200 тысяч советских евреев литовцы убили в годы Второй Мировой войны в угоду нацистам!

Прежде всего историческая справка, иначе новейшие события читателю будут непонятны:

"10 октября 1939 года был заключен советско-литовский договор о взаимопомощи. По соглашению, занятый в сентябре 1939 года Красной Армией Вильнюсский край был передан Литве, а на её территории размещены советские войска численность 20 тыс. человек. 14 июня 1940 года, обвинив правительство Литвы в нарушении договора, Советский Союз потребовал создания нового правительства. 15 июня в страну был введен дополнительный контингент войск Красной Армии. Народный Сейм, выборы в который состоялись 14 и 15 июля 1940 года, провозгласил установление в Литве советской власти и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять республику в состав Советского Союза. 21 июля 1940 года была провозглашена Литовская Советская Социалистическая Республика, а 3 августа 1940 года в соответствии с решением Верховного Совета СССР Литва стала частью Советского Союза. В сентябре-октябре 1940 была проведена земельная реформа, по которой землю получили около 75 тыс. безземельных и малоземельных крестьян.

В первую неделю войны (июнь 1941 года) Литва была оккупирована фашистской Германий — её земли вошли в так называемый «Восточный край». Часть литовского населения поддержала "Фронт литовских активистов", который был сформирован в ноябре 1940 года в Берлине..." Источник.

Теперь события дня нынешнего: МОСКВА, 4 марта 2017 — РИА Новости.

Журналистка Рута Ванагайте написала книгу "Наши" об участии литовцев в массовых убийствах евреев в годы Второй Мировой войны. Её книгу объявили в Литве "российским проектом и угрозой национальной безопасности", а саму писательницу в интернете угрожали убить, — пишет TUT.BY.

Ванагайте рассказала, что решила написать о зверствах соотечественников в ходе Второй мировой войны после того, как услышала лекцию литовского историка, которая её потрясла. Принято считать, что Литва не участвовала в холокосте евреев, однако на лекции прозвучала другая версия: пирамида убийств евреев начиналась с литовского правительства, причём в ней участвовала вся гражданская администрация и полиция.

"Я стала общаться со многими историками и увидела, что они пишут и говорят правду, но очень сухо, в академическом стиле. Мне захотелось написать правду в популярной манере, шокирующую правду, чтобы ее прочитали", — рассказала журналистка.

Ванагайте узнала, что участники холокоста были и среди её родных. Муж её тети работал шефом полиции, а дед составлял списки евреев и советских активистов, которых потом уничтожали. Писательница выразила надежду, что её родственник не знал, зачем составлялись эти списки.

"До этого он для меня был героем, а потом перестал им быть. После того как он составил эти списки, в качестве вознаграждения он получил двух советских военнопленных, которые должны были работать у него на участке", — вспоминает Ванагайте.

По её словам, в полицейские батальоны люди шли добровольцами — можно было отказаться участвовать в убийствах. Последствий у такого отказа фактически не было: в худшем случае можно было провести вечер в карцере или не получить от немцев "денег и того, что можно было награбить". Журналистка убеждена, что страна должна знать:

если дома есть антикварные вещи, возможно, они принадлежат жертвам холокоста. Она рассказывает, что приспешники нацистов никого не щадили. Детей хоронили заживо или били головой о дерево.

"Люди говорят, что в некоторых местах деревья выкрученные, потому что столько детских черепов о них ударили", — сказала Ванагайте. По словам журналистки, ей неизвестно ни об одном случае раскаяния. Участники преступлений оправдывали себя тем, что "если не я буду стрелять, то другой будет".

Издание книги Ванагайте вызвало в Литве бурную реакцию. Писательница рассказала, что общество разделилось. Многие родственники и друзья Ванагайте говорили, что она "работает на евреев" и Кремль. Журналистка добавила, что после публикации книги она потеряла половину близких друзей.

