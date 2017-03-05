В.В. Сундаков о роли русского языка, а также об альтернативной истории
10:26. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сундаков, как обычно, искромётен. И, в целом, говорит правильные вещи.
Единственно, насчёт арабского, а также подзасыпанных зданий – необходима осторожность и больше конкретики.
Коллега radvan1965 присоветовал любопытную трактовку засыпанных этажей.
Единственно, насчёт арабского, а также подзасыпанных зданий – необходима осторожность и больше конкретики.
Коллега radvan1965 присоветовал любопытную трактовку засыпанных этажей.
Источник: ss69100.livejournal.com