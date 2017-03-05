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Плоский червь бросает вызов эволюционистам

10:26. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Профессор зоологии в Оксфорде А. Харди описывает такой феномен:

Плоский червь («микростомум») обладает уникальной оборонительной системой.

Он питается полипами гидры, несмотря на имеющиеся у них ядовитые стрекательные клетки.

Когда гидра переваривается, то жгучие клетки скапливаются внутри желудка червя. Затем другие клетки, изначально принадлежащие самому червю, переносят из на спину червя – примерно так же, как рабочие переносят кирпичи.

На спине стрекательные клетки «позаимствованные» червём у гидры хранятся, как орудия, готовые немедленно выстрелить жгучим зарядом в любого врага, приближающегося к червю.

Удивительная подробность: жгучие капсулы не разрываются, когда червь пожирает гидру. Но самое удивительное – на грани фантастики! – тут в другом.

Оказывается, червь не ест гидру лишь ради пропитания. Вокруг него существует немало других существ, которых червь поедает, чтобы утолить свой голод. А вот гидру он пожирает ради совсем других целей. Он ворует у съеденных им гидр их «стрекательные бомбы». Как только червь полностью укомплектует свой «арсенал» на спине, он перестаёт трогать гидр, даже если голоден.

Современный учёный К. Уилсон замечает в этой связи:
«Такое поведение червя вполне достаточно для того, чтобы ортодоксы дарвинизма поседели. Как червь научился своей сногсшибательной уловке? И как, научившись, передал её своим детям?»

Другой современный учёный А. Кепнер даёт такой комментарий всей этой фантасмагории:
«Я вынужден постулировать здесь существование «группового разума» клеток тела, чтобы объяснить поведение червя…»

Источник: книга Алексея ПРИЙМА «МИР НАИЗНАНКУ» – М.: ООО «АиФ-Принт», 2001. – страница 142.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: биология, загадки, эволюция
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