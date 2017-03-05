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В.В. Сундаков о роли русского языка, а также об альтернативной истории

10:26. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Сундаков, как обычно, искромётен. И, в целом, говорит правильные вещи.

Единственно, насчёт арабского, а также подзасыпанных зданий – необходима осторожность и больше конкретики.



Коллега radvan1965 присоветовал любопытную трактовку засыпанных этажей.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: вашкевич, история, русский, смысл, спб, сундаков, язык
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