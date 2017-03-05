Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2017

ДНР: в Ясиноватой разрушено два дома из-за атаки ВСУ

Два жилых дома разрушены в результате вечерних обстрелов со стороны ВСУ в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«Накануне вечером, примерно в 18:40, из танков обстреляли пригород Ясиноватой, в поселке Крутая Балка полностью сгорело два жилых дома по улице Широкая, 63 и по улице Победы, адрес уточняется», — говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. «На тот момент людей в домах не было», — пояснил Моргун.

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Боевики «АТО» выпустили по ДНР более 600 мин и снарядов

Украинская армия с вечера выпустила 642 артиллерийских и танковых снаряда, а также мины по прифронтовым территориям ДНР вдоль всей линии фронта.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 642 танковых снаряда, артиллерийских калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.

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СРОЧНО: ВСУ вновь начали обстрел Донецкой фильтровальной станции, персонал укрылся в подвале

В 8.30 утра военнослужащие украинского оккупационного корпуса вновь начали обстрел района Донецкой фильтровальной станции.



Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.



Прибывший для замены персонал укрылся в подвале.



На это час вывезти смену с территории станции пока невозможно.



В настоящий момент российские представители СЦКК пытаются выйти на украинскую сторону, чтобы ввести режим прекращения огня. Работы по восстановлению станции временно прекращены. Читайте также: Семенченко собирается перекрыть железную дорогу под Конотопом

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Штаб «АТО» сообщает о больших потерях ВСУ

Об этом говорится в утреннем заявлении пресс-центра. По их словам, за прошедшие сутки в составе оккупационного корпуса Вооруженных сил Украины на Донбассе десять человек было ранено, двое — травмированы, один — погиб. Читайте также: США приступают к «летальному» перевооружению Украины

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Боевики «АТО» 29 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 29 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Фрунзе, поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Лозовое, Логвиново, Калиновка, Калиново, Веселогоровка, Молодежное, Санжаровка, Анновка, Калиново-Борщеватое, окрестности памятника князю Игорю.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Под Горловкой и в ЛНР идут ожесточенные бои

Вечером 4 марта в Донбассе вновь вспыхнули бои. Около 22.40 начался бой с применением минометов и артиллерии в районе северного пригорода Горловки — поселка Зайцево. Немного ранее, около 22.00 завязался мощный артиллерийский бой в районе н.п. Калиново на территории ЛНР. «Мурашки по телу, и окна дребезжали», «Очень слышно в центре Стаханова», — отмечают местные жители. Также, в 23.10 начался обстрел Первомайска, сообщается о попаданиях снарядов в жилом секторе. Информации о жертвах и разрушениях нет. Читайте также: Семенченко собирается перекрыть железную дорогу под Конотопом

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Новости ДНР: ОБСЕ попало под обстрел ВСУ у Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ у Донецкой фильтровальной станции. Обстрел велся из минометов. На Донбассе заявили, что украинские боевики в очередной раз нарушили режим тишины.

Сегодня в 16:25, в момент нахождения на ДФС представителей миссии ОБСЕ и представителей МЧС, произошел обстрел окрестности станции с позиций ВСУ из минометов калибром 120 мм, в районе станции произошло 7 разрывов мин.

Когда ОБСЕ покинуло район, обстрелы возобновились.

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[18+] Сломанные судьбы детей Донбасса

За время конфликта на Донбассе от преступных действий украинской армии погибло более ста детей. Несколько сотен детей получили ранения разной степени тяжести.

Порошенко и вся преступная киевская власть, будьте вы прокляты! Донбасс никогда простит того горя, что вы принесли на его землю.

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Разминирование Донецкой фильтровальной станции

Видео от пресс-службы МЧС ДНР.

В ДНР завершили работы по разминированию Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня объект осмотрели представители миссии ОБСЕ и Центра по прекращению огня. В ближайшие дни станция будет готова к запуску. Она обеспечивает водой населенные пункты, которые находятся под контролем как ДНР, так и под оккупацией Киева.

В конце февраля станция получила серьезные повреждения в результате массированного обстрела ВСУ.

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Молния: Коминтерново под обстрелом. 04.03.2017

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

4 марта украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Коминтерново в Донецкой Народной Республике. Репортаж News Front с места событий.

«Идет интенсивный бой. Украинские войска опять начали обстреливать этот поселок. Мирные жители вынуждены постоянно находиться в подвалах, потому что иначе выжить здесь просто невозможно. Сейчас работают снайпера, пулеметы и тяжелая артиллерия ВСУ», — сообщил военкор нашего агентства.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.03.2017

— Трамп отложит соглашение с Россией по борьбе с ИГИЛ;

— В России сообщили о возобновлении авиасообщения с Египтом в ближайшее время;

— Многомиллиардные убытки Украины от блокады Донбасса возмутили Гройсмана;

— В Крыму появится второй полк С-400;

— Постпред России заявил о прогрессе в четвёртом раунде переговоров по Сирии.

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