"Они говорили мне: "Смотри нам в глаза и скажи, сколько тебе евреи заплатили". А мне издательство заплатило 1500 евро за полгода работы. Это весь гонорар, заработанный на холокосте", — сообщила писательница. По ее словам, на одной книжной ярмарке ей три дня пришлось провести вместе с телохранителем. Организаторы мероприятия встревожились, начитавшись в интернете угроз убить Ванагайте.

"Вершиной было, когда Департамент государственной безопасности сделал заявление, что моя книга — угроза национальной безопасности", — рассказывает журналистка.

Она уверена, что на уроках истории необходимо рассказывать, что некоторые литовцы сотрудничали с нацистами. Кроме того, по мнению Ванагайте, нужно официально признать, что Литва на государственном, гражданском и военном уровне участвовала в холокосте.

"Нужно разрушить памятники убийцам. В четырех-пяти местах в Литве стоят памятники людям, которые стреляли и руководили этим, в том числе и в Белоруссии. Они после войны стали воевать за литовскую независимость. Но никто не спрашивает, что они делали до этого", — считает писательница.

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Часть 2.

"Детей хоронили заживо или били головой о дерево"

Из этого интервью мы узнали шокирующие подробности убийств 200 тысяч евреев в Литве (10% населения на тот момент), почему многие литовцы до сих пор не могут примириться с неприятной правдой и зачем нужно сегодня «будить народ» ужасами 75-летней давности.

— Мой издатель не хотел печатать эту книгу. Он говорил, что сейчас не время, это будет на руку Путину и его пропаганде, которая говорит, что все прибалты — фашисты. Я спросила: а когда геополитическая ситуация изменится? А мы сидим и молчим. Если бы Путина не было, его надо было бы выдумать, это очень удобно. Я сказала, что мне всё равно, я напишу эту книгу! Издатель согласился с условием, что я никому не скажу заранее, чтобы на него не давили. Они думали, что никто не будет читать, но первый тираж — 2000 экземпляров — раскупили за 48 часов.

— Вы говорили, что ваши родственники служили в администрации при немцах…

— Муж моей тёти был шефом полиции в одном городе, мой собственный дедушка составлял списки евреев, советских активистов, которые потом были убиты. Он потом был сослан и умер в ссылке. У меня одна надежда, что он не знал, из-за чего эти списки составлялись.

— Отношение к дедушке изменилось?

— Я его не знала. Но до этого он для меня был героем, а потом перестал им быть. После того как он составил эти списки, он в вознаграждение получил двух советских военнопленных работать у него на участке.

— Вы много ездили по местам расстрелов, опрашивали свидетелей Холокоста. Расскажите об этих поездках.

— Со мной подписался на эту авантюру известный [израильский] охотник на нацистов Эфраим Зурофф. Он сказал: «Я враг Литвы, наследник убитых, ты наследница людей, которые убивали. Давайте сядем в машину, не будем бить друг друга, поищем правду на местах». Мы с ним объехали где-то 40 мест: 30 с чем-то — в Литве, 7−8 — в Беларуси.

Мы решили поехать и в Беларусь, потому что один батальон литовский так хорошо работал, что немцы отослали их к вам. И в 15 белорусских местах они убивали евреев. Им тоже сказали, что они едут убивать советских активистов, ну что, у активистов оказались длинные бороды и глаза потемнее. И они убивали.

— Свидетели тех событий хотели с вами говорить?

— Никто не отказался. И они всё помнят. Есть такой интересный психологический феномен — называется импринтинг. Если кто-то в раннем детстве или юности испытал очень серьезное потрясение, оно остается на всю жизнь в памяти, в малейших деталях. Живых преступников, наверное, уже не осталось, им, может быть, под сто лет. Но свидетелям тогда было по 7−10−12 лет. Сейчас им 80−85, и они все прекрасно помнят.

Только один человек согласился назвать своё имя, остальные боялись. Они говорили: «Придут и убьют». Я спрашиваю: «Кто?». Они говорят: «Литовцы».

Все думали, что эти убийства происходили только у них в деревне, что этого не было по всей стране.

— Как происходили эти убийства?

