). А Закон на то и поставлен, чтобы помочь научиться стать Человеком.

Стало быть, остановить действие Закона можно только своим пониманием и искренним раскаянием.

И архиважно, поняв свою ошибку, усвоить этот урок на всю дальнейшую жизнь. И стараться уже ее не повторять. А полученное знание взять себе в помощь на будущее.

В этом и смысл учебы - наш опыт и внутренние изменения - духовный рост.

Потому, что иначе - это будет не школа, а детский сад: "Папа, я больше так не буду". А через минуту забыла напрочь про свою "шкоду" и живу себе дальше, как ни в чем не бывало: меня ж в следующий раз опять простят.

Можно, конечно, жить, не зная никакого такого закона, в постоянном недоумении и огорчении - за что? почему это со мной случилось? откуда такая несправедливость? какая нелепая случайность и т. д.

Но незнание Закона, как известно, от ответственности не освобождает. Вариант слепого котенка, который тычется, ушибаясь, по углам - не мой вариант. По мне, лучше жить осознанно, в понимании, откуда берутся мои неприятности. И как их устранять. А еще лучше избежать.

Я знаю, что в моем мировоззрении нет никакой новизны.

Людям эти понятия даны были изначально. Это - как ориентиры для тех, кто пошел в лес на прогулку, за дровами или с другой целью, и не хочет потом тупо блукать, в поисках дороги к дому, а пользуется как компасом, известными знаниями, что, к примеру, мох растет на деревьях с северной стороны, а скворцы начинают петь в 4 часа утра и т. д.

И вопрос только в том, насколько человек хочет о них, об ориентирах, вспомнить и руководствоваться ими в жизни.

Ольга Гусева

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