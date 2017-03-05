Прыжок через ступень. Дмитрий Рогозин о шестом технологическом укладе

Сейчас знания становятся оружием не менее мощным, чем ракеты и пушки. Мировой статус любого государства тем выше, чем больше в нем рождается и проявляется высококлассных специалистов, способных на научные прорывы. В современном мире знания сами по себе становятся оружием зачастую не менее значимым, чем привычные виды вооружений.

Меняем станок на цифру

Весь мир, и наша страна в том числе, вступают в эпоху шестого технологического уклада. Именно он по прогнозам специалистов через 25-30 лет станет доминирующим в экономике развитых стран. Технологический уклад – это определенный уровень развития производительных сил, совокупность сопряженных производств, имеющих единый технологический уровень и развивающихся во многом синхронно. Это важнейший термин теории научно-технического прогресса.

Напомню, что сегодня основная часть производственных мощностей России находится на стадии четвертого технологического уклада, битву за который СССР в свое время успешно выиграл. И если в США уже около 60% производств действуют в рамках пятого уклада, то у нас эта цифра ограничивается пока всего 10%. Вот почему именно качественный прорыв сразу в шестой ТУ, минуя технологии пятого поколения, является для нас стратегически важным вызовом.

Уже сегодня очевидно, что базовыми отраслями шестого ТУ станут био- и нанотехнологии, методы генной инженерии, мембранные и квантовые технологии, наноэлектроника, нанофотоника, молекулярная фотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия и другие. А производство как самих товаров массового потребления, так и средств их производства будет осуществляться так называемыми цифровыми фабриками, которые позволяют максимально индивидуализировать производство, приспосабливая товар под потребности конкретного человека.

И здесь возникают очевидные вопросы: а какой работник потребуется для обслуживания подобных цифровых фабрик и где его взять? Уже сейчас понятно, что речь пойдет, прежде всего, о проектировщиках, способных генерировать “производство по запросу”, программистах-переводчиках спроектированного продукта в цифровой код, введение которого в систему приведет к созданию готового изделия. Понадобятся и другие, прежде всего технические специалисты, способные эффективно обслуживать становящуюся все более роботизированной, автономной и “умной” технику, вплоть до взаимодействия с искусственным интеллектом. И сегодня мне хотелось бы подробнее поговорить о том, каким образом наша страна могла бы выучить и обрести подобных и иных специалистов, остро требующихся ей для поступательного развития в рамках шестого ТУ.

Кадры решают все

Эти слова, сказанные почти 80 лет назад Сталиным, стали и лозунгом, и руководством к действию. Сохранили они свою актуальность и сегодня. По моему убеждению – залог процветания нашей страны, наш главный стратегический ресурс, способный вывести Россию в мировые лидеры, – это наши сограждане, их способности и таланты, высокий интеллект, умение нестандартно мыслить и не бояться решать самые сложные задачи.

Создать для наших специалистов комфортные условия жизни и работы, стимулировать тех, кто уехал вернуться в страну, – наш первейший приоритет. Только собрав все свои силы в единый мощный кулак, приведя нашу систему образования и науку к требованиям времени, мы сможем осуществить задуманное.

По данным консалтинговых агентств, сегодня на рынке труда в России имеет место острый дефицит инженеров и квалифицированных технических специалистов, особенно характерный для регионов с развитой промышленностью. Например, такой голод остро испытывают промышленно развитые Ленинградская и Калужская области, где открыли свои представительства крупные западные автогиганты. Здесь (да и не только здесь) идет настоящая “охота за головами” квалифицированных работников, будущих инженеров разбирают уже со второго-третьего курсов вузов. И это при том, что техническим специалистам обычно предлагают зарплату на 40-45% выше средней по региону, расширенный соцпакет и широкие возможности для дополнительного обучения и карьерного роста. Одна из основных проблем здесь в том, что только треть выпускаемых вузами “технарей” идут работать по специальности, остальные ищут применение своим талантам в других сферах, в том числе, стремятся открыть собственный бизнес.

Серьезную обеспокоенность нарастающим дефицитом технических специалистов еще в 2010 году высказал в своей статье, опубликованной в немецкой Suddeutsche Zeitung, Владимир Путин, отметив, что это проблема не только России, но и стран ЕС. По его мнению, все меньше талантливых молодых людей стремятся получить техническое образование потому, “что не видят для себя перспектив в качестве инженеров или квалифицированных рабочих”. Словно вторя ему, эксперты отмечают значительный дисбаланс между популярными профессиями и востребованными, и следовательно – дисбаланс в предпочтениях абитуриентов при выборе будущей специальности. Так, по данным социологов, большинство россиян остаются уверенными, что наличие диплома юриста, экономиста или менеджера гарантирует в будущем высокий социальный статус и стабильный доход. В реальности же наиболее перспективной на сегодня по совокупности факторов является профессия IT-специалиста, на втором месте, как ни странно, – инженера.

Казалось бы, вывод прост: следует возродить советский опыт массового производства выпускников различных инженерно-технических специальностей и дело с концом. Однако здесь препятствием встает переход отечественного высшего образования на систему бакалавриат-магистратура.

По мнению авторитетных ученых (в том числе академика РАН, лауреата Государственных премий СССР и России в области науки и техники Е.Н. Каблова), из бакалавра, в связи с отсутствием практики, вряд ли получится сделать хорошего “технаря”. А ведь в магистратуру поступают далеко не все. Так почему бы нам в этом вопросе вместо копирования не всегда подходящих нам западных образцов не обратиться к собственному, вполне успешному прошлому опыту?

Советский опыт глазами НАТО

Передо мной – доклад доктора Ц.Р.С. Мэндерса “Научно-техническое образование и кадровые резервы в СССР”, озвученный им 22-23 апреля 1959 года на заседании Комитета по вопросам науки Совета Североатлантического союза (НАТО). В нем он отмечает, что при своем создании Советский Союз столкнулся с “огромными трудностями”: отмечался дефицит продовольствия, широко была распространена неграмотность. “Сорок лет назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации, – отмечает д-р Мэндерс, – а сегодня СССР оспаривает право США на мировое господство”. “Это достижение, которое не знает равных”, – заключает он.

С американским экспертом трудно не согласиться. И даже не столько в его высокой оценке достижений молодого советского государства, сколько в главном выводе, к которому он приходит по итогам своего анализа – ключевую роль в случившемся рывке сыграло развитие в СССР научно-технического образования.

Советские руководители отлично понимали, насколько страна нуждается в грамотных инженерах, конструкторах, изобретателях и разработчиках. Перед нашим образованием стояла задача их подготовить, причем на бесплатной основе. И оно с ней справилось. В годы “застоя” притчей во языцех был ныне замалчиваемый факт о том, что средний советский десятиклассник по знанию технических дисциплин одной левой укладывал на лопатки американского студента-третьекурсника из ведущего профильного вуза. Недаром президент США Р. Рейган как-то обмолвился, что “самое мощное оружие русских – это их образование”.

Оценка неудивительна, если вспомнить, что американская система ориентирована на подготовку в основном “ремесленников”, способных не особенно задумываясь выполнять требуемый набор действий. Наша система готовила специалистов, способных мыслить глубоко, широко и разносторонне, в различных областях, зачастую на их стыках. Именно такая подготовка способствовала появлению не имеющих мировых аналогов разработок. Такие разработки остро нужны стране и сегодня. Для этого не хватает главного – разработчиков.

Возвращение неблудных сыновей

Задача заняться воспитанием новых научно-технических кадров для российской оборонки (и не только) поставлена мною перед Фондом перспективных исследований. Напомню, что он создан в конце 2012 года. Его основная задача: содействовать осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска. А также достижение качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах.

Иными словами, Фонд организует поиск, отбор и апробацию прорывных оборонных технологий, и технологий двойного назначения. Эта организация работает по совершенно новой для нашей страны методике – реализует свои проекты, создавая на базе крупнейших научно-исследовательских и производственных центров свои лаборатории, осуществляющие высокорисковые исследования по основным направлениям научно-технического прогресса. И подход здесь такой: каким бы большим ни было НИИ или предприятие, сколько бы тысяч человек на нем ни работало, проектом Фонда занимается небольшая лаборатория из нескольких десятков человек, которая непосредственно замыкается на научного руководителя института или генерального конструктора завода.

Естественно, работа ведется на новейшем оборудовании, в лабораториях Фонда занята преимущественно молодежь. Финансирование деятельности лабораторий осуществляется абсолютно прозрачно и полностью подотчетно. Это позволяет формулировать для ученых достаточно амбициозные проектные задания с возможностью для них работать на перспективу – от трех и более лет.

Сегодня очевидно, что достичь прорыва на тех или иных технологических направлениях без мощной концентрации научных и производственных ресурсов будет крайне затруднительно или попросту невозможно. Поэтому одна из задач Фонда – найти центры компетенции в самых различных областях, сплотить на их основе молодых ученых, конструкторов, разработчиков передовых научно-технических идей и попытаться воплотить их проекты в опытные образцы.