— Это был 1941 год. Литовская власть встретила немцев с распростертыми объятиями, создала гражданскую администрацию, чтобы работала на нацистов. Сразу организовали батальоны, которые были посланы убивать. Во время оккупации в литовской гражданской администрации работали 600 немцев и 20 тысяч литовцев. Многих евреев убивали местные полицейские.

— То есть это люди, которые работали там же до войны?

— Они работали до первой советской оккупации (до 1940 года. — Прим. TUT.BY), после прихода нацистов их взяли обратно.

— Они шли убивать своих соседей, которых знали годами?

— Да, да.

— Были отказы?

— Немного, но были. Отказаться можно было. Вообще в полицейских батальонах люди были добровольцами. Я находила свидетельства, когда и в Беларуси литовцы отказывались стрелять. Офицеры, когда видели, что у них трясутся руки, отбирали ружье и отгоняли просто охранять. Они боялись, что, если у человека сдадут нервы, он может развернуть ружье и направить в офицера.

— Были последствия за отказ?

— В Беларуси их сажали в карцер на вечер. Но больше ничего. И, конечно, они не получали денег и того, что можно было награбить. У некоторых не выдерживали нервы, они уходили оттуда в другие батальоны.

— Почему люди массово соглашались на это идти?

— Они думали, что идут служить родине. Власть сказала, что это начало возрождения национальной армии. Они получали одежду, еду, могли получать немножко денег, брать золотые кольца, зубы. Шли с бедноты, их затянули в это. Сначала они шли бороться с советскими активистами, потом охранять какие-то места, потом конвоировать. А потом вдруг они оказались у ямы и должны были стрелять.

Старосты деревень составляли списки, немцы издавали указ всех задержать. Два-три дня их держат в синагоге или сарае. Потом их уводят и расстреливают. И когда ты уже участвовал в чем-то, уже сложно перед расстрелом сказать: нет, я не буду.

— В книге вы приводите шокирующие детали этих преступлений: про золотые зубы, которые потом от убитых евреев переставляли литовцам, их вещи, которые раздавали населению. Это сознательный ход?

— А как разбудить народ? Конечно. Все думали, что это просто статистика — 200 тысяч человек. Для того чтобы люди поняли, почувствовали сердцем, им надо показать чьи-то зубы, чьи-то разбитые о дерево детские головы. В некоторых местах в детей не стреляли, они похоронены с целыми черепами.

— То есть заживо?

— Да, хоронили живыми или били головой о дерево. Люди говорят, что в некоторых местах деревья выкрученные, потому что столько детских черепов о них ударили. Если говоришь об этом, любая мать уже не будет думать, что это просто статистика.

Пусть вся страна знает, что если дома есть антикварные вещи, как у меня от бабушки, — кровать, шкаф и часы… Откуда я знаю, где она их купила? И купила ли? Моя бабушка жила в Паневежисе, там раздали еврейские вещи всем. Театр, школа, аптеки — все получили. И после этого осталось ещё 80 тысяч вещей. Велосипеды, чашки, сумки, чемоданы, полотенца — что угодно. В городе жило 20 тысяч человек. Каждый получил в среднем по четыре вещи. Да, может быть, не все брали, но представляете, какой масштаб?!

В советское время приходишь к стоматологу, он спрашивал: ваше золото или наше? Откуда мы знаем, что это за золото? Врачи мне стали говорить, что золото из зубов убитых евреев стало появляться в 70-е. Люди их очищали и стали продавать.

— Как сами участники преступлений потом объясняли свои действия?

— Они говорили, что не виноваты. Они не говорили «евреи» или «советский житель», они называли тех, кого они убивали, «обречёнными». Они чувствовали, что кто-то их обрёк на гибель, и когда люди у ямы, то «если не я буду стрелять, то другой будет».

Есть очень типичный ответ участника расстрелов в 15 местах в Беларуси. Вот люди ложились ничком, головой в землю, их стреляли, потом на них новая группа, их стреляли. И этого преступника спрашивал журналист: «Если отец с сыном легли, вы кого первого стреляете?». Он отвечал: «Мы же не звери какие-то, на глазах отца убивать сына. Отца первым, конечно, стреляли».

