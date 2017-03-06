Даты: 5 марта – день смерти Сталина

Сегодня в календаре одна из памятных дат России – день смерти Сталина. Как в воду глядел Иосиф Виссарионович, когда сказал в 1943 году: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!» Исполнение первой части этого «пророчества» мы наблюдали с самого момента смерти Сталина, когда один из троцкистов Никита Хрущёв начал «развенчание культа личности».



С момента прихода в 1985 году к власти Горбачёва (чему сильно поспособствовали США, и причины чего стали совершенно понятны в последующие 15 лет), когда началась так называемая «гласность» (по факту «гнусность», когда был взят курс на валяние в грязи всего советского), на имя Сталина накатил настоящий «девятый вал». В чем только не обвиняли этого человека, какие только преступления не повесили лично на него. В общественную норму было возведено в конце концов, что «о Сталине – либо плохо, либо ничего».

Правда, внимательные люди могли заметить, что весь этот поток чернухи активно озвучивался почему-то исключительно людьми, получавшими свою зарплату в США (некоторые также получали зарплату через европейские каналы, но источник в целом везде один и тот же). Это и Солженицын, и Коротич, и Шендерович, и Сванидзе, и Сахаров, и другие подобные личности. Сегодня для изучающих историю людей также не секрет, что и Хрущев, и Горбачев, и Яковлев, многие другие политические деятели, причастные к очернению имени Сталина, являлись агентами мирового глобального управления или американского надгосударственного управления, целью которых была просто ликвидация России и русского мира в целом, и Сталин был на самом деле «виновен» лишь в том, что когда после 1917 года эти силы уже праздновали исполнение своей давней мечты, он сумел буквально из руин воссоздать Россию и Русский мир как великую мировую державу. Именно этого ему и не могут простить эти силы и работающие на их цели люди, имена некоторых из которых перечислены выше.

В наши дни мы наблюдаем начало исполнения второй части «пророчества». Несмотря на титанические усилия, в народе не удалось добиться в целом отторжения памяти об этом человеке. Да, некоторые поверили этому потоку лжи. Это было неизбежно. Но большинство как относилось к Сталину положительно, так и относится до сих пор. А после переосмысления произошедшего в период после смерти Сталина, особенно в 1985-2000 годах, когда и Россия была уже практически ликвидирована, а также после перемен в период 2000-2017 года (когда во главе страны встал Путин, которого ещё при жизни пытаются смешать с грязью всё те же силы и во многом всё те же личности), ко многим стало приходить отрезвление и понимание истинных событий истории, их значения и правды как о них самих, об их настоящей роли в истории нашей страны, так и о тех, кто пытается смешать с грязью их имена.

В самом деле, нетрудно представить, что если на Путина ещё при жизни пытаются вылить столько грязи в подконтрольных мировому капиталу средствах массовой информации, то что на него выльют тогда, когда его уже не будет. Думающий человек легко может провести аналогию. Наши современники знают, что вся «вина» Путина сегодня в том, что он вдохнул жизнь в уже убитую и расчлененную (по факту) Россию в 2000-м году, и многое сделал для её возрождения. И умным людям нетрудно провести аналогию с периодом нашей истории в период с 1924 по 1953 годы прошлого века. Параллели настолько очевидные, что их невозможно не заметить. Их можно лишь игнорировать с категоричностью ослеплённого фанатика, который, сжигая на костре «ведьм» искренне уверен, что творит богоугодное дело. С такими людьми дискутировать бесполезно, их совесть задушена, а разум ослеплён.

Но на весь этот поток лжи и грязи, в котором измазано имя Сталина, есть два простых доказательства, полностью перечеркивающих и рассеивающих все труды злопыхателей.

Первое доказательство приведено в статье «Нельзя заставить народ петь», а второе я приведу сейчас. Это доказательство – фотографии с похорон Сталина. Как говорится, «вместо тысячи слов…» Просто задайте себе вопрос – придёт ли народ в таком количестве прощаться с человеком, который с этим народом «боролся», который «замучил» и «ликвидировал» миллионы своих соотечественников? Нет, с такими прощаются только их подельники и небольшая группа выше указанных фанатиков. Но их никогда не бывает так много.

При том, что население Москвы тогда составляло порядка 5 миллионов человек, а приезжих из области на электричках заворачивали домой, в Дом союзов пытались попасть порядка 2 миллионов человек. Бесполезно пытаться такое количество народа собрать «насильно», сгоняя на похороны. Как нельзя заставить народ петь, точно также нельзя заставить народ и поклоняться своему врагу и уничтожителю. Заставить бояться можно. Заставить поклоняться – нельзя. Особенно нельзя заставить поклоняться русский народ, который не опускал головы даже в концентрационных лагерях фашистской Германии, даже когда его тысячами уничтожали в газовых камерах или сжигали заживо целыми населенными пунктами, как в Хатыни.

Безусловно, для будущей антисталинской пропаганды было нужно, чтобы были прецеденты, о которых можно говорить, поэтому кого-то и пригнали насильно «отдать последние почести великому вождю». И будьте уверены, у этих людей (а также у их детей, которых непременно взяли на заметку для последующей разработки) обязательно брали показания, что их пригнали на похороны насильно. Но не эти люди запечатлены на фотографии. Повторяю, столько людей пригнать невозможно. Со Сталиным прощалась вся страна. И те, кто не смог прийти в нескончаемом людском потоке на главную площадь страны, прощались с ним от Бреста и Львова до Владивостока, от Мурманска, Архангельска и Таймыра до Еревана и Баку. Каждый на своём месте, в своём доме, у своей радиоточки, которая в те времена заменяла людям сегодняшний интернет и телевизор.

Просто посмотрите на это фото – и задайте себе вслед за известным персонажем из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя» аналогичный вопрос: «Да какой он тиран? Ты на эту толпу посмотри!» – и всё будет понятно, где правда, а где ложь.

Многие хотели бы ликвидировать эти фотографии, но их уже невозможно изъять из истории.

И как нельзя заставить народ петь, так нельзя заставить народ и любить. Особенно – русский народ. А такое количество людей, пришедших на похороны, возможно только тогда, когда народ любит, и когда он понимает всю величину трагедии, которой является уход такого человека.

Подтверждением этому так же служит прошедшая на Красной Площади уже в 14 раз традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". Акция как обычно носит внеполитический характер -простые граждане, которые считают это нужным, скидываются на красные гвоздики которые возлагают на могилу Сталина у Красной Стены в день его рождения и день смерти.

В этот раз было собрано — 156 712 рублей.

Возложено — 6000 красных гвоздик.

Источник: nnm.me