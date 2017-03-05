Проклятие индийских брахманов

Бриллианты — лучшие друзья девушек. Об этом в 1949 году заявила Кэрол Чэннинг, исполнившая песню “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” в одноименном мюзикле, который зрители увидели в 1949 году. Несколькими годами позже в широкий прокат вышел фильм “Джентльмены предпочитают блондинок”, где эту же истину во всеуслышание повторила Мэрилин Монро. Полвека спустя российские барышни подхватили новую интерпретацию этой фразы, и в предвкушении начали мечтать о драгоценных украшениях и щедрых принцах. Конечно, бриллианты — один из признаков достатка и успеха, но только вот не всегда они приносят счастье. Доказательство тому — знаменитый алмаз Хоупа.

Мини-обзор

Для начала — краткий экскурс. Само слово “бриллиант” образовано от французского “блестящий, сверкающий”. Это алмаз: благодаря особой огранке, которая применяется только для минералов с сильной дисперсией света, минерал покрывается множеством граней, или, как их правильно называют — фацетов. Огранить его сложно: мало того, что требуется специальный инструмент, так еще и расчет нужен верный. Если его не соблюдать, то можно попросту испортить камень, и не дать ему раскрыться. Бриллиантовая огранка подразумевает пропорционально расположенные грани, ведь именно тогда луч света, попадающий внутрь обработанного алмаза, дважды отразится от тыловых противоположных граней и выйдет точно из коронки (верхней плоской части), создав таким образом максимальное сверкание, то есть — показав ограненный бриллиант во всей его красе. Если он идеален — не имеет внутренних вкраплений, каких-либо дефектов, и если ювелир не допустил ошибку при огранке алмаза, то такой камень называют бриллиантом чистой воды. Я раньше думала, что это просто красивая метафора — ан нет, вполне реальная оценка качества. Вообще, бриллианты оценивают не только по огранке, хотя она тоже очень важна: “знак качества” еще зависит от чистоты, цвета и массы камня, измеряемой в каратах (один карат равен 0,2 грамма). Мне всегда казалось, что раз бриллиант — значит, прозрачный, бесцветный. На этом этапе меня ждало еще одно разочарование: бесцветные камни, и те, что имеют желтый оттенок, просто относятся к бриллиантам традиционный расцветки. Но есть еще фантазийные: они могут иметь розовый, голубой, зеленый и синий оттенки, и не терять при этом прозрачности, которую так ценят ювелиры. О синем бриллианте и пойдет речь.

К истокам

Он относится к числу самых больших в мире. Только представьте: огромный бриллиант сапфирового цвета весит 45,52 карата, более 9 граммов! Размер чудо-камня составляет 25,6х21,78х12 мм. Он уникален по своей природе и происхождению, которое, как и у любой драгоценной вещи, окутано тайнами, и только изредка в истории алмаза появляются проблески, благодаря которым ее и можно отследить.