Притом они каждое воскресенье ходили на исповедь. У каждого батальона был свой ксендз.

— Какая позиция костёла была в те годы?

— Весь антисемитизм начался с костела. В Литве католическая церковь была очень антисемитская, ещё со Средневековья. Некоторые ксендзы в своих костёлах говорили, что убивать нехорошо, некоторые прятали евреев, а некоторые — что евреи сосут кровь и убили Христа. И они отпускали грехи [батальонам] каждое воскресенье.

— Были случаи раскаяния?

— Я ни одного такого случая не знаю. Они чувствовали, что выполняли приказы, которые были даны офицерами-литовцами, а те выполняли поручения правительства.

— Как сложилась судьба тех, кто участвовал в расстрелах?

— У самых крупных преступников было достаточно денег, они знали, когда смыться, и они смылись на Запад. Многие из них жили очень нормальной жизнью в Америке. Они не говорили о своих преступлениях, все говорили, что беженцы.

Преследовать их начали очень поздно, и не могли, потому что преступления были совершены не в Америке и жертвы были не гражданами США. 15 человек выслали уже в независимую Литву, но Литва их не судила. Они были очень старыми, у одного — больная жена, другой — сам болел.

В советские годы некоторых сажали на пять лет за то, что они конвоировали евреев. Потом выпускали. А потом, когда кто-то из их соратников выдавал, что они участвовали в расстрелах, их вылавливали по второму разу. Некоторым давали высшую меру. Таких было где-то 25 человек всего. Некоторые участники карательных батальонов не были посажены и даже были реабилитированы. Значит, им было что предложить КГБ, может, кого-то сдали.

Типичный портрет участника Холокоста — это была беднота, безграмотные люди либо 1−2 класса образования.

— Вы не считаете смягчающим обстоятельством для этих людей, что так делали многие в те годы?

— Убийство не имеет никакого смягчающего обстоятельства. Человек знал, что он делал, и делал это без всякой угрозы для собственной жизни. Это полное вранье, что у них за спиной стоял немец с пистолетом.

Муж моей тети счастливо умер в огромном доме с манговым деревом в Майами, во Флориде. Мы только знали, что он прятался в Америке под другим именем из-за каких-то историй с евреями. Он нам ещ всю жизнь присылал джинсы. Потом я поехала туда и встретилась с его женой. Она больше всего в жизни ненавидела евреев. Нацистская пропаганда настолько в них сильно засела, что в 85 лет она говорила, что всех евреев нужно убить.

— Были истории спасения евреев в Литве?

— Конечно, были, от 1,5 до 3 тысяч человек. Но в убийствах участвовали 6 тысяч человек — конвоировали или стреляли. Где-то 15−20 тысяч участвовали в убийствах в гражданском смысле, помогали.

— Историк Илья Лемпертас, комментируя вашу книгу, сказал, что Литва не сильно выделялась из других оккупированных стран, а количество тех, кто спасал евреев, было даже выше среднего…

— Наша ситуация уникальна, потому что соседи убивали соседей. В Польше были концлагеря, в Литве их не было. Такого масштаба, как у нас, не было нигде. Ведь на август 1941 года 90% евреев были ещё живы, за три месяца убили 200 тысяч человек! Только в октябре люди очухались и стали спасать евреев. Многие говорили, что хотели спасать, но боялись не немцев, а соседей. Многие люди думали, что немцы пришли навсегда, хотели им угодить.

Было желание угодить, потому что они верили, что немцы дадут им независимость. А русских они ненавидели, потому что только что ссылки были.

— Что произошло за год после издания книги?

— Реакция была очень бурная. Литва поделилась на две части. Многие мои родственники и друзья сказали, что я работаю на евреев, на Путина. Кто-то говорил, что так евреям и надо, потому что они все работали на НКВД.

