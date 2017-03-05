Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2017
- 10:06 ДНР: в Ясиноватой разрушено два дома из-за атаки ВСУ.
- 09:58 Боевики «АТО» выпустили по ДНР более 600 мин и снарядов.
- 09:41 СРОЧНО: ВСУ вновь начали обстрел Донецкой фильтровальной станции, персонал укрылся в подвале.
- 08:44 Штаб «АТО» сообщает о больших потерях ВСУ.
- 08:06 Боевики «АТО» 29 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- Вчера 23:58 Под Горловкой и в ЛНР идут ожесточенные бои.
- Вчера 23:06 Новости ДНР: ОБСЕ попало под обстрел ВСУ у Донецкой фильтровальной станции.
- Вчера 22:49 [18+] Сломанные судьбы детей Донбасса.
- Вчера 22:23 Разминирование Донецкой фильтровальной станции.
- Вчера 21:58 Молния: Коминтерново под обстрелом. 04.03.2017.
- Вчера 21:27 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.03.2017.
ДНР: в Ясиноватой разрушено два дома из-за атаки ВСУ
Два жилых дома разрушены в результате вечерних обстрелов со стороны ВСУ в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.
«Накануне вечером, примерно в 18:40, из танков обстреляли пригород Ясиноватой, в поселке Крутая Балка полностью сгорело два жилых дома по улице Широкая, 63 и по улице Победы, адрес уточняется», — говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. «На тот момент людей в домах не было», — пояснил Моргун.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Боевики «АТО» выпустили по ДНР более 600 мин и снарядов
Украинская армия с вечера выпустила 642 артиллерийских и танковых снаряда, а также мины по прифронтовым территориям ДНР вдоль всей линии фронта.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«С 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 642 танковых снаряда, артиллерийских калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
СРОЧНО: ВСУ вновь начали обстрел Донецкой фильтровальной станции, персонал укрылся в подвале
В 8.30 утра военнослужащие украинского оккупационного корпуса вновь начали обстрел района Донецкой фильтровальной станции.
Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.
Прибывший для замены персонал укрылся в подвале.
На это час вывезти смену с территории станции пока невозможно.
В настоящий момент российские представители СЦКК пытаются выйти на украинскую сторону, чтобы ввести режим прекращения огня. Работы по восстановлению станции временно прекращены.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Штаб «АТО» сообщает о больших потерях ВСУ
Об этом говорится в утреннем заявлении пресс-центра.
По их словам, за прошедшие сутки в составе оккупационного корпуса Вооруженных сил Украины на Донбассе десять человек было ранено, двое — травмированы, один — погиб.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевики «АТО» 29 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 29 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Фрунзе, поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Лозовое, Логвиново, Калиновка, Калиново, Веселогоровка, Молодежное, Санжаровка, Анновка, Калиново-Борщеватое, окрестности памятника князю Игорю.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Под Горловкой и в ЛНР идут ожесточенные бои
Вечером 4 марта в Донбассе вновь вспыхнули бои.
Около 22.40 начался бой с применением минометов и артиллерии в районе северного пригорода Горловки — поселка Зайцево.
Немного ранее, около 22.00 завязался мощный артиллерийский бой в районе н.п. Калиново на территории ЛНР.
«Мурашки по телу, и окна дребезжали»,
«Очень слышно в центре Стаханова», — отмечают местные жители.
Также, в 23.10 начался обстрел Первомайска, сообщается о попаданиях снарядов в жилом секторе.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новости ДНР: ОБСЕ попало под обстрел ВСУ у Донецкой фильтровальной станции
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ у Донецкой фильтровальной станции. Обстрел велся из минометов. На Донбассе заявили, что украинские боевики в очередной раз нарушили режим тишины.
Сегодня в 16:25, в момент нахождения на ДФС представителей миссии ОБСЕ и представителей МЧС, произошел обстрел окрестности станции с позиций ВСУ из минометов калибром 120 мм, в районе станции произошло 7 разрывов мин.
Когда ОБСЕ покинуло район, обстрелы возобновились.
К оглавлению | Источник: news-front.info
[18+] Сломанные судьбы детей Донбасса
За время конфликта на Донбассе от преступных действий украинской армии погибло более ста детей. Несколько сотен детей получили ранения разной степени тяжести.
Порошенко и вся преступная киевская власть, будьте вы прокляты! Донбасс никогда простит того горя, что вы принесли на его землю.
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Разминирование Донецкой фильтровальной станции
Видео от пресс-службы МЧС ДНР.
В ДНР завершили работы по разминированию Донецкой фильтровальной станции.
Сегодня объект осмотрели представители миссии ОБСЕ и Центра по прекращению огня. В ближайшие дни станция будет готова к запуску. Она обеспечивает водой населенные пункты, которые находятся под контролем как ДНР, так и под оккупацией Киева.
В конце февраля станция получила серьезные повреждения в результате массированного обстрела ВСУ.
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Молния: Коминтерново под обстрелом. 04.03.2017
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
4 марта украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Коминтерново в Донецкой Народной Республике. Репортаж News Front с места событий.
«Идет интенсивный бой. Украинские войска опять начали обстреливать этот поселок. Мирные жители вынуждены постоянно находиться в подвалах, потому что иначе выжить здесь просто невозможно. Сейчас работают снайпера, пулеметы и тяжелая артиллерия ВСУ», — сообщил военкор нашего агентства.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.03.2017
— Трамп отложит соглашение с Россией по борьбе с ИГИЛ;
— В России сообщили о возобновлении авиасообщения с Египтом в ближайшее время;
— Многомиллиардные убытки Украины от блокады Донбасса возмутили Гройсмана;
— В Крыму появится второй полк С-400;
— Постпред России заявил о прогрессе в четвёртом раунде переговоров по Сирии.
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