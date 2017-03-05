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Секрет самой известной русской колоды карт

17:26. 5 марта 2017 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:

Эту колоду карт можно по праву назвать классической не только потому, что ее видел и держал в руках практически каждый русский человек.

Игральные карты или даже карты для пасьянсов с изображением фигур гораздо ближе русскому человеку, чем вы могли бы подумать. Швейцарская, французская или немецкая колода, например, довольно сильно отличается внешне, и сейчас вы скорее встретите обычные рисованные карты. Но эта колода была практически в каждом доме.

Привычные глазу короли, дамы и валеты — это люди, которые существовали на самом деле! Мало того, они действительно были королями и дамами.

На самом деле на картах запечатлены члены царской семьи, которые однажды собрались на костюмированный бал-маскарад. Это был один из последних роскошных балов — вскоре империя пала под натиском революции, однако память о торжестве сохранилась вот таким чудесным образом!

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Императорский бал состоялся в 1903 году в Петербурге, а дресс-кодом стала эпоха XVII века. Знатные особы нарядились в роскошные стилизованные костюмы, а фотографы всё это запечатлели. Карточные изображения точно повторяют образы гостей.

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Следует отметить, что гостей собралось 390 человек и все они были наряжены в стиле придворных всех мастей, бояр и боярынь, стрельцов и горожанок, воевод и крестьянок допетровской Руси. Эскизы костюмов разработал художник Сергей Соломко, а сшили их лучшие портные Российской империи.

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Самое интересное, что колоду карт «Русский стиль» отпечатали и выпустили к 300-летию дома Романовых на Александровской мануфактуре. После революции ее закрыли, а чуть позже фабрика снова возобновила работу и продолжила выпускать карты по дореволюционным эскизам. Позже колоду для офсетной печати адаптировал советский художник Юрий Иванов.

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Удивительно, что именно эта колода стала в бывшем СССР самой популярной — никакие другие не смогли с ней конкурировать, хотя были и антирелигиозные, антифашистские и многие другие. Кроме прочего, оказывается, все мы знаем, что собою являет «Русский стиль».

Секрет, зашифрованный в колоде карт

Карточные масти. Версии происхождения

Как таковой, «официальной» версии происхождения карточных мастей не существует. Есть несколько гипотез. 

Согласно одной из них, карты изобрели китайцы. Согласно другой, египетские жрецы нарисовали 78 табличек, — карт Таро. На 56 табличках (так называемые «Младшие Арканы») были нарисованы современные карты (где ещё четыре достоинства?! прим.вред.) и ещё 22 таблички («Старшие Арканы») составляли карты Таро. Гипотезу озвучил в 1785 г. оккультист из Франции Эттейла, а продолжили её продвигать  англиканцы  Кроули и Мэзерс, француцы Леви и доктор магии Папюс.

Согласно ещё одной, у Карла 6-го (больного шизофренией) был шут Жак Грингонер, который в 1392-м году развлекал короля колодой из 32-х карт: без дам.

Ещё одна гипотеза гласит, что в индии на картах многорукий Шива, в своих руках держал жезл, кубок, монету и меч. Точно также рисовались масти и в итальянских карточных колодах.

У германцев до сих пор масти называются копья, цветы, квадраты и сердца. Ещё встречаются листья, жёлуди, колокола и сердца.

Черва, бубна, креста и пика. По-английски черви — hearts, сердца. Бубны diamonds, диаманты. Трефы (кресты) — clubs, клубни. Пики так и будут - spades.

Карточные масти и кресты на храмах

Обратим внимание на кресты православных церквей:

На старых крестах, не новоделах, сделанных до революции 1917-го года, в оформлении орнамента присутствуют и чётко выделяются карточные масти.

Один из вариантов смыслового прочтения – согласно принципу вложенности. «Окончание» луча на кресте выполнено в стиле червовой либо пиковой масти. На каждом луче одного креста, может располагаться более мелкий «крестик» из какой-нибудь из этих двух мастей. И этот мелкий «крестик» сливается в масть бубен (см. рисунок).

Издалека весь узор креста сливается собственно в крестовую масть.

Исходя из такого расположения элементов креста можно сделать вывод, что чёрный (пика) и/или червоный (черва) элементы являются составными частями более крупного червоного элемента (бубен), который, в свою очередь, является составным элементом более крупного чёрного ансамбля —  треф, собственно креста.

Некоторые исследователи, например, Алексей Кунгуров, утверждают, что, на самом деле, масти символизируют миры в древних ведических верованиях бытовавших на Руси и доживших в таком виде до наших времён. Это миры яви, нави, слави и прави. По мнению исследователя, явь — это пик, славь — бубен, навь — треф, правь — черви. Мир яви — это наш явный мир. Миры нави и слави — тёмный и светлый потусторонние миры. И, наконец, мир прави — высший божественный мир.

Источник: www.kramola.info

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