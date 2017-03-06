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„Цивилизованный” Запад и „ордынство” Востока

21:19. 6 марта 2017 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

В своих мемуарах 1956 года («Московская битва») гитлеровский генерал Гюнтер Блюментрит пишет, нисколько не сомневаясь в своих определениях:

«Нам уже было известно о приказе маршала Тимошенко, где перечислялись слабые стороны немецких войск. … немецкий солдат слабее русского… когда приходится вести бой ночью, в лесу или на болотистой местности…. В приказе Тимошенко содержалось зерно правды. Цивилизованный европеец во многих отношениях уступает более крепкому человеку Востока, закаленному близким общением с природой».

То есть герр Гюнтер Блюментрит в 1956 году, уже после позора, плена, поражения, Нюрнбергского вердикта, посмотрев на фотографии из гитлеровских концлагерей, имея полные данные о ВАРВАРСТВЕ германских войск на оккупированных территориях – продолжает именовать своих соратников «цивилизованными европейцами».

Русских он варварами не рискнул назвать открыто – но характеристика «человек Востока, закаленный близким общением с природой» звучит как эвфемизм обезьяны. Так политкорректно, чтобы не обидеть, называют дикарей из центральной Африки или джунглей Лаоса…

Вряд ли в 1956 году Блюментрит мог иметь в виду моральное превосходство гитлеровцев над «дикарями» – «людьми Востока, закаленными близким общением с природой».
Он на это и не претендует. Его «цивилизованный человек» ничуть не добрее дикаря.

Тогда, может быть, генерал имеет в виду техническое превосходство европейцев над «дикарями»?

Тоже нет. «Цивилизованные европецы» не настаивают на своём техническом превосходстве. Рядом со своим пассажем про них тот же Блюментрит обстоятельно и без лишних эмоций пишет о превосходстве русской техники в 1941 году[1].

Так в чём же тогда цивилизованность «цивилизованного европейца» – если она не носит ни морального, ни научно-технического превосходства?

Совершенно очевидно, и более чем актуально для наших дней, что потомки гуннов, вандалов и прочих варварских корольков видят цивилизацию просто… в самих себе!

Нам, прямым наследникам Первого и Второго Римов это трудно понять. Для нас цивилизация – это «а,b,с…z», то есть набор объективно существующих предметов.

Можно спорить о том, идёт ли речь о моральных превосходствах цивилизованного человека над дикарём? О чисто-технических, или об их смеси? Но бесспорно (для нас) – что набор объективен.

То есть нельзя, например, сказать, что вон там электричества нет, а всё равно цивилизация, а вот тут оно есть, но цивилизации нет. Если есть танки – то это армия цивилизованного народа, даже если он враг, а если одна кавалерия – то это армия отсталого народа, хоть бы он даже и был другом.

Но в европейцах сказывается их многовековое пребывание в варварском состоянии на руинах Западно-римской империи, прерывание традиции, которая нам через Византию досталась непрерывной. Европейцы, а через них и американцы сегодня – считают цивилизацию просто… самими собой!

Это проявление присущей варварам (германским племенам) гордыни, эгоцентризма, нарциссического самолюбования, неспособности к самокритике (которая у русских, наоборот, чрезмерна). Цивилизация – говорили и говорят западники – это мы. Чтобы мы ни делали – это и является цивилизацией.

Если мы, например, вырезаем целые народы, строим «лагеря смерти» на миллионы голов, из человеческой кожи шьём чемоданы и абажуры – то это цивилизация. А те, кто так не делают – «варвары», потому что они ведь на нас не похожи…

Если мы, подобно безмозглым похотливым скотам, устроили у себя содомскую оргию – то это и есть цивилизация. А кто не увлекается содомией – «варвар», дикарь, мракобес. Он же отказывается делать то, что делаем мы! А цивилизация – это мы!

То есть Запад претендует видеть в цивилизации не строительство по проекту некоего возвышенного «града на холме», с заранее известными деталями, которые включены в проект.

Запад претендует видеть в цивилизации – ЛЮБОЕ своё отражение в зеркале. Каким бы оно ни было, хоть бы и опухшим, и перекошенным, и трупно-синим – только ему слава. А всему, что на него не похоже – позор и ярлык «дикости, ордынства»…

Такое существенное расхождение не даёт нам с Западом друг друга понимать. Мы – в порыве очередного самоунижения, которым мы больны давно и тяжко – идём к Западу в ученики. Мы смиренно просим его дать список предметов цивилизованного образа жизни.

Запад очень любит упиваться отданной ему пальмой первенства. Это очень напыщенный и самолюбивый тупик истории. Он, как павлин раскрывает свой хвост и начинает курлыкать о своём невероятном совершенстве…

Но раз за разом «ученики из России» убеждаются, что никакого «списка предметов цивилизации» у Запада нет!