Сегодня его называют алмазом Хоупа. Ранняя история камня покрыта мраком: никто точно не знает, откуда он появился. Известно только, что в Европу камень попал в XVII веке, а привез его французский купец, Жан-Батист Тавернье. Он был монополистом в своей отрасли: ни один бриллиант, законным путем попадавший из Индии во Францию, не проходил мимо его рук. Он не сидел, сложа руки, в ожидании прибыли — будучи авантюристом по складу характера, охотник за драгоценностями и сам предпринял несколько путешествий в Индию, в общей сложности преодолев почти 250 тысяч километров. Он скупал индийские бриллианты, и со значительной для себя выгодой перепродавал в европейских городах. Мне сложно представить, сколько процентов прибыли было у этого торговца: только представьте, ведь окупался не просто купленный камень, но и само путешествие, которое занимало порой несколько лет! Какая-то из пяти экспедиций и наградила Тавернье редчайшей находкой. Считается, что алмаз Хоупа был им обнаружен в знаменитых Коллурских копях близ Голконды (к слову — оттуда вывезли множество алмазов, имена которых сегодня известны во всем мире). Однако есть и еще версия, согласно которой синий бриллиант украшал статую Рамы (по другим источникам — изваяние его жены, Ситы), и индийские брахманы почитали алмаз священным, божественным камнем. Но Тавернье не остановило благоговение жрецов: он извлек камень из древней статуи, и увез с собой и его, и проклятие брахманов, которое должно было пасть и на самого похитителя драгоценности, и на всех ее последующих обладателей. Торговец был весьма дальновидным человеком (впрочем, это неудивительно — в ином случае он не вернулся бы и из первой экспедиции), и преподнес великолепный бриллиант в дар Королю-Солнцу, Людовику XIV. Тот, восхищенный красотой камня, не поскупился и отдарился дворянским саном. Тавернье скопил денег, приобрел баронский титул, и жизнь его сложилась вполне удачно: он женился на дочери парижского ювелира, отошел от странствий, написал мемуары и умер в Москве, отправляясь в Персию через Копенгаген. Искатель приключений скончался в возрасте 83-х лет. По другим сведениям, Тавернье погиб гораздо раньше: поговаривают, что его загрызли сибирские волки, но, скорее всего, это не более чем сплетни злопыхателей. Но место захоронения первого владельца алмаза Хоупа неизвестно.

Французская одиссея

Считается, что изначально алмаз Хоупа носил имя “Голубой алмаз Тавернье”, и весил не 45 с хвостиком карат, а в разы больше — почти 115 карат (23 грамма). И Людовику XIV он достался именно в таком виде, однако монарх по какой-то неведомой причине решил разделить его на несколько частей. Одна из них позднее была вправлена в перстень, принадлежавший Марии Федоровне, супруге Павла I. На сегодняшний день перстень с частью Голубого алмаза Тавернье хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.

Мне интересна не столько причина, по которой был расколот 115-каратный алмаз, сколько квалификация ювелира, который отважился на столь тонкую работу. Есть интересная история, главными героями которой являются ювелир и купец. Купец нашел огромный бриллиант, и решил разделить его на несколько кусочков меньшего размера, но, к какому бы мастеру он не обращался, — никто не брал его заказ. Наконец, он попал в ювелирную мастерскую на окраине, где старый ювелир наметанным глазом оценил камень и тут же позвал своего подмастерья. Юноша, услышав поставленную задачу, парой ловких движений расколол камень на требуемое количество частей и вернулся к своим делам. Когда ошарашенный купец задал вопрос — как старый мастер не побоялся доверить молодому работнику такой ценный камень, старик ответил, что дело как раз в том, что он сам знает истинную стоимость алмаза, а потому рука обязательно бы дрогнула. Юноша же, будучи недостаточно опытен, не сумел сходу оценить камень, а потому работал, не страшась нарушить его внутреннюю гармонию неверным расколом или огранкой. Как знать, может, и алмаз Тавернье обрабатывал молодой подмастерье, а все лавры достались королевскому ювелиру?

Та часть, которая осталась у Людовика XIV, весила 69 карат. В документах казны камень фигурировал как “голубой алмаз короны”, или “голубой француз”. Король-Солнце носил его в золотой оправе, в виде кулона, а позднее, при Людовике XV, бриллиант был “переквалифицирован” в украшение на королевской подвеске с орденом Золотого руна.

Во время правления Людовика XIV Франция беспрестанно вела кровопролитные войны, которые лежали на стране тяжким бременем и изрядно истощали казну. В результате по стране прокатилась волна народных бунтов, Франция жила в нищете, казна была разорена. Наследники Бурбона умерли один за другим незадолго до его смерти, и, если не считать Филиппа V Испанского, у правящей династии остался всего один кандидат на роль короля, впоследствии ставший Людовиком XV. Сам же Король-Солнце скончался после нескольких дней мучительной агонии, вызванной гангреной. В это время никто и не подумал о проклятии индийских жрецов. И верно: оно только набирало силу, и Бурбон с его несчастьями был только первой жертвой синего глаза Рамы.

