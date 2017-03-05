Утомили недоумки… без конца повторяющие мантру – “сталинские репрессии”. Не было их… от слова совсем.

А было возмездие, и именно тем, кто эти репрессии и осуществлял. Бронштейн и бланк, организовали и провели массовый геноцид Народов Руси, и в первую очередь Русского Народа. И это, не просто доказанный Факт, это тщательно скрываемая Истина. Масштабы, чудовищных деяний сих упырей таковы, что подлинное раскрытие их, приведёт к массовым сумасшествиям и самоубийствам. Мозг нормального человека, не способен, вместить в себя весь ужас происходящих тогда событий. Это запредельно. Архивные документы, по случайности не уничтоженные перлмутером и его подельниками (уничтожались вагонами), однозначно это доказывают.

Сталин, как и многие другие Достойные Люди, были нагло и цинично обмануты, всевозможного рода словоблудами-говорунами. Кстати, аналогичный процесс, мы с вами, пережили совсем недавно, имею ввиду горбачёвско-ельцинский период. Всё, очень похоже... даже количество жертв, сопоставимо. С той лишь разницей, что до 37-го, нечисть, физически (расстреливала, жгла, травила газом... и.т.д.) уничтожала Людей, буквально купаясь в их крови... а во времена двух иуд, был достигнут тот же результат, но более извращённым, изуверским способом. Нищета, спаивание, наркомания... короче, как заявил один вурдалак - "Они, не вписались в рынок...".

После подлого убийства Сталина, бесы, решили всё свалить на него. И весьма успешно, в очередной раз, произвели подлог. Мог ли Коба, до чисток 37-го, существенно повлиять на взбесившуюся нелюдь...? Не думаю. Бронштейно-бланковская "гвардия", занимала почти все ключевые посты, и обладала чрезмерной силой, прямое столкновение с которой... могло окончится новой, катастрофической гражданской войной. Учитывая при этом, что весь, так называемый "западный мир", только этого и ждал, и непреминул бы по полной, воспользоваться внутренней междуусобицей. Так что, вариантов было не много. Однако, не следует забывать, что Сталин - Гений. И именно это, объясняет как минимум три волны чисток, прошедших в силовых органах. А именно, когда следующая волна, уничтожала предыдущую... палачей-садистов. И вчерашние "вершители судеб", оказывались на месте своих жертв. Возмездие, неотвратимое и страшное, до 37-го, три раза накрывало иудеев-сатанистов.

После знаменитых чисток 37-39, когда основное ядро кабалистов было нейтрализовано, и каток Правосудия прокатился по заговорщикам... Сталин, действительно получил неограниченную власть. С помощью которой, он обеспечил Победу в ВОВ, и не имеющую прецедентов в мировой практике, динамику развития в послевоенные годы.

Его ближайший соратник, и гениальный помощник Л.П.Берия, который кстати стал наркомом лишь в 38-ом (о чём мало кто знает, ибо считают что 37-ый... его "заслуга"), был Управленцем, что называется от Бога... и невероятных организаторских способностей. Так вот, на них... двух Величайших, кагал и решил повесить все свои грехи. Удалось. Расхлёбываем до сих пор, и неизвестно... сумеем ли расхлебать. Да-с...

Пишу этот текст, исключительно, как моё личное покаяние, перед не справедливо оклеветанными, оболганными Людьми, коих долгое время, считал исчадиями ада. Издержки троцкистской пропаганды, умело перлмутерами и пр. последователями... внедрёнными в моё сознание. Каюсь. Прошу Прощения. Постараюсь, сделать всё возможное, дабы очистить Имена Величайших Героев... от грязи, мусора, клеветы. (Айболит)