Молодое поколение страшно заинтересовалось, их шокировала книга, им было интересно почитать, они не представляли, что такое могло произойти.

Официальная Литва проигнорировала книгу. На ток-шоу и депутаты, и представители правительства говорили, что этот проект «координируется извне», намекая на Путина, что продолжение будет следовать, что огромные деньги были брошены на пиар. Это смешно, потому что издательство не потратило ни цента — книга вышла настолько скандальной, ещё и все СМИ подключились.

Вершиной было, когда Департамент государственной безопасности сделал заявление, что моя книга — угроза национальной безопасности. Самое смешное, что потом посольство США связалось с ними и сказало: сбавьте газ, ребята, вы не знаете, что такое национальная безопасность, не надо таких заявлений.

— Было какое-то влияние на вашу повседневную жизнь? Потеряли ли друзей?

— Да, много. Из близких 10−12 людей — примерно половину. Они говорили мне: «Смотри нам в глаза и скажи, сколько тебе евреи заплатили». А мне издательство заплатило 1500 евро за полгода работы. Это весь гонорар, заработанный на Холокосте (грустно улыбается).

На одной книжной ярмарке начитались угроз в интернете, что меня надо убить, и наняли мне телохранителя. Три дня стоял человек рядом со мной с утра до вечера, очень приятно было.

— Что вы отвечаете тем, кто говорит, что не надо выносить сор из избы?

— Говорю, что зрелая нация не должна все время считать себя либо жертвой, либо героем. И для того чтобы это не повторилось, нужно знать, что это произошло с нормальными людьми, а не с извергами.

— Не жалеете, что потеряли близких людей?

— Конечно, жалею… Я сейчас не могу восстановить с ними контакты, потому что они открылись как люди с огромными предрассудками. Я могу говорить о чём-то, но только не об этом.

Мои дети, 22 и 28 лет, они не читали эту книгу, но они сказали, что гордятся мной. Они чувствуют, что мама какую-то миссию выполнила историческую. Молодое поколение вообще здраво отнеслось. Над сыном шутят друзья: «Давай ты плати за пиво, раз у твоей мамы столько денег от Путина» (смеется).

— После выхода книги вы отказались давать интервью российским СМИ. Почему?

— Не хотела, потому что это подогреет подозрения, что я работаю на пропаганду Путина. До этого Первый канал использовал другой мой проект в одном сюжете, очень отвратительном, так что я знала, с кем имею дело.

— Каких перемен вы хотели увидеть в литовском обществе по итогам вашей книги?

— Чтобы в школьных программах было больше одного урока и чтобы было объяснено, кто и почему это сделал. А не легенда, что некоторые изверги сотрудничали с нацистами. Литовские историки уже все написали, но в школьных программах этого нет.

Нужно разрушить памятники убийцам. В четырех-пяти местах в Литве стоят памятники людям, которые стреляли и руководили этим, в том числе и в Беларуси. Они после войны стали воевать за литовскую независимость (против советских войск. — Прим. TUT.BY). Но никто не спрашивает, что они делали до этого.

Нужно признать, что Литва на государственном, гражданском и военном уровне участвовала в Холокосте.

— Вы считаете правильным уголовно преследовать преступников, когда им уже по сто лет?

— Да. А почему не было скидки на возраст тем, кого убивали? Пусть посидит в тюрьме, поразмышляет. Но уже поздно, уже никого нет.

Но сейчас происходит другое. Есть два места расстрелов, где до сих пор лежат кости, которые государство отдало под приватизацию. В одном организуются разные праздничные мероприятия, в Каунасе. А другое, в 12 км от Вильнюса, сейчас отдаётся в продажу. Государство решило, что могила очень маленькая, потому что там всего 1159 человек лежит. Я подняла скандал из-за этого, но протестов пока нет.

Люди ещё не осознали, что это были наши. У меня сознательно такая обложка. Посмотрите. Вот два человека, скажите, кто из них еврей?

— Правый больше похож.