От правнука знаменитого монарха, Людовика XV, алмаз перешел к его фаворитке, маркизе де Помпадур. Но женщина, имевшая огромное влияние и на короля, и на управление государством, очень быстро утратила свои привилегии при дворе и в сердце короля. Маркиза скончалась в возрасте 42-х лет, предположительно — от рака легких. Алмаз вернулся обратно в королевскую сокровищницу, и достался по наследству Людовику XVI. Вот уж на ком проклятие отыгралось в полной мере: и самого правителя, и его супругу Марию-Антуанетту казнили во время революции 1793 года. Примечательно, что королева иногда давала поносить коварный бриллиант своей ближайшей подруге, принцессе де Ламбаль. Женщина была самым чудовищным образом казнена в сентябре 1792 года, а жуткие подробности пыток и гибели принцессы нашли свое отражение в литературе того времени. Очередное кровавое совпадение?

Усмиренное сокровище

С 1792 года официальный след бриллианта прерывается. Революция подчистую вынесла остатки королевской казны, в том числе и роковой бриллиант. Где он был — неизвестно, только вот в 1812 году в Англии “объявился” камень, весьма похожий на “голубого француза”. Правда, он изрядно похудел — вес бриллианта составлял уже не 69 карат, а “всего лишь” 45,52. Исследователи полагают, что камень был куплен Георгом IV, а в 1830 году его следы вновь исчезают: ради покрытия долгов одной из фавориток короля сокровище уходит с молотка. Алмаз снова выходит в свет в 1839 году: несмотря на зловещие слухи, он был приобретен британским аристократом, банкиром Генри Филиппом Хоупом. Несколько поколений камень “жил” в семье Хоупа, и теперь зовется его именем. Банкир заплатил за него 18 тысяч фунтов стерлингов, берег, как зеницу ока, передал в наследство своим потомкам, а камень в благодарность оставил Генри в живых, но … разорил подчистую.

Последующим владельцам алмаз Хоупа также не принес счастья. Сошедшие с ума, убитые, умершие от серьезных заболеваний — всего и не перечесть. Чего стоит только история Эвелин Уолш-Маклин, довольно эксцентричной и весьма богатой женщины. Она несколько лет не расставалась с проклятием индийских жрецов, и до смерти считала алмаз своим талисманом. Эвелин словно и не замечала, что к концу своих дней осталась в полном одиночестве, окруженная только долгами. В счет их уплаты алмаз (уж не знаю, каким чудом она умудрилась его сохранить) был продан ювелиру из США, Гарри Уинстону. Удивительное дело: он оказался единственным человеком, на котором проклятие никак себя не проявило. Может, из-за того, что он часто устраивал “алмазные балы”, на которых демонстрировал редкой красоты камни широкой публике, а вырученные деньги жертвовал на благотворительность? Видимо, алмаз не желал находиться в частной коллекции, и принадлежать только одному человеку, но то, как обращался с ним Уинстон, вполне его устраивало. В 1958 году Смитсоновский институт приобрел знаменитый алмаз за символическую цену: ювелир запросил за него всего 146 долларов, и отправил алмаз по новому адресу обычной почтой, завернув драгоценную посылку в грубую оберточную бумагу. С тех пор бриллиант никому не причинил вреда, тихо-мирно хранясь в музее при институте. Его оценивают в $ 100 млн.

Да и было ли то проклятие индийских жрецов? Была ли та статуя Рамы, или Ситы, из которых Тавернье добыл свое сокровище? Если честно, меня одолевает здоровый скепсис. Бриллиант такой чистоты и такого размера вполне естественно становился объектом пристального внимания преступников. Что касается смертей от болезней, которые преследовали владельцев: так ни для кого не секрет, что в те времена уровень медицины оставлял желать лучшего. Если брать во внимание их психические расстройства, то и тут все объяснимо: обладатель такого сокровища, страшась за его сохранность, мог и с ума сойти на “алмазной” почве. Пока готовила статью об истории алмаза Хоупа, в очередной раз убедилась, что люди оправдывают свои поступки чем угодно, в том числе и проклятием жрецов, и немилостью богов. Всем — кроме собственной жадности.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru