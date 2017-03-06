Девственные леса Коми: Печоро-Илычский заповедник и парк «Югыд Ва»

Девственные леса Коми – это самый большой нетронутый природный массив в Европе, расположившийся на северо-востоке Республики Коми. На сегодняшний день республика является единственным уголком Европы, где дикая природа сохранила свой первозданный вид, благодаря удачному географическому положению, удаленности от крупных промышленных районов и труднодоступности заповедных зон: в некоторые из них можно добраться только с помощью лыж, лошади или лодки. На территории Коми плохо развиты транспортные пути. Да и осваивать земли в сельскохозяйственных целях местные жители не спешат. Тем не менее, леса Коми нуждаются в защите. В 1995 году девственные леса Коми стали первым российском объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Девственные леса занимают 15 % территории Республики Коми и относятся к экорегиону уральской тайги. Они состоят из двух крупных охраняемых природных территорий: Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд Ва».

Печоро-Илычский заповедник – один из самых старых природных парков России, он был создан 1930 году. Находится на западных склонах Северного Урала и занимает площадь 721,3 тыс. га. Носит статус биосферного резервата.

Кордон Шежым на территории Печоро-Илычского заповедника:

Среднее течение реки Илыч:

В верховьях реки Уньи:

Жемчужина Печоро-Илычского заповедника – каменные столбы выветривания на плато Маньпупунер, о которых мы ранее уже писали. Много лет разнообразные горные породы под воздействием перепадов температур и влаги разрушались с разной скоростью. В результате этих разрушений образовались живописные останцы, своим видом напоминающие скульптуры с острова Пасхи:

Ручей в горнолесном поясе, гора Маньпупунёр:



Уральские горы не только символически разделяют Европу и Азию. Это водораздел двух речных систем – Печоры и Оби. Именно на территории заповедника берет свой исток река Печора.

Вид на исток Печоры с горы Маньпупунер:

Чистая, не оскверненная промышленностью Печора – настоящий рай для рыбы. Здесь обитают окунь, щука, налим, сига, нельма, ряпушка, чира, пелядь, омуля, а также беззубая, но хищная рыба жерех. Но царицей вод Печоры, конечно, остается семга. Вот только охотиться на нее запрещено.

Река Печора во всей красе:

Печоро-Илычский заповедник уникален еще тем, что на его территории уже более 70 лет проводятся опыты по одомашниванию лосей. Эти крупные, неприхотливые, выносливые животные, адаптированные к жизни в тайге, в первую очередь привлекли к себе внимание как возможное транспортное средство. После того, как появились снегоходы, это направление работы утратило свою актуальность, однако оказалось, что лосиное молоко обладает рядом целебных качеств. Исследования по одомашниванию лося и его практическому использованию – одна из основных задач Печоро-Илычского заповедника.

Национальный парк Югыд Ва площадью 1891,7 тыс. га был основан в 1994 году. Он носит статус одного из самых крупных парков России, а также является самой большой охраняемой зоной в Европе. Визитные карточки национального парка – живописные горы Колокольня и Сабля, а также быстрые горные реки Щугор и Кожим, которые пользуются большой популярностью среди водных туристов.

Река Щугор:

С языка Коми Югыд Ва переводится как «светлая вода». Территория национального парка охватывает западные склоны Северного и Приполярного Урала. Он растянулся по меридиану почти на 300 км и занимает предгорья, горы и низменности, которые сформировались около 200 млн лет назад. Большая часть парка – леса (здесь их называют “парма”): пихта, кедр, ель, лиственница и сосна сибирские. В парке растет много берез, которые осенью, покрываясь желтыми листьями, вносят разнообразие в зеленый еловый лес.

Осиновый “баобаб”:

На территории Югыд Ва находится самая высокая точка Урала – гора Народная, высотой 1896 м:

Еще одной визитной карточкой парка является гора Манарага, увенчанная шестью пиками. В горных районах есть 38 ледников, самый известный из них – ледник Гофмана, расположенный на хребте Сабля. Территория Югыд Ва богата на озера – их здесь более 800. Самые красивые горные озера – Окуневое, Балбанты, Торговое. Наиболее крупные реки – Щугор, Косью, Подчерем и Большая Сыня. В их водах нерестятся такие породы рыб: хариус, семга, чир, кумжа, палия, пелядь, таймень и сиг.

Девственные леса Коми имеют огромное значение для стабилизации состояния природной среды: они имеют важное противоэрозийное и климаторегулирующее значение, служат приютом для многих птиц и животных. Армия местной флоры состоит из 600 видов растений, некоторые из которых являются особо редкими, занесенными в Красную книгу России, например, это родиола розовая, пион уклоняющийся, минуарция Гельма, вудсия альпийская, шиверекия Кузнецова, башмачок настоящий и башмачок пятнистый. Некоторые виды признаны эндемиками и реликтами.

Венерин башмачок настоящий:

Сон-трава (прострел раскрытый), занесенная в Красную книгу:

В местных лесах и болотах обитает типичная северотаежная фауна, которая сочетает в себе сибирские и европейские виды. На территории парка водится около 40 видов млекопитающих: кабан, рысь, бурый медведь, волк, северный олень, лисица, соболь, росомаха, горностай, ондатра, речная выдра и др. Только здесь можно встретить полевку Миддендорфа, северную пищуху и гибрид соболя с куницей – кидас (кидус). Что касается птиц, то их здесь около 200 видов, самые редкие из них – орлан-белохвост, сапсан, кречет, скопа и беркут. Также здесь много рябчиков, тетеревов, глухарей, обитают некоторые виды крупных сов, встречается белая куропатка.

Орлан-белохвост:

Желна – самый крупный из дятлов. В июне подросшие птенцы с трудом помещаются в дупле:

С целью сохранности целостности природных комплексов на территории девственных лесов Коми не разрешается никакая промышленная деятельность, а также любая другая деятельность, которая может нарушить естественный режим или снизить экологическую ценность заповедной зоны.

А основная ценность лесов Урала – в первозданности большинства его ландшафтов, озер и рек, растительного и животного мира. И в его единстве – как могущественной горно-лесной страны, от состояния которой зависит здоровье даже самых отдаленных уголков планеты.