— Вот видите. Человек слева два раза представлял Литву на Олимпийских играх — на велогонках. Значит, он был «достаточно хорош» для нас, чтобы Литву представлять, но недостаточно хорош, чтобы жить. А человек справа руководил карательным батальоном, на его совести где-то 70 тысяч жизней. Выглядят, как два брата.

Но люди говорят: это не наш, потому что он еврей, и это не наш, потому что он убийца. А правда в том, что оба — наши.

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Теперь я расскажу, пожалуй, самое интересное, о чём многие не знают, или никогда не задумывались...

Информация к размышлению. Просто факты:

1. Евреев в Литве было 10% от числа всех жителей, и их все убили литовцы, когда Литву оккупировала нацистская Германия и гитлеровцы стали наводить свои порядки. Известно также, что в нацистском Вермахте служило около 150 тысяч евреев, притом тех евреев, которые симпатизировали коммунистам или которые прямо служили Сталину, было принято на оккупированных территориях уничтожать. Причём под корень! Литовцы так и сделали — "зачистили" почти всех евреев — 200 тысяч! Спастись тогда удалось единицам...

2. "Последняя довоенная перепись населения, состоявшаяся в 1939 году, показала, что в Советском Союзе проживало около 3 020 000 евреев. Из них на Украине – 1 532 776 евреев, а в Белоруссии – 375 092. В Российской Федерации в 1939 году проживало 956 600 евреев; из них, в Москве – 250 000 евреев и Ленинграде – 201 500. В СССР с евреев были сняты все ограничения, существовавшие в царской России, они стали равноправными гражданами советского государства. Многие евреи сделали карьеру на административной службе и в армии, в сферах образования и медицины, науки и культуры. Антисемитизм преследовался по закону. Оборотной стороной этой медали было подавление еврейской религиозной жизни и запрет на все формы еврейской национальной культуры, кроме «пролетарской» культуры на языке идиш". Источник.

3. "Германское наступление на СССР было быстрым. С 22 июня по 5 июля 1941 года немцы оккупировали Литву и большую часть Латвии, почти всю Западную Белоруссию и Минскую область, большую часть Западной Украины, включая Ровно, Львов и Тернополь. В первые дни войны на прифронтовых территориях царил хаос. Эвакуация населения не была организована должным образом, и уйти от наступающих немцев сумело не более 10-12 процентов еврейского населения западных областей. 5 июля советское правительство приняло меры по организации эвакуации; были открыты эвакопункты по пути следования беженцев. Но к этому времени более полутора миллиона евреев уже находилось под немецкой, румынской и венгерской оккупацией.

Чем восточнее располагался район, тем позже он был захвачен немцами и тем больше евреев успело выехать на восток. Эвакуация евреев из старых советских областей, особенно из индустриальных центров, проходила более успешно. Сумели эвакуироваться, уйти самостоятельно или были мобилизованы в армию три четверти евреев Киева, 85 процентов – Харькова и Днепропетровска, 90 процентов – Гомеля. Около 1 000 000 евреев эвакуировались на Восток из областей в границах СССР до сентября 1939 года. Но еще миллион остался..." Источник.

4. Согласно Библии и фактически, если задуматься и посмотреть широко раскрытыми глазами на мир, человечеством, как и миром животных (как и миром насекомых, птиц, и т.д.) правит две силы, которые сокрыты в самых глубинах природы. Одна могущественная сила имеет созидательный вектор, другая могущественная сила имеет разрушительный вектор. Эти две полярные силы есть и вне нас, и внутри нас. Их мы воспринимаем как Добро и Зло. Та сила, которая в нашем сознании олицетворяет собой Зло, делает всё наоборот той созидательной силе, которая олицетворяет собой в нашем сознании Добро. Уникальность разрушительной силы (Зла), которая властвует в мире наравне с созидательной силой (Добра), заключается в её характере. Зло всегда агрессивно! Оно стремится всегда нападать, Зло всегда ищет объект, которой должен сыграть роль жертвы. Созидательная сила (Добро) всегда нацелена на МИРОТВОРЧЕСТВО, во всех смыслах этого слова. Это и творить Мир, это и нейтрализовывать любую агрессию, проявленную разрушительной силой Зла.