Основной движущей силой этого процесса, как я уже говорил, должна стать молодежь. Тем более что подобные прецеденты (высокоэффективного решения сложнейших задач в крайне сжатые сроки) в нашей стране были. Вспомним, что в 40-е годы прошлого века наш ВПК поднимал молодых людей в возрасте 30-35 лет, чьи имена впоследствии составили мировую славу отечественной оборонки. А значит, у нас есть реальная надежда воспитать и новых Королевых, и новых Келдышей, и новых Калашниковых.

Нестандартность и привлекательность предлагаемых Фондом условий можно проиллюстрировать и тем, что для работы в его лабораториях из-за границы возвращаются молодые специалисты, нередко уже потерявшие надежду быть востребованными в России. Кроме того, совместная работа в рамках лабораторий ФПИ позволяет аккумулировать знания и навыки, обмениваться опытом специалистам, ранее работавшим зачастую в разных частях света. А это способно давать ошеломляющие результаты.

Приведу и конкретный пример. Молодой перспективный российский ученый-физик Александр Барышев, начавший свою научную деятельность младшим научным сотрудником Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге, защитив кандидатскую диссертацию, оказался в Японии, где с 2003 года вел активную научно-исследовательскую работу в Технологическом университете г. Тойохаши. Сегодня он возвращается в Россию, чтобы возглавить экспериментальную группу по исследованию свойств плазмонных структур для квантового усиления излучения лаборатории наноплазмоники, созданной Фондом перспективных исследований на базе ВНИИА им. Н.Л. Духова. И этот пример, что отрадно, далеко не единственный.

Фактически можно вести речь о том, что перед Фондом стоит задача создать своеобразный социально-технологический лифт для молодых и дерзких коллективов, которые действительно хотят основательно заниматься серьезным, перспективным делом. В этих вопросах Фонд активно сотрудничает с Министерством образования и науки РФ. Так, в феврале 2014 года между ними было заключено соглашение о взаимодействии, открывающее дорогу широкому созданию лабораторий Фонда в ведущих подведомственных министерству университетах. Выражаю надежду, что это станет еще одним шагом для привлечения нашей талантливой молодежи в сферу научных исследований и технологических разработок.

Учиться будем за границей

Разумеется, только деятельностью ФПИ проблему воспитания кадров для шестого технологического уклада в России не решить. Сегодня очевидно, что львиную долю работы по прорыву страны на новые технологические высоты должны и могут сделать “практические технари” – выпускники так называемой системы профтехучилищ. Главной задачей последних была и остается подготовка квалифицированных рабочих, которые могли бы успешно работать на современной технике, знали бы технологию производства, умели управлять сложными технологическими процессами. Постоянно усложняющиеся технологии ведут к неизменному возрастанию требований к рабочим-профессионалам. И здесь мы сталкиваемся с еще одной серьезной проблемой.

Действующая, отраслевая и во многом привязанная к потребностям конкретных производственных предприятий (раньше большинство выпускников ПТУ и техникумов заранее знали, что пойдут работать на тот или иной завод) система профтехобразования сегодня испытывает значительные трудности. В нынешних средних специальных учебных заведениях вынуждены зачастую обеспечивать обучение будущих квалифицированных рабочих на морально устаревшем оборудовании. Понятно, что при таких вводных наш путь к шестому ТУ может растянуться на десятилетия. А люди, которые не просто умели бы работать на новейшем оборудовании, создавать его новые образцы, а и понимали бы сам дух и философию новых форм производства, необходимы стране сейчас.

Очевидно, что со столь масштабной проблемой одним махом не разделаться. Поэтому предлагаю подумать над проведением федерального образовательного эксперимента. Его суть – создание в стране трех-четырех (например, по одному в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах) “профтехучилищ шестого уклада”. Иными словами – крупных учебно-производственных центров цифрового производства, которые позволяли бы учащимся не только получать технологические знания уровня шестого ТУ, но и практически применять их здесь же, на “цифровых фабриках”.

Мы бы не только начали целенаправленно формировать социальный слой “технарей” новейшего поколения, но и получили бы возможность приблизиться к пониманию того, что это будет в перспективе за социальная группа, какие у нее будут приоритеты и потребности, какое место она может занять в социальной структуре общества.

В рамках стоящих перед нами задач не следует забывать и о такой форме практического обучения, как погружение в уже созданные среды шестого ТУ. В свое время Петр Великий личным примером обучения делу кораблестроения в Европе придал мощный импульс развитию в России целых производственных отраслей, создал с нуля боеспособный флот и вывел страну на уровень великой морской державы. Так почему бы и сегодня нам не направлять своих “технарей” обучаться технологиям шестого уклада за границу за счет государства при условии их дальнейшей работы на Родине?