То есть нельзя получить список вещей, заведя которые у себя – ты сравняешься в цивилизационном развитии с Западом! Потому что он же один такой, неповторимый, и дело тут совсем не в предметах (типа электричества, машин, ракет, АЭС, авиации, книжных тиражей и т.п.).

Дело в том, что Запад просто очень сильно любит и чтит самого себя. И не готов любить и уважать – кроме самого себя.

Поэтому что бы вы не сделали – вы для высокомерного западника всегда останетесь человеком второго сорта, «закаленным близким общением с природой».

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Мы думали, что цивилизованность – это поступки и образ жизни. Они же на уровне подсознания впитали в себя с молоком матери, что «цивилизованность» – это происхождение. Что бы они не делали – на момент действия они будут называть «цивилизацией»…

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Художественный кинофильм «Лунный свет» Барри Дженкинса недавно получил главный «Оскар» американской киноакадемии. Режиссёр разбирает такие темы, как: негры, наркота, содомия-мужеложество, травля и отчуждение. Фильм работает против всего, что так дорого Дональду Трампу – оттого, наверное, и был так увенчан лаврами…

Перед нами СОВРЕМЕННАЯ Америка. Она уже не белая нисколько: полностью чернокожий квартал, где издеваются над персонажем Широном на протяжении многих лет. Его мама курит крэк (кристаллический кокаин), его папы давно нет, его окружение вызывает тоску, его будущее выглядит безнадёжным.

В современных США такой фильм просто обязан получить кучу премий, ибо Голливуд кишит либералами, а этот мир – их идеал. Для них раздача статуэток «Лунному свету» – это не просто стандартная политика Академии; это – оружие сопротивления. Словом, «Лунный свет» – киношная версия Кончиты Вурст.

И возникает вопрос – если Америка теперь такая – может ли она зваться цивилизованной? И наоборот – если это цивилизация – то был ли дикостью прямо противоположный этому период американской истории? Ведь из двух взаимоисключающих противоположностей что-то должно считаться дикостью!

Нет. Неграмотный содомит-наркоман из чернокожего квартала, без будущего и без тени здравой мысли, в угаре притонов – это цивилизация, потому что он американец. И точка…

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Так, например, классический русский западник, постоялец «Эха Москвы» Антон Носик пишет[2] – на русском языке и на сайте одной из ведущих радиостанций РФ (не Франции же!):

«Февральская революция 1917 года — явление того же порядка, что и реформы Сперанского, правление Александра II, Манифест 17 октября, хрущевская оттепель и горбачёвско-ельцинская перестройка. То есть это была одна из полудюжины неудавшихся попыток свернуть Россию с ордынской государственной модели на европейский путь, превратить верховную власть в стране из подобия ханской ставки в конституционную монархию или даже парламентскую республику».

Далее Носик ругается:

«Внешние причины, в каждом случае помешавшие такому повороту осуществиться, были различны: Александр I сам испугался реформ, Александра II убили народовольцы, политическим преобразованиям 1905 года очень кстати помешала война».

Не очень понятно, какую войну он имеет в виду, то ли русско-японскую, которая закончилась ДО политических преобразований и помешать могла им разве что своей загробной тенью? То ли мировую войну – которую не Россия объявляла и развязывала?

Такие мелочи Носика не волнуют. Они волнуют нас – потому что мы желаем УЗРЕТЬ НАБОР, за обладание которым нас будут уважать.

Мы хотим знать: в чем суть?!

Что такого нужно завести у себя, чтобы Запад тебя признал за ровню?

В спорте, например, чтобы стать ровней чемпиону – нужно прыгнуть, как чемпион, пробежать со скоростью чемпиона или выстрелить с меткостью чемпиона. Тогда скажут – ты повторил его рекорд! Или даже превзошёл… На этом строятся все олимпиады и спартакиады – есть объективный критерий (быстрее, выше, сильнее) – которым измеряется успех или провал.

Например, скажут: "уровень жизни". О'кей, не вдаваясь в философию, пусть он альфа и омега успеха нации! Но ведь тогда либералы должны бороться за рост уровня жизни сограждан – а они четверть века борются за «непопулярные решения» по снижению этого уровня! Вы же до сих пор не достигли уровня 80-х годов, ребята, так признайте, что КПСС 1985 года была ближе к идеалам высокого уровня жизни, чем ваша «демократия»!

И так – за что не возьмись…

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И переходит Носик к заветному «списку»:

«…за те 200 лет, в которые Европа и Америка строили механизмы конституционной демократии, отлаживали сдержки и противовесы, учились обеспечивать независимость судов и сменяемость власти, Россия упорно экспериментировала с разными формами ордынского абсолютизма».

Рано радуемся: в списке нет ни одного пункта, который был бы ОБЪЕКТИВНО ПРОВЕРЯЕМ.