Особо важная информация к размышлению:

5. Иосиф Сталин принял в 1924 году управление СССР, в котором руководящий класс (СНК, Политбюро, руководство Красной Армии) состоял сплошь из евреев, которые до этого исполняли приказы В.И.Ульянова-Ленина и Л.Д. Бронштейна-Троцкого, причём если Ленин говорил и писал о необходимости построения социализма в отдельно взятой стране — России, то Бронштейн-Троцкий намеревался экспортировать революцию из России в Европу и далее, чтобы развить её в "мировую революцию".

Сталин, имевший образование священника, знал как никто другой, какие две могучие силы властвуют в природе, поэтому он взял за основу своей политики идею Ленина о построении в России социализма. Она имела созидательный характер и обещала социальную справедливость подавляющему большинству граждан СССР! Правда, она предполагала и беспощадную борьбу с любыми "социальными паразитами", а также "врагами народа", которые занимались явным и тайным вредительством процессу созидания. Исключительно из этих соображений Иосиф Сталин взялся за строительство на развалинах Российской империи первого в мире государства рабочих и крестьян. То есть, он пошёл по пути СОЗИДАНИЯ и МИРОТВОРЧЕСТВА.

6. О "сталинских репрессиях" в СМИ сказано много лжи, и никто не хочет связать эти репрессии со следующими известными фактами.

У.Черчилль, статья "Большевизм против сионизма", 1920 год: "Революция, случившаяся в России — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа . Толпа "исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей..." Источник.

Й.Геббельс, Нюрнберг, 1936 г.: "...Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось. Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями. Недавние московские казни, то есть расстрелы евреев евреями, можно понять только c позиций жажды власти и желания уничтожить всех конкурентов. То мнение, будто евреи всегда находятся в идеальной гармонии друг с другом, — широко распространённое заблуждение. На самом деле они едины только тогда, когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство. Сегодняшняя Россия — это уже не тот случай. После того как евреи захватывают власть, а в России власть у них неограниченная, опять дают о себе знать старые еврейские соперничества, о которых было временно забыто из-за опасности, угрожавшей их народу. Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи. В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках. Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами. Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа. И мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему виной — евреи!.." Источник.

7. Феномен Сталина состоит в том, что он каким-то чудом умудрился руками евреев, которые составляли большинство во всех органах советской власти, уничтожить большинство тех самых "худших представителей еврейского народа", толпу еврейских подонков, которая, как написал Черчиль в 1920 году, "схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей..." А далее Сталин направил психическую энергию сотен тысяч евреев и миллионов людей других национальностей, которые проживали в СССР, в мирное, созидательное русло!

Впервые за всю мировую историю тысячи и тысячи евреев стали заниматься на 1/6 части суши планеты созидательным трудом! Об этом, собственно, написано в информационном блоке №2, (кстати, это еврейский источник): "Многие евреи сделали карьеру на административной службе и в армии, в сферах образования и медицины, науки и культуры. Антисемитизм преследовался по закону. Оборотной стороной этой медали было подавление еврейской религиозной жизни и запрет на все формы еврейской национальной культуры, кроме «пролетарской» культуры на языке идиш". И это тоже было правильно, потому что Сталин, будучи по образованию священником, прекрасно знал, что так называемая "еврейская религиозная жизнь" подчинена не служению созидательной силе, управляющей миром, а служению могущественной разрушительной силе. Если бы это было не так, то Христос-Спаситель и не сказал бы Иудеям: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8:44).

8. Верующих людей часто пугали (и до сих пор пугают!) приходом так называемого Антихриста. Однако, мало кто смог осознать и понять, что в ХХ веке роль Антихриста блестяще сыграл фюрер "Третьего Рейха" Адольф Гитлер.