На мой взгляд, обучение за рубежом можно было бы сочетать с приглашением преподавателей ведущих иностранных вузов в Россию. А также приглашением на работу к нам лучших иностранных выпускников с выдачей им российского гражданства.

Задачи по математике

Все вышесказанное не отменяет простого вопроса: с чего же все-таки начинать? Еще Руссо говорил, что “самое трудное – это начало”. И начинать здесь, как мне представляется, придется со школы.

В сегодняшней школьной программе (особенно по сравнению с советским периодом) заметно сокращено преподавание основных технических дисциплин – математики и физики. В то же время ученые пришли к выводу, что именно изучение математики формирует у ребенка способность к логическому мышлению или, как говорят программисты, по-своему, “форматирует мозг”. А занятия физикой в наибольшей мере способствуют формированию будущего научного мировоззрения. Не говоря уже о том, что как раз физико-математические науки служат основой научно-технического прогресса, в том числе и в рамках шестого ТУ. Подавляющее большинство перечисленных мною в начале статьи его базовых отраслей так или иначе связаны с физикой. А значит, в наших коренных интересах поднять изучение физики и математики в школе на качественно новый уровень.

И начать здесь можно было бы с того, чтобы увеличить число часов преподавания естественных наук в старших классах российских школ и, соответственно, видоизменить систему подготовки и переподготовки учителей – физиков и математиков. (О важности последнего можно судить по тому, что только на 2014 год правительство США выделяет дополнительно 5 млрд долларов на переподготовку школьных учителей – естественников). Сюда же можно отнести возрождение на новом уровне системы так называемых специализированных физико-математических школ (лицеев, колледжей) – этими вопросами в рамках своей компетенции могли бы заняться руководители субъектов Российской Федерации. Нам нужно подумать, как стимулировать развитие школьного олимпиадного движения по физике, математике, химии, биологии; расширить число получаемых их победителями и призерами бонусов (от приоритетного поступления в профильные вузы до денежного вознаграждения и т.д.). Иными словами, сделать все, чтобы глубоко и предметно изучать естественные науки стало, как выражается нынешняя молодежь, “круто” еще со школы. Очевидно, что потребуются и иные меры.

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Разумеется, данная статья не является исчерпывающей для такой сложной и многогранной темы, как формирование кадрового потенциала для обеспечения шестого технологического уклада в нашей стране, и автор не испытывает по этому поводу никаких иллюзий. Скорее, ее следует рассматривать как некую вводную в тему, приглашение к обсуждению насущного для всех нас вопроса.

Досье “РГ”

Нанофотоника – одно из самых перспективных направлений нового технологического уклада. Замена передачи информации с помощью электрических или электромагнитных импульсов на передачу их при помощи световых волн – станет поистине революционным событием. При этом нанофотоника не заменит электронику, она ее существенно дополнит и расширит ее возможности.

Использование фотонов при передаче и обработки информации позволит создавать компьютеры, превосходящие по быстродействию самые мощные из ныне действующих в сотни раз. При этом суперЭВМ будут в тысячи раз меньше по размерам.

Революция произойдет на бытовом уровне. Обычный смартфон, например, станет иметь оптическую память в десятки терабайт и поистине световую скорость обработки информации.

Плазмоника – еще одно направление нового технологического уклада. Плазмонные наноструктуры станут базовыми при создании различных сенсоров. Они также смогут создавать очень компактные и очень мощные солнечные батареи, в которых энергия нашего светила преобразовывается в электрический ток.

Генная инженерия нового уклада не будет пытаться улучшить человека – творение Бога. Многие считают это противоестественным и даже опасным для людей занятием. Генетика будущего позволит выращивать запасные части для человеческого организма на основе клеточного материала “первоисточника”. То, что в кинофильме “Пятый элемент” воспринималось как фантастика, станет реальностью.

Принтерная печать практически любых инженерных конструкций станет обычным делом. Не надо будет строить крупные заводы, наносящие вред экологии. Несколько современных быстро собираемых и столь же быстро разбираемых корпусов можно насытить оборудованием, которое станет печатать любой товар, потребность в котором есть именно здесь и сейчас. Одежду под размеры конкретного человека, сельскохозяйственный инвентарь, автомобили, технику, в том числе – боевую.

Дмитрий Рогозин (заместитель председателя правительства)