Вот, например, лозунг президента-вруна Гувера, насвистевшего американцам перед Великой Депрессией: «автомобиль в каждом доме, курица на каждом столе». Это же проверяемо. Понимаете мою мысль? Курица в кастрюле – она или есть, или её нет.

И если бы целью реформ было бы появление курицы в каждой советской кастрюле (которая и так там была уже) – я бы понял смысл реформ, и понял бы, как их проверить. Забегаешь в дом и требуешь: ну-ка, предъяви курицу! Ага, есть, значит ты уже в Европе! Что? Нету?! Так ты, батенька, варвар, живёшь ещё в диком мире, где куриц в кастрюли не обеспечили…

То же самое с автомобилем. И с любым предметом объективной реальности. А что такое, скажите на милость:

- Стройка механизмов конституционной демократии?
- Или отладка сдержек и противовесов?
- Независимость судов? Сменяемость власти?

Как их проверить? Ну, вот ушёл Путин, оставил вместо себя Медведева – вам же не понравилось. Типа, не по настоящему смена власти…

А как по настоящему? А так, как Госдеп США одобрит. Так и по-настоящему. Без одобрения Госдепа хоть каждый день президентов меняй, тебе скажут – «нечестная инсценировка»…

А вы вообще, болтуны, понимаете, что такое РЕАЛЬНАЯ СМЕНА ВЛАСТИ?! Я вам расскажу. Я вам на материалах 1917 года разложу…

Предмет власти – это распределение благ. Кому дать, кому не давать, кому вдвойне, кому вполовину… Без такого распределения власть перестаёт быть властью. Она свой предмет утрачивает. Или власть распределяет ценности – или она властью не является. И поэтому получается, что реально поменять власть (без симуляции, инсценировки) – это радикально перераспределить собственность и финансовые потоки. По формуле «было ваше, стало наше!».
Раньше ты был властью, ты распределял. Теперь я власть, я распределяю. Мне твои фавориты не нужны, у меня свои имеются… Смена власти без показухи, реально – это такой кровавый кошмар, что вам и не снился, болтунам. Это значит, что те, кто имели – перестанут иметь, а те, кто не имели – станут владеть. Вы этого хотите?

Не врите нам, что в США власть сменяема. При её реальной смене всё имущество Ротшильдов и Рокфеллеров было бы тут же конфисковано и перешло в другие руки.

Независимость судов… Где записано, что они сегодня зависимы? Нигде. По факту зависимы. Как доказать, что они стали независимыми? А может, они просто хозяина поменяли – по декларациям же они независимы всегда, при любом хозяине…

Что такое «механизм конституционной демократии»? Я это понимаю так, раз механизм – то автоматически действующий. То есть неважно, какие люди заполняют общество – механизм своё дело сделает и с хорошими и с плохими, и с честными, и с вороватыми…

Такого просто в природе не бывает. Не люди служат механизмам, а механизмы людям.

А что такое «отладка сдержек и противовесов»? Что за "популярная механика"? Это совсем уж пустословье…

Все пункты требований западников, с одной стороны, абсолютно невыполнимы, а с другой – необычайно легко выполнимы. И тут нет противоречия: то что невыполнимо, и даже невообразимо по существу – легче всего объявить выполненным декларацией.

Например, не добыли сто тонн угля, а наврали, что добыли. Это опасно, могут проверить, доказать, что вы обманули. А вот заявили, что выстроили конституционную демократию – как вас проверишь? В это верить надо, религиозно. Веришь – она есть, не веришь – нет её. Не существует весов, чтобы её взвесить, нет рулетки, чтобы в метрах исчислить…

Оценка из США – вот единственные весы и линейка для измерений в этой сфере.

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Отсутствие чётких критериев цивилизованного поведения, шулерство двойных стандартов – главное, в чём мы не согласны с нашими и не нашими западниками.

[1] «Во время сражения за Вязьму появились первые русские танки Т-34. В 1941 г. эти танки были самыми мощными из всех существовавших тогда танков. С ними могли бороться только танки и артиллерия. 37-мм и 50-лш противотанковые орудия, которые тогда состояли на вооружении нашей пехоты, были беспомощны против танков Т-34.

Эти орудия могли поражать лишь русские танки старых образцов. Таким образом, пехотные дивизии были поставлены перед серьезной проблемой, В результате появления у русских этого нового танка пехотинцы оказались совершенно беззащитными. Требовалось крайней мере 75-мм орудие, но его еще только предстояло создать.

В районе Вереи танки Т-34 как ни в чем не бывало прошли через боевые порядки 7-й пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия. Понятно, какое влияние оказал этот факт на моральное состояние пехотинцев. Началась так называемая "танкобоязнь".

[2] Статья «Февральская революция и другие попытки выбраться из Орды».



А. Леонидов
***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

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