Только представьте себе, что на 1/6 части суши планеты более чем 200 миллионов человек более чем 100 национальностей, включая евреев, под руководством Сталина занимались созидательным трудом, строили самое справедливое в мире государство, в котором трудящиеся могли бы жить в условиях не декларативной, а фактической социальной справедливости... И вдруг некая могущественная сила приводит к власти над Германией пропитанного духом ненависти к евреям человека, который сначала решает превратить всю Европу в "Третий Рим" эпохи правителя "Священной Римской империи" Фридриха Барбаросса, а потом Адольф Гитлер направляет всю мощь "Третьего Рейха" на покорение Советского Союза! Причём гитлеровский план нападения на СССР носил фамилию того самого правителя "Священной Римской империи", который был кумиром Гитлера. Он так и назывался "План Барбаросса". Адольф Алоизович даже взял в качестве государственной символики нацистской Германии того же одноглавого орла, который был на личном императорском гербе Фридриха Барбаросса! Подробности в статье "Ох уж эта символика! Она выдаёт с головой тех, кто правит миром!"

Слева фото памятника Фридриху Барбароссе, справа "горжет знаменосца Вермахта" образца 1936 года. Слева фото памятника Фридриху Барбароссе, справа "горжет знаменосца Вермахта" образца 1936 года.

События дней нынешних:

9. Сегодняшнюю Российскую Федерацию, которой правит Президент Владимир Путин, еврей Дмитрий Медведев и ещё десятки тысяч других евреев, занимающие самые разные посты в областных, краевых, городских и районных гос.администрациях, агрессивный Запад вновь хочет уничтожить!

Казалось бы, сейчас уже нет никаких большевиков, и никто не устраивает репрессии в отношении "самых худших представителей еврейского народа". Казалось бы, что вам ещё надо?! Ан нет...

Миротворца Путина, который умудряется гасить любые конфликты на территории РФ и даже за её пределами с ловкостью пожарника, западные высокопоставленные провокаторы стремятся представить в глазах европейцев, американцев и англичан исключительно как агрессора!

И если бы только это удалось им сделать — создать из Путина и России устойчивый образ врага всего западного мира, как это сделал в своё время Адольф Гитлер со Сталиным и СССР, нынешний Евросоюз моментально бы объявил новый Крестовый поход на Российскую Федерацию с целью её покорения и последующего уничтожения!

ВИДЕО: "Тысячи американских танков на границе с Украиной".

Почему Россию опять хотят сделать жертвой?

Очевидно потому, что Запад по прежнему делает ставку на ту могущественную силу природы, которая всегда имеет разрушительный вектор. То есть, Запад продолжает идти по пути Зла. Его ведут по этому пути его лидеры.

А что тогда нам делать, тем, кто стоит на диаметрально-противоположных позициях?

Мне лично мой разум подсказывает, что надо вспомнить опыт Сталина и его известное пророчество.

Историческое предвидение Сталина:

"Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не смогла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом и будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутые. Дело идёт к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы не развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом..." (Из воспоминаний Александры Коллонтай о её встрече со Сталиным в ноябре 1939 года).

Кстати, что такое СИОНИЗМ эпохи Сталина, читатель может узнать из моей отдельной статьи: "Логово дьявола, правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Итак, вы прочли пророчество Сталина?

Вот и сегодня сила России — в дружбе народов! Причём в дружбе народов не только внутри Российской Федерации, но и за её пределами!

На нынешнем историческом этапе Россия может победить Зло только добродетелью. Добродетель, творимая Россией, способна как магнит притянуть к нашей стране интерес миллиардов людей планеты, и тогда агрессивное Зло останется в меньшинстве! И как только агрессивное Зло останется в меньшинстве, люди всего мира смогут сообща нейтрализовать его: сначала локализовать его, а потом и упаковать в некую "пробирку", как когда-то советским учёным удалось локализовать и упаковать в пробирки возбудителей опаснейших инфекционных болезней: оспы и чумы...

Кстати, про то, что впереди человечество ожидает эра добродетели, говорили и пророки... Так что другого спасительного пути у России просто нет...

